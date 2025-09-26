Nhạc sĩ Việt Anh - người từng để lại dấu ấn với những bản tình ca như Dòng sông lơ đãng, Đêm nằm mơ phố, Không còn mùa thu - vốn không xa lạ với nhạc kịch.

Giám đốc âm nhạc Trần Nhật Minh là chồng siêu mẫu Thanh Hằng.

Nhạc sĩ vừa ấp ủ thực hiện Dế Mèn ngoại truyện - dự án lớn và nhiều tâm huyết nhất của anh trong lĩnh vực này. Vở chính thức được công diễn vào ngày 25/10 tại Nhà Thi đấu Quân khu 7, TPHCM.

Trong vở diễn, nhạc sĩ Việt Anh không chỉ viết nhạc mà còn viết tiếp một chương mới trong hành trình sáng tạo của chính mình: Nơi âm nhạc kết hợp cùng sân khấu để tạo nên trải nghiệm độc đáo, đồng thời mở ra giấc mơ để Dế Mèn - biểu tượng của Việt Nam bay xa ra thế giới.

Nam nhạc sĩ dành nhiều năm tìm kiếm chất liệu âm nhạc khác biệt. Anh lựa chọn con đường thử nghiệm hòa trộn tinh thần cổ điển lãng mạn cùng hơi thở hiện đại, trẻ trung. Âm nhạc ở đây mang tính giao thoa đậm chất nhạc kịch, vừa gần gũi với thính giả đương thời.

Đồng hành cùng Việt Anh là nhạc trưởng - Giám đốc âm nhạc Trần Nhật Minh. Sự tái hợp này theo Việt Anh ví là “một bản giao hưởng tinh tế”.

Nếu Việt Anh là người kiến tạo chất liệu âm nhạc với cảm xúc trữ tình và chiều sâu thì Trần Nhật Minh mang đến sự chuẩn xác, sáng tạo và sức mạnh hòa âm - phối khí.

Hai nghệ sĩ với 2 cá tính cùng gặp nhau ở điểm chung: Biến âm nhạc thành “mạch máu” nuôi sống nhân vật để Dế Mèn không chỉ hiện diện qua lời thoại hay động tác mà còn qua từng nốt nhạc và hơi thở.

"Thách thức lớn nhất là để khán giả - đặc biệt là trẻ em - cảm thấy âm nhạc của nhạc kịch không xa cách, mà gần gũi, dễ đồng cảm", anh chia sẻ.

Nhạc sĩ Việt Anh trở lại Việt Nam sau thời gian vắng bóng.

Do đó, anh thiết kế toàn bộ phần nhạc như một hành trình. Ê-kíp mở đầu bằng những giai điệu trong trẻo gợi ký ức, dâng trào bằng cao trào kịch tính, rồi lắng lại trong sự chiêm nghiệm.

Qua vở diễn, Việt Anh và ê-kíp sáng tạo nuôi dưỡng một giấc mơ lớn là đưa Dế Mèn trở thành biểu tượng giải trí - giáo dục của Việt Nam có thể bước ra thế giới.

Nếu ở Việt Nam, Dế Mèn là ký ức tuổi thơ thân thuộc, thì trên những sân khấu quốc tế, cậu có thể trở thành lời chào văn hóa - nghệ thuật Việt Nam gửi đến bạn bè 5 châu.

Ảnh, clip: NVCC