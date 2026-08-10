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Việc nắm rõ thời gian tháng 7 âm lịch giúp các gia đình thuận tiện theo dõi những ngày quan trọng, chuẩn bị các nghi lễ theo phong tục và sắp xếp công việc phù hợp.

Tháng cô hồn năm 2026 bắt đầu ngày nào?

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn. Năm 2026, tháng 7 âm lịch bắt đầu vào ngày 13/8 dương lịch và kết thúc vào ngày 10/9 dương lịch, tức tháng 7 âm lịch có 29 ngày.

Một mốc đáng chú ý khác là Rằm tháng 7, rơi vào ngày 27/8/2026 dương lịch.

Có rất nhiều cách lý giải về nguồn gốc của tháng cô hồn. Tuy nhiên, các cách lý giải đều chứa đựng ý nghĩa nhân văn cao cả là đề cao việc làm phúc và báo hiếu.

Vì sao tháng 7 âm lịch được gọi là tháng cô hồn?

Cách gọi tháng cô hồn xuất phát từ quan niệm dân gian về thế giới của người đã khuất và các vong hồn không nơi nương tựa.

TS. Dương Hoàng Lộc - Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Tôn giáo và Phát triển, Viện NCKHXH&NV, trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn có từ lâu và mang tính phổ biến.

Theo TS Dương Hoàng Lộc, Vi Lê Minh - nhà nghiên cứu văn hóa Trung Quốc - đã ghi nhận nhiều địa phương ở Trung Quốc gọi tháng 7 âm lịch là Quỷ tiết hay Thi cô. Những tên gọi này gắn với các nghi lễ cầu nguyện, cúng bái và tưởng nhớ người đã khuất.

Các quan niệm trên chịu ảnh hưởng của Đạo giáo và sau đó hòa nhập sâu vào đời sống dân gian Trung Quốc.

Dưới sự ảnh hưởng của niềm tin này, dân gian Trung Quốc lưu truyền quan niệm cõi âm do Địa Quan Đại Đế quản lý.

Trong tháng 7 âm lịch, đặc biệt là Rằm tháng 7 - trùng với ngày sinh nhật của Địa Quan Đại Đế, cửa địa ngục sẽ mở. Điều này đồng nghĩa với việc ma quỷ, vong hồn quay trở về dương gian. Từ đó hình thành nhiều phong tục cúng tế, cầu an và bố thí cho những vong linh không nơi nương tựa.

Những cách lý giải này thuộc về truyền thuyết dân gian, không phải những hiện tượng đã được khoa học xác nhận.

Ở Việt Nam, quan niệm dân gian cho rằng tháng 7 âm lịch là Địa quan xá tội, tức những vong hồn dưới âm phủ được lên cõi trần gian.

Để xoa dịu, người dân thường cúng cô hồn bằng gạo, muối, cháo, tiền vàng và quần áo giấy. Nhiều chùa cũng lập trai đàn chẩn tế, “tài pháp nhị thí” cho những cô hồn ngạ quỷ vất vưởng.

Dù có nhiều cách lý giải khác nhau về tháng cô hồn nhưng tất cả đều hàm chứa ý nghĩa nhân văn, hướng thiện. Đây cũng là dịp để con cháu đến chùa cầu siêu cho ông bà tổ tiên, mở rộng tấm lòng, sẻ chia với những cảnh đời bất hạnh.

(Tổng hợp)