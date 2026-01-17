XEM CLIP:

Ngày 17/1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin báo chí và dư luận phản ánh liên quan đến di tích hòn Vọng Phu.

Theo văn bản, trong những ngày gần đây, một số cơ quan báo chí và mạng xã hội quan tâm, tìm hiểu và phản ánh nhiều nội dung liên quan đến dự án bảo tồn, gia cố di tích hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi).

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát các nội dung phản ánh; đối chiếu với hồ sơ khoa học di tích và hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhằm làm rõ và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí, dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất, chính xác và đúng quy định pháp luật.

Hòn Vọng Phu trước khi được đầu tư 17 tỷ sửa chữa.

Năm 1992, khu di tích danh lam thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi, xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa), nay thuộc phường Đông Quang, được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Trong quần thể danh thắng này có di tích hòn Vọng Phu (cột đá hình người phụ nữ ôm con). Đây là một trong những thắng cảnh nổi bật của tỉnh, gắn liền với truyền thuyết hòn Vọng Phu và nghề đá mỹ nghệ truyền thống.

Hòn Vọng Phu là khối đá vôi tự nhiên dạng tháp, đã phân tách thành 4 khối theo chiều cao. Các khối đá hiện xuất hiện nhiều vết nứt xung quanh. Theo thời gian, quá trình phong hóa khiến đá bị nứt nẻ, biến đổi thành phần, làm mất tính liền khối và giảm độ bền.

Đặc biệt, qua 2 lần bị sét đánh, cùng với tác động từ hoạt động khai thác đá, nổ mìn ở khu vực xung quanh, kết cấu Hòn Vọng Phu bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến các vết nứt phong hóa ngày càng mở rộng.

Toàn cảnh hòn Vọng Phu sau khi sửa chữa.

Giữa hai màu đá cũ và mới khác nhau hoàn toàn.

Hòn Vọng Phu là những khối đá xếp chồng lên nhau tự nhiên.

Đỉnh hòn Vọng Phu.

Một đoạn nối được sắp xếp tự nhiên bởi những khối đá.

Toàn bộ hòn Vọng Phu sau khi sửa chữa đã có màu trắng bạch.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi), với tổng mức đầu tư 17 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành. Nhìn tổng thể, hòn Vọng Phu có tông màu trắng, khác khá nhiều so với màu đá nguyên bản trước đây.