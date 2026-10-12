Một người dân ở Ninh Bình trong quá trình thăm dò đất trước khi đào móng nhà đã phát hiện nhiều hiện vật bằng sành có niên đại từ thời Trần nằm dưới lớp đất.

Ngày 12/10, trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Văn Cương, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành khai quật khu đất và phát hiện 20 lon sành có niên đại từ thời Trần (thế kỷ XIII-XIV) để đưa về bảo tàng lưu giữ, bảo quản.

Hàng chục lon sành được phát hiện trong quá trình chuẩn bị đào móng nhà.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 11/10, gia đình ông Đỗ Văn Sản (ở tổ dân phố Ninh Nhất 3, phường Hoa Lư, Ninh Bình) trong quá trình thăm dò, chuẩn bị đào móng nhà tại khu dân cư Cửa Bạc 2, ở độ sâu khoảng 30cm so với mặt ruộng đã phát hiện một số hiện vật lon sành. Sau đó, gia đình đã đưa một số hiện vật lên khỏi mặt đất, làm sạch và báo cáo với chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng tiến hành khai quật hiện vật.

Theo hiện trạng xuất lộ, các hiện vật lon sành được xếp theo hướng Đông - Tây, chia thành 2 hàng trong khoảng diện tích dài 2,2m, rộng 0,45-0,5m, sâu so với mặt ruộng 0,3m. Các lon sành được xếp thành 3 lớp chồng so le lên nhau, phần lớn được đặt úp miệng xuống dưới; bên cạnh đó, có một số lon sành úp hai miệng áp sát chồng lên nhau.

Khi khảo sát mở rộng khu vực xung quanh, cơ quan chức năng không phát hiện thêm hiện vật hay dấu vết kiến trúc nào khác. Bên trong các lon sành chỉ có đất.

Các lon sành được xếp thành 3 lớp chồng so le lên nhau, phần lớn được đặt úp miệng xuống dưới.

Các hiện vật lon sành có loại thân đứng và loại có vai khum. Trên thân một số hiện vật được trang trí hoa văn khắc vạch và văn chải. Chất liệu sành mịn, được nung ở nhiệt độ cao; đường kính miệng từ 14-20 cm, đường kính đáy từ 19-21 cm, chiều cao từ 7-11 cm.

Qua khảo sát, cơ quan chuyên môn xác định đây là những đồ gia dụng được sử dụng trong đời sống sinh hoạt của nhân dân, có niên đại thời Trần (thế kỷ XIII - XIV). Các hiện vật được sắp xếp có chủ đích theo một cách thức nhất định, có thể là số tài sản được người xưa cất giấu.

Các lon sành được xác định có niên đại thời Trần (thế kỷ XIII - XIV).

Được biết, khu vực phát hiện các lon sành nằm gần một số di tích liên quan đến thời Trần như chùa A Nậu (chùa Sệu), đền Đức Thánh Cả (đền Đô Thiên)...