Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhưng với nhiều gia đình Việt Nam, những mất mát mà chiến tranh để lại chưa bao giờ chỉ thuộc về quá khứ.
Có những người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân để chờ một người đàn ông trở về. Có người chờ được. Có người chỉ nhận lại một tờ giấy báo tử. Cũng có người đi hết cuộc đời với ký ức dừng lại ở ngày tiễn chồng lên đường.
Có những người mẹ vẫn lặng lẽ nhớ con theo năm tháng. Có những thương binh mang theo vết thương chiến tranh suốt phần đời còn lại….
Chiến tranh đã lùi xa nhưng với nhiều gia đình Việt Nam, những mất mát vẫn còn hiện hữu. Mái tóc của những người ở lại đã bạc trắng, lưng đã còng. Những tấm ảnh, lá thư, tấm bằng Tổ quốc ghi công… cũng dần úa màu theo năm tháng. Chỉ có ký ức và tình yêu dành cho những người đã khuất vẫn còn nguyên vẹn.
Tháng Bảy vì thế không chỉ là dấu mốc mà còn là khoảng thời gian để hàng triệu người Việt Nam lặng lòng hướng về, cùng tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc: Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
Trên khắp mọi miền đất nước, những nghĩa trang liệt sĩ lại sáng lên bởi ánh nến tri ân. Những bó hoa được đặt trước từng phần mộ. Những nén hương được thắp lên bằng tất cả sự thành kính. Đó là cách các thế hệ hôm nay gửi lời biết ơn đến những người đã dành trọn tuổi xuân cho hòa bình của đất nước.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ý nghĩa của tháng Bảy tri ân vẫn còn nguyên vẹn trong đời sống người Việt.
Tháng Bảy về không chỉ là dịp để nhớ về quá khứ, mà còn nhắc mỗi chúng ta biết trân trọng hòa bình và tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" bằng những hành động thiết thực.
Xuất phát từ ý nghĩa đó, chương trình "Tri ân tháng Bảy" do Báo VietNamNet phát động tiếp tục kết nối những tấm lòng nhân ái cùng chung tay chăm lo các gia đình người có công, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và các hoàn cảnh chính sách còn nhiều khó khăn.
Mỗi phần quà được trao đi không chỉ góp phần sẻ chia những nhọc nhằn trong cuộc sống, mà còn gửi gắm lời tri ân của thế hệ hôm nay tới những người đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc và những người lặng lẽ mang theo ký ức chiến tranh suốt cuộc đời.
Hành trình "Tri ân tháng Bảy" vẫn đang tiếp tục. Báo VietNamNet mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của bạn đọc, các nhà hảo tâm và cộng đồng để cùng trao gửi những phần quà nghĩa tình đến các gia đình chính sách trên mọi miền đất nước.
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Bạn đọc chung tay đóng góp Chương trình "Tri ân tháng Bảy" có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank.
Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ chương trình "Tri ân tháng Bảy"
Thời gian qua, Báo VietNamNet đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của đông đảo bạn đọc, các cơ quan, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm trên khắp cả nước. Báo VietNamNet trân quý từng nghĩa cử hướng về cội nguồn, tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc.
Báo VietNamNet cập nhật danh sách bạn đọc, các nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ chương trình:
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|11/05/2026
|100.000
|MBVCB.14179274921.Ung ho Chuong Trinh Tri An Thang 7.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|300.000
|6131IBT1kC1IH8R2.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26131830600836.20260511.144414.19050832812011.HO THI HA NHI.970407
|11/05/2026
|100.000
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho chuong trinh Tri an 2707#SP#020097042205111339442026YQ4S258099.5189.86656.133944
|11/05/2026
|100.000
|CT DEN:126T2650H3518B7G Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|11/05/2026
|100.000
|Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|11/05/2026
|1.000.000
|CT DEN:112110937126 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|11/05/2026
|300.000
|ung ho chuong trinh Tri an Thang Bay
|12/05/2026
|50.000
|Tri an thang Bay
|12/05/2026
|1.000.000
|DINH VAN DUC ung ho cac anh co cong voi cach mang thuong binh liet sy da huy sinh cho dan toc viet nam#SP#020097048805121052172026pq6j738395.5389.91993.105217
|12/05/2026
|6.868
|Duong Anh Thuy ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042205120731062026SLO1835654.5390.14414.073107
|12/05/2026
|30.000
|Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097041505112330002026tvPF270750.5389.32546.233000
|13/05/2026
|20.000
|6133SHBAA2832AM2.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260513.181625.6808081983.NGUYEN VAN QUYEN.970443
|13/05/2026
|300.000
|6133IBT1kC1NPY7K.Ung ho chuong trinh tri an thang 7 FT26133307064291.20260513.151326.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407
|13/05/2026
|300.000
|MBVCB.14200221261.Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9981342344 TRAN TIEN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000
|6133MCOBQ2YM5LI4.Ung ho chuong trinh Tri an thang bay.20260513.090720.03101010965538.HOANG VIET.970426
|13/05/2026
|200.000
|Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay
|14/05/2026
|1.000.000
|CT DEN:613407368826 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26134461106133
|14/05/2026
|200.000
|MBVCB.14213244784.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0851000034486 NGUYEN HOANG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|10.000.000
|6134TPBVI2Q7XD5Z.CSPM, CSTV gop cung chuong trinh Tri An Thang Bay - ket noi tam long huong ve gia dinh liet si nguoi co cong.20260514.093508.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|14/05/2026
|50.000
|6133VNIB02BVMWS5.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260513.235830.397908.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970441
|15/05/2026
|20.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097040505151026542026UVIK079790.5387.30332.102655
|15/05/2026
|15.000
|MBVCB.14224602730.BUI THI THANH THUY uh Chuong trinh(Tri An Thang Bay).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|50.000
|MBVCB.14244795630.Tri an cac anh hung liet si, thuong binh, benh binh.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|300.000
|6137ASCB02BP4XGP.UNG HO CHUONG TRINH TRI AN THANG BAY-170526-22:30:27 6137ASCB02BP4XGP.20260517.223027.63368868.BUI THI BICH PHUONG.970416
|17/05/2026
|100.000
|MBVCB.14259679158.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|10.000
|Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097041505202016482026QpWS698959.5388.38147.201648
|25/05/2026
|100.000
|MBVCB.14372062735.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|20.000
|MBVCB.14401401690.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|20.000
|CT DEN:126T2651AJ0QBZQW MBVCB.14414317351.247281.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28/05/2026
|500.000
|CT DEN:614800435660 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26148014820106
|29/05/2026
|500.000
|MBVCB.14434711300.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1038258348 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|50.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097040505291644342026HY7E060889.5189.53986.164423
|29/05/2026
|100.000
|MBVCB.14433117307.Ung ho chuong trinh Tri An Thang Bay- doi doi nho on cha ong da hi sinh giu gin hoa binh.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|50.000
|LE THI NGOC TRANG ung ho chuong trinh TRI AN THANG 7#SP#020097048805290932212026h9mr780148.5388.37658.093221
|29/05/2026
|20.000
|MBVCB.14427901263.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|5.000.000
|126D60529P8NDMCH IBFT PHAM HUU TINH chuyen tien
|30/05/2026
|20.000
|MBVCB.14444247468.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|200.000
|Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|01/06/2026
|1.000.000
|126D60601KSTQ6ZW Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|01/06/2026
|20.000
|MBVCB.14473093834.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|10.000
|6153ICBVC224DBFP.Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay.20260602.223506.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/06/2026
|300.000
|LIEU KIM NGI UNG HO CHUONG TRINH TRI AN THANG BAY#SP#020097040506021400312026NNZ9030532.5390.29963.140031
|02/06/2026
|20.000
|MBVCB.14484935745.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|20.000.000
|6154IBT1kCMV3YSX.VU QUOC AN ung ho chuong trinh chi an thang bay FT26154022310749.20260603.173041.695555.VU QUOC AN.970407
|03/06/2026
|100.000
|MBVCB.14506559380.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|50.000.000
|CSPM, CSTV tai tro dong gop cho chuong trinh tri an thang 7 . chi an cac gia dinh liet si nhan dip 27 thang 7#SP#020097048806031640412026mgwo103092.5389.49509.164041
|03/06/2026
|20.000
|MBVCB.14499365927.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|50.000
|6153IBT1kCM1DQGJ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay FT26154673441678.20260602.232356.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|03/06/2026
|100.000
|Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|04/06/2026
|2.000
|126D60604WW0ZXC4 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|04/06/2026
