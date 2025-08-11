Tập 2 Vietnam’s Next Top Model 2025 đưa khán giả đến với thử thách chụp ảnh cùng ngựa mang chủ đề The Glamorous Cowgirls.

Trong bối cảnh đậm chất viễn Tây, siêu mẫu Thanh Hằng gây ấn tượng khi cưỡi ngựa điêu luyện, đội mũ rộng vành và mang boots da.

Thanh Hằng cưỡi ngựa thị phạm:

Siêu mẫu Thanh Hằng trong tập 2.

Bước vào thử thách, 15 thí sinh chịu áp lực khi vừa phải giữ thần thái, vừa tạo dáng chuyên nghiệp, đồng thời tương tác với ngựa trong tạo hình những cô nàng cao bồi cá tính. Giang Phùng, Tuyết Mai và Uyên Đỗ nhanh chóng làm chủ bối cảnh, thực hiện các dáng khó cùng biểu cảm mạnh mẽ.

Ngược lại, Kim Thanh, Huyền Thương và Mỹ Ngân loay hoay vì chưa vượt qua được nỗi sợ. “Gần 3 phút chưa có tấm ảnh nào, kể cả ảnh lưu niệm với Vietnam’s Next Top Model”, Thanh Hằng nhắc nhở.

Sự cố bất ngờ xảy ra khi Mai Hoa và Phạm An mất thăng bằng, ngã xuống và suýt bị ngựa giẫm, buộc ê-kíp lập tức can thiệp.

Thí sinh Mai Hoa và Phạm An gặp sự cố:

Dàn thí sinh trong thử thách tập 1.

Tại phòng đánh giá, Ái Băng và Phạm An nhận nhiều lời khen, trong khi Mi Lan, Mai Hoa và Mỹ Ngân bị phê bình vì thiếu bứt phá. Diệp Lục bật khóc khi bị nhận xét là “an toàn” và biểu cảm thiếu đa dạng.

Phạm An giành bức ảnh đẹp nhất tuần và trở thành thủ lĩnh nhà chung.

Chung cuộc, Mi Lan rơi vào nhóm nguy hiểm và Huyền Thương là thí sinh đầu tiên phải rời cuộc thi.

Tại nhà chung, không khí dần căng thẳng khi các thí sinh bộc lộ cá tính mạnh và nảy sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt, hứa hẹn nhiều kịch tính ở các tập tiếp theo.

Thanh Hằng động viên thí sinh bị loại.

Ảnh, Video: VNNTM