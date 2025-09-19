XEM CLIP:

Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký, dự án nhằm mục tiêu bảo tồn bền vững và phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, phục vụ phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa di sản trở thành điểm tham quan du lịch trọng điểm quốc gia và khu vực.

Dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2028. Cụ thể, giai đoạn 2025 - 2027 sẽ tập trung cải tạo khu trưng bày khảo cổ Điện Hoàng Nguyên; tu bổ, phục hồi Hào thành phía Nam (gồm cả Vệ thành); tu bổ, phục hồi đường Hoàng Gia; tu bổ, chống thấm cổng Nam; xây dựng đường giao thông nội bộ, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật.

Giai đoạn 2 (2027 - 2028) tiếp tục phục hồi, tôn tạo Đông Thái Miếu, Tây Thái Miếu và cầu Nam Thành. Nguồn vốn thực hiện dự án được bố trí từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, với tổng kinh phí hơn 354 tỷ đồng.

Trước đó, do nhiều đoạn tường thành bị sạt lở, tỉnh Thanh Hóa đã chi hơn 14 tỷ đồng, giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư triển khai dự án gia cố, dùng khung thép chống đỡ các đoạn tