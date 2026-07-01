Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhưng với nhiều gia đình Việt Nam, những mất mát mà chiến tranh để lại chưa bao giờ chỉ thuộc về quá khứ.

Có những người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân để chờ một người đàn ông trở về. Có người chờ được. Có người chỉ nhận lại một tờ giấy báo tử. Cũng có người đi hết cuộc đời với ký ức dừng lại ở ngày tiễn chồng lên đường.

Có những người mẹ vẫn lặng lẽ nhớ con theo năm tháng. Có những thương binh mang theo vết thương chiến tranh suốt phần đời còn lại….

Các cựu chiến binh thắp nhang cho đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Chiến tranh đã lùi xa nhưng với nhiều gia đình Việt Nam, những mất mát vẫn còn hiện hữu. Mái tóc của những người ở lại đã bạc trắng, lưng đã còng. Những tấm ảnh, lá thư, tấm bằng Tổ quốc ghi công… cũng dần úa màu theo năm tháng. Chỉ có ký ức và tình yêu dành cho những người đã khuất vẫn còn nguyên vẹn.

Tháng Bảy vì thế không chỉ là dấu mốc mà còn là khoảng thời gian để hàng triệu người Việt Nam lặng lòng hướng về, cùng tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc: Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Trên khắp mọi miền đất nước, những nghĩa trang liệt sĩ lại sáng lên bởi ánh nến tri ân. Những bó hoa được đặt trước từng phần mộ. Những nén hương được thắp lên bằng tất cả sự thành kính. Đó là cách các thế hệ hôm nay gửi lời biết ơn đến những người đã dành trọn tuổi xuân cho hòa bình của đất nước.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ý nghĩa của tháng Bảy tri ân vẫn còn nguyên vẹn trong đời sống người Việt.

Tháng Bảy về không chỉ là dịp để nhớ về quá khứ, mà còn nhắc mỗi chúng ta biết trân trọng hòa bình và tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" bằng những hành động thiết thực.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, chương trình "Tri ân tháng Bảy" do Báo VietNamNet phát động tiếp tục kết nối những tấm lòng nhân ái cùng chung tay chăm lo các gia đình người có công, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và các hoàn cảnh chính sách còn nhiều khó khăn.

Mỗi phần quà được trao đi không chỉ góp phần sẻ chia những nhọc nhằn trong cuộc sống, mà còn gửi gắm lời tri ân của thế hệ hôm nay tới những người đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc và những người lặng lẽ mang theo ký ức chiến tranh suốt cuộc đời.

Hành trình "Tri ân tháng Bảy" vẫn đang tiếp tục. Báo VietNamNet mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của bạn đọc, các nhà hảo tâm và cộng đồng để cùng trao gửi những phần quà nghĩa tình đến các gia đình chính sách trên mọi miền đất nước.

Bạn đọc chung tay đóng góp Chương trình "Tri ân tháng Bảy" có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ chương trình "Tri ân tháng Bảy"

Thời gian qua, Báo VietNamNet đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của đông đảo bạn đọc, các cơ quan, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm trên khắp cả nước. Báo VietNamNet trân quý từng nghĩa cử hướng về cội nguồn, tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc.

Báo VietNamNet cập nhật danh sách bạn đọc, các nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ chương trình:

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ 11/05/2026 100.000 MBVCB.14179274921.Ung ho Chuong Trinh Tri An Thang 7.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 11/05/2026 300.000 6131IBT1kC1IH8R2.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26131830600836.20260511.144414.19050832812011.HO THI HA NHI.970407 11/05/2026 100.000 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho chuong trinh Tri an 2707#SP#020097042205111339442026YQ4S258099.5189.86656.133944 11/05/2026 100.000 CT DEN:126T2650H3518B7G Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 11/05/2026 100.000 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 11/05/2026 1.000.000 CT DEN:112110937126 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 11/05/2026 300.000 ung ho chuong trinh Tri an Thang Bay 12/05/2026 50.000 Tri an thang Bay 12/05/2026 1.000.000 DINH VAN DUC ung ho cac anh co cong voi cach mang thuong binh liet sy da huy sinh cho dan toc viet nam#SP#020097048805121052172026pq6j738395.5389.91993.105217 12/05/2026 6.868 Duong Anh Thuy ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042205120731062026SLO1835654.5390.14414.073107 12/05/2026 30.000 Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097041505112330002026tvPF270750.5389.32546.233000 13/05/2026 20.000 6133SHBAA2832AM2.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260513.181625.6808081983.NGUYEN VAN QUYEN.970443 13/05/2026 300.000 6133IBT1kC1NPY7K.Ung ho chuong trinh tri an thang 7 FT26133307064291.20260513.151326.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407 13/05/2026 300.000 MBVCB.14200221261.Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9981342344 TRAN TIEN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 13/05/2026 100.000 6133MCOBQ2YM5LI4.Ung ho chuong trinh Tri an thang bay.20260513.090720.03101010965538.HOANG VIET.970426 13/05/2026 200.000 Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay 14/05/2026 1.000.000 CT DEN:613407368826 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26134461106133 14/05/2026 200.000 MBVCB.14213244784.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0851000034486 NGUYEN HOANG 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toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 12/06/2026 200.000 126D606124736DA7 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 13/06/2026 2.000.000 MBVCB.14653217936.NGUYEN SE HA ung ho chuong trinh tri an thang bay.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 14/06/2026 100.000 6165IBT1kCU6KR97.Ung ho chuong trinh Tri An Thang Bay FT26166303098057.20260614.215653.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407 14/06/2026 200.000 Vietcombank:0011002643148:HUYNH DANG KHOA Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#02009704050613225752202609V4093667.5390.21656.225752 15/06/2026 100.000 CT DEN:126T2660PUNVUZ5S Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 16/06/2026 20.000 MBVCB.14697500761.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 17/06/2026 20.000 MBVCB.14713665064.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 17/06/2026 200.000 126D606175Q2489T Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26168860370224 18/06/2026 20.000 MBVCB.14732996149.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 21/06/2026 20.000 MBVCB.14773536323.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 22/06/2026 20.000 MBVCB.14791158193.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 23/06/2026 50.000 126D60623Y60NF3N Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 24/06/2026 20.000 MBVCB.14815036693.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/06/2026 20.000 MBVCB.14828878825.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 26/06/2026 500.000 MBVCB.14854253501.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0451000236431 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 26/06/2026 200.000 MBVCB.14853390621.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 26/06/2026 1.000.000 MBVCB.14850059617.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho chuong trinh ( Tri An Thang Bay).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 26/06/2026 300.000 6177IBT1kCBSNXI9.Ung ho chuong trinh tri an thang 7 FT26177406567848.20260626.165338.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407 26/06/2026 20.000 MBVCB.14842880765.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 26/06/2026 15.000 126D60626LMYF0AF IBFT Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 27/06/2026 200.000 CT DEN:126T26619FT87R3A Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 27/06/2026 200.000 TA HUY BINH ung ho chuong trinh tri an thang 7.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT 27/06/2026 1.000.000 MBVCB.14860999158.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0071005568076 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 27/06/2026 250.000 MBVCB.14859941008.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 27/06/2026 50.000 6178IBT1iJ7FXV8E.ZP261780210558 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260627.104548.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432 27/06/2026 1.000.000 MBVCB.14855808424.Ung ho chuong trinh TRI AN THANG BAY.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 27/06/2026 68.000 Ung ho chuong trinh Tri An Thang 7. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206270612202026HK9W337065.5390.88804.061221 28/06/2026 50.000 MBVCB.14881831464.DANG VAN NHAT xin UH chuong trinh tri an thang 7 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 28/06/2026 5.000 6179VNIB0281WF3E.ung ho chuong trinh ( Tri An Thang 7 ).20260628.174423.998082808.GIANG MY LINH.970441 28/06/2026 100.000 6179IBT1kCBZMX6E.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26180008892445.20260628.111226.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407 29/06/2026 50.000 MBVCB.14890937979.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 29/06/2026 50.000 6180IBT1iJKJZLX9.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260629.100656.181031198.TRAN KHANH.970432 29/06/2026 20.000 MBVCB.14884698681.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET