Từ điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn đến du lịch văn hóa, TPHCM xác định 5 lĩnh vực ưu tiên để phát triển công nghiệp văn hóa giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu đóng góp 7,2% GRDP vào năm 2030.

Chiều 12/11, tại buổi họp báo thường kỳ ở Trung tâm Báo chí TPHCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thông tin về định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó xác định 5 lĩnh vực ưu tiên giai đoạn 2026-2030.

Điện ảnh thu gần 13.000 tỷ đồng, công nghiệp văn hóa TPHCM tăng tốc

Công nghiệp văn hóa những năm qua trở thành khu vực kinh tế tăng trưởng năng động của TPHCM. Thành phố hiện có hơn 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, tạo việc làm cho khoảng 97.000 lao động.

Công nghiệp văn hóa phát triển vượt trội những năm qua. Riêng ngành điện ảnh mang về doanh thu gần 13.000 tỷ đồng cho TPHCM.

Giai đoạn 2026-2030, TPHCM xác định 5 lĩnh vực ưu tiên, trong đó điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn và du lịch văn hóa được kỳ vọng tạo thương hiệu, sức lan tỏa lớn.

Theo số liệu, TPHCM có hơn 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, chiếm 7,74% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn, tạo việc làm cho khoảng 97.000 lao động. Tỷ trọng đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa vào GRDP thành phố tăng từ 3,54% năm 2020 lên khoảng 5,7% vào cuối năm 2025, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 14%/năm.

Những con số này cho thấy công nghiệp văn hóa đã vượt ra ngoài phạm vi hoạt động văn hóa đơn thuần, từng bước hình thành một khu vực kinh tế có quy mô đáng kể.

Trong các lĩnh vực, điện ảnh là ngành có lợi thế cạnh tranh nổi bật. Doanh thu điện ảnh của thành phố ước đạt khoảng 500 triệu USD/năm, tương đương 12.950 tỷ đồng, đóng góp khoảng 0,43% GRDP và chiếm khoảng 40% thị phần điện ảnh cả nước.

Nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc và sự kiện cũng ngày càng chuyên nghiệp, có xu hướng kết hợp nghệ thuật với công nghệ, truyền thông và thương mại. Chuỗi giá trị của lĩnh vực này không còn giới hạn ở hoạt động bán vé mà mở rộng sang tài trợ, quảng cáo, bản quyền và phân phối nội dung số. Đồng thời, các hoạt động biểu diễn, sự kiện ngày càng gắn kết với du lịch, dịch vụ và kinh tế ban đêm.

Ca sĩ Mỹ Tâm biểu diễn trên sân khấu 'Hò Dô".

Những chương trình như Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai đã tạo được sức lan tỏa lớn. Nhiều thương hiệu văn hóa của thành phố cũng từng bước khẳng định vị thế và bản sắc riêng, tiêu biểu như Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM – Hò Dô (HOZO), Liên hoan nghệ thuật hàn lâm Giai điệu Mùa thu, Lễ hội Áo dài, Lễ hội Sông nước, Lễ hội Thanh niên và chương trình Mơ Show ra mắt năm 2026.

Ca sĩ Mỹ Tâm trình diễn tại "Hò Dô" lần thứ 5

Trong khi đó, quảng cáo phát triển năng động, gắn chặt với thị trường tiêu dùng lớn và hoạt động truyền thông, thương mại sôi động của đô thị đặc biệt. Đây không chỉ là ngành kinh doanh độc lập mà còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị của các ngành công nghiệp văn hóa khác.

Lĩnh vực nội dung số, trò chơi điện tử và giải trí có tốc độ tăng trưởng nhanh. Một số doanh nghiệp đã chuyển từ sản xuất sản phẩm đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái nội dung, thương mại hóa trên nhiều nền tảng và từng bước làm chủ tài sản trí tuệ. Bên cạnh đó, lĩnh vực phát thanh, truyền hình đạt doanh thu khoảng 12.000 tỷ đồng/năm, lĩnh vực xuất bản đạt khoảng 110.000 tỷ đồng/năm.

5 mũi nhọn phát triển công nghiệp văn hóa

Thời gian tới, TPHCM không phát triển dàn trải tất cả các lĩnh vực công nghiệp văn hóa mà căn cứ vào quy mô thị trường, năng lực doanh nghiệp, nguồn nhân lực, hạ tầng và lợi thế cạnh tranh để lựa chọn những ngành có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, hình thành sản phẩm đặc trưng và lan tỏa sang các lĩnh vực kinh tế khác.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố tập trung phát triển 5 lĩnh vực ưu tiên gồm: Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa và xuất bản.

Các concert "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Anh trai say hi"... tạo sức lan tỏa lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cho TP.

Trong đó, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn và du lịch văn hóa được xác định là những lĩnh vực có khả năng tạo dựng thương hiệu và sức lan tỏa lớn. Quảng cáo và xuất bản thuộc nhóm có khả năng tăng trưởng nhanh.

TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7,2% GRDP, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 12%/năm và hình thành ít nhất 5 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa.

Trước mắt, thành phố tập trung triển khai một số dự án dẫn dắt, gồm phát triển hệ sinh thái biểu diễn nghệ thuật lấy Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ làm hạt nhân; tổ chức Lễ hội Ánh sáng TPHCM; xây dựng TPHCM trở thành Trung tâm Âm nhạc và Sự kiện quốc tế của khu vực.

Ảnh, clip: Tư liệu