|500.000
|CT DEN:126T26604YR1N1LK Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|04/06/2026
|500.000
|CT DEN:126T2660695MH3AV Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|04/06/2026
|50.000
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ct tri an thang 7#SP#020097042206041315292026VI1J789728.5189.33790.131530
|04/06/2026
|20.000
|MBVCB.14514974601.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000
|6155SHBAA2F7RQPG.ung ho tri an thang 7.20260604.033833.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|04/06/2026
|20.000
|Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097048806040136482026ish2559869.5189.41899.013649
|05/06/2026
|100.000
|MBVCB.14532455297.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1039254775 NGUYEN HOANG SONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|20.000
|MBVCB.14528474578.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000
|126D60605P03KWJX Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26156009806389
|05/06/2026
|200.000
|CT DEN:126T26606UBCTX27 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|05/06/2026
|10.000
|126D60605ZB8SY3R Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|05/06/2026
|300.000
|126D606053DYWXUY Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26156014779305
|06/06/2026
|100.000
|CT DEN:126T26608SFWGQVF Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|06/06/2026
|10.000
|MBVCB.14547852648.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|500.000
|MBVCB.14543994509.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|10.000
|6157ICBVC223X8NP.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260606.034903.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/06/2026
|20.000
|MBVCB.14573606384.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|20.000
|MBVCB.14587348789.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|10.000.000
|6160TPBVI2BQCJ1J.CSPM, CSTV dong gop chuong trinh Tri An Thang Bay.20260609.082226.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|10/06/2026
|20.000
|MBVCB.14602563223.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000
|CT DEN:126T2660EZZTEXA1 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|11/06/2026
|20.000
|MBVCB.14620380778.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|20.000
|MBVCB.14637477881.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|200.000
|126D606124736DA7 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|13/06/2026
|2.000.000
|MBVCB.14653217936.NGUYEN SE HA ung ho chuong trinh tri an thang bay.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|100.000
|6165IBT1kCU6KR97.Ung ho chuong trinh Tri An Thang Bay FT26166303098057.20260614.215653.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|14/06/2026
|200.000
|Vietcombank:0011002643148:HUYNH DANG KHOA Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#02009704050613225752202609V4093667.5390.21656.225752
|15/06/2026
|100.000
|CT DEN:126T2660PUNVUZ5S Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|16/06/2026
|20.000
|MBVCB.14697500761.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|20.000
|MBVCB.14713665064.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|200.000
|126D606175Q2489T Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26168860370224
|18/06/2026
|20.000
|MBVCB.14732996149.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|20.000
|MBVCB.14773536323.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|20.000
|MBVCB.14791158193.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|50.000
|126D60623Y60NF3N Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|24/06/2026
|20.000
|MBVCB.14815036693.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|20.000
|MBVCB.14828878825.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|500.000
|MBVCB.14854253501.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0451000236431 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|200.000
|MBVCB.14853390621.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|1.000.000
|MBVCB.14850059617.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho chuong trinh ( Tri An Thang Bay).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|300.000
|6177IBT1kCBSNXI9.Ung ho chuong trinh tri an thang 7 FT26177406567848.20260626.165338.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407
|26/06/2026
|20.000
|MBVCB.14842880765.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|15.000
|126D60626LMYF0AF IBFT Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|27/06/2026
|200.000
|CT DEN:126T26619FT87R3A Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|27/06/2026
|200.000
|TA HUY BINH ung ho chuong trinh tri an thang 7.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|27/06/2026
|1.000.000
|MBVCB.14860999158.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0071005568076 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|250.000
|MBVCB.14859941008.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|50.000
|6178IBT1iJ7FXV8E.ZP261780210558 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260627.104548.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|27/06/2026
|1.000.000
|MBVCB.14855808424.Ung ho chuong trinh TRI AN THANG BAY.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|68.000
|Ung ho chuong trinh Tri An Thang 7. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206270612202026HK9W337065.5390.88804.061221
|28/06/2026
|50.000
|MBVCB.14881831464.DANG VAN NHAT xin UH chuong trinh tri an thang 7 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|5.000
|6179VNIB0281WF3E.ung ho chuong trinh ( Tri An Thang 7 ).20260628.174423.998082808.GIANG MY LINH.970441
|28/06/2026
|100.000
|6179IBT1kCBZMX6E.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26180008892445.20260628.111226.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|29/06/2026
|50.000
|MBVCB.14890937979.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000
|6180IBT1iJKJZLX9.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260629.100656.181031198.TRAN KHANH.970432
|29/06/2026
|20.000
|MBVCB.14884698681.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET