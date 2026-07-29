Kể chuyện gốm Phật trên Núi Bà

Lần đầu tiên tại núi Bà Đen, câu chuyện di sản của gốm Phù Lãng - làng nghề truyền thống trứ danh từ xứ Kinh Bắc có tuổi đời gần 700 năm sẽ được kể lại ấn tượng với triển lãm “Kinh gốm - thanh âm thế gian”. Được nhào nặn bởi đôi bàn tay tài hoa của Nghệ sĩ Nguyễn Tuấn (hay còn được gọi với cái tên Tuấn Gốm) cùng các nghệ nhân tại làng gốm Phù Lãng (Bắc Ninh), hơn 400 tác phẩm điêu khắc gốm được triển lãm là hơn 400 tác phẩm nghệ thuật được tạo hình độc bản, với các chi tiết điêu khắc cầu kỳ, tinh xảo, gửi gắm các triết lý Phật giáo vừa gần gũi vừa có phần siêu thực.

Dự kiến, đây sẽ là triển lãm nghệ thuật sắp đặt tượng gốm tâm linh trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Các tác phẩm gốm Phật Mình Chim sẽ được trưng bày trong triển lãm. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Tên triển lãm bắt nguồn từ tác phẩm điêu khắc “Kinh gốm” với khuôn diện của Phật được khắc chìm bộ “Chú Đại Bi” 365 chữ. Bên cạnh tác phẩm “Kinh gốm” được tạo tác với rất nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau, triển lãm còn mang đến hai bộ sưu tập độc đáo là Phật Mình Chim và tượng chú tiểu. Nếu Phật Mình Chim mang hàm ý sâu xa về sự giác ngộ và ẩn dụ cho những chuyển động bất tận của đời sống, thì tượng chú tiểu lại là biểu tượng của tâm thái an nhiên, hoan hỉ, của sự rũ bỏ muộn phiền để tìm đến niềm vui trong trẻo và hạnh phúc giản đơn.

Nghệ sĩ Tuấn Gốm tạo tác tượng gốm Phật Mình Chim. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Mỗi tác phẩm được trưng bày tại triển lãm dường như có một khuôn diện riêng, một đời sống riêng, nhưng tất cả hợp lực tạo nên không gian triển lãm sắp đặt đậm chất thiền định và an yên trên đỉnh núi cao nhất Nam bộ. “Khi bạn đặt chân đến đây ngắm nhìn mây trời, cảnh vật và các tác phẩm điêu khắc Phật giáo, tim bạn sẽ như chùng lại và tâm trí bình an đến lạ thường. Bạn sẽ nhận ra Phật tánh không chỉ ở trong bản thể mỗi con người, mà còn hiện hữu nơi cỏ cây hoa lá. Đây chính là một cơ duyên cho những tác phẩm của tôi hiện hữu nơi đây - Núi Bà Đen”, nghệ sĩ Tuấn Gốm chia sẻ.

Tác phẩm “Knh Gốm” được khắc chìm bộ “Chú Đại Bi” 365 chữ. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Gợi nhắc hành trình từ đất qua bàn tay nghệ nhân trở thành kinh Phật, tượng Phật, chú tiểu và những hình hài mang năng lượng an lành, triển lãm “Kinh gốm - thanh âm thế gian” là sự gặp gỡ hữu duyên giữa đất - lửa - nghệ nhân - Phật pháp - núi Bà Đen, và người thưởng lãm. Các tượng gốm không lời, nhưng người thưởng lãm lại có thể nghe thấy “thanh âm thế gian” qua những nụ cười hoan hỉ của các chú tiểu, qua tiếng kinh kệ được điêu khắc mềm mại trên gốm.

Từ một chất liệu truyền thống là gốm sành Phù Lãng - món quà dân gian có lịch sử nhiều thế kỷ, du khách xem triển lãm gốm như được chạm được vào sợi dây vô hình bền chặt giữa Phật và đời, và tìm thấy nguồn năng lượng an yên trên đỉnh núi thiêng Nam bộ.

Các trải nghiệm lần đầu tiên có tại núi Bà Đen

Triển lãm “Kinh gốm - thanh âm thế gian” không chỉ là không gian sắp đặt nghệ thuật của các tác phẩm gốm Phật, mà còn mang đến những trải nghiệm độc đáo nhằm tôn vinh, gìn giữ nghề thủ công lịch sử lâu đời và truyền thống hàng nghìn năm của người Việt.

Du khách sẽ được tham gia thực hành làm gốm tại triển lãm. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Một trong những trải nghiệm đặc biệt trong Triển lãm gốm núi Bà Đen là workshop thực hành làm gốm ngay tại không gian triển lãm, nơi du khách có thể tự tay tạo hình gốm trên các bàn xoay dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân và chuyên gia trong nghề gốm. Đất sét sẽ được mang từ làng nghề Phù Lãng lên núi Bà Đen để du khách cảm nhận rõ vẻ đẹp và lịch sử của nghề gốm truyền thống.

Cũng tại Triển lãm, Gốm Show - một chương trình nghệ thuật độc đáo sẽ được tổ chức, mang đến trải nghiệm nghệ thuật tôn vinh di sản chưa từng có tại Tây Ninh.

Xuyên suốt hơn một tháng diễn ra Triển lãm, du khách cũng sẽ hoà mình vào không gian sôi động của các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các trải nghiệm vui chơi có thưởng, hay không gian mua sắm các tượng gốm nhỏ được tạo tác bởi các nghệ nhân làng Phù Lãng.

Núi Bà Đen liên tục tổ chức các lễ hội văn hoá di sản quy mô. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Triển lãm “Kinh gốm - thanh âm thế gian” không chỉ nhằm tôn vinh nghệ thuật gốm, mà còn là không gian để du khách cảm nhận nguồn năng lượng an lành, bình an và hỷ lạc khi đến với ngọn núi thiêng Nam bộ. “Mỗi một tác phẩm gốm được tạo tác không chỉ là bao nhiêu công sức, mồ hôi và sức sáng tạo của nghệ nhân, mà còn gửi gắm vào đó những thông điệp và triết lý sâu xa của Phật pháp và đời sống nhân sinh. Mỗi tác phẩm gốm Phật đều xứng đáng được tôn vinh”, bà Đào Thị Việt - Tổng quản lý KDL Sun World Ba Den Mountain chia sẻ.

Với triển lãm nghệ thuật gốm tâm linh có quy mô lớn, một lần nữa núi Bà Đen khẳng định là điểm đến văn hoá hàng đầu cả nước, nơi không chỉ là không gian trình diễn và tạo nên đời sống mới cho các di sản, mà còn tôn vinh các nghệ nhân, gìn giữ chiều sâu văn hoá lâu đời của dân tộc.

(Nguồn: Sun World Ba Den)