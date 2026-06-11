Đền thờ Erawan sau khi bị đánh bom. Ảnh: ABC News

Theo Bangkok Post, đây là phán quyết được chờ đợi từ lâu trong vụ đánh bom đẫm máu nhất trong lịch sử Thái Lan.

Tòa án Hình sự Nam Bangkok đã kết án Yusufu Mieraili và Bilal Mohammed tội cố ý giết người và âm mưu giết người vì vai trò của họ trong việc đặt bom tại đền thờ nổi tiếng ở ngã tư Ratchaprasong vào tháng 8/2015. Vụ nổ kinh hoàng đã phá hủy đền thờ, nơi các tín đồ và khách du lịch tụ tập, làm 20 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương, trong đó cả người Trung Quốc cũng như khiến khu vực ngổn ngang các mảnh vỡ xe máy và những mảnh vụn cháy đen.

Các bị cáo đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc. Choochat Kanpai, luật sư của một trong hai bị cáo cho hay thân chủ của ông sẽ kháng cáo bản án trong vòng một tháng.

Phiên tòa xét xử vụ đánh bom kinh hoàng này liên tục bị trì hoãn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cũng như những khó khăn trong việc bố trí phiên dịch viên phù hợp cho các nghi phạm.

Phóng viên Tony Cheng của hãng tin Al Jazeera cho biết việc xét xử bắt đầu vào năm 2016 tại một tòa án quân sự. Sau đó, vào năm 2022, vụ án được chuyển sang một tòa án dân sự. Phần lớn bằng chứng rất dày đặc và phức tạp, gồm 10.000 trang lời khai đã được đệ trình, hơn 400 nhân chứng đã được thẩm vấn.

Đền Erawan nằm ngay trung tâm thủ đô của thủ đô Thái Lan và là ngôi đền nổi tiếng nhất Bangkok. Nơi đây vẫn rất được người dân địa phương và khách du lịch yêu thích, trong đó có cả du khách Trung Quốc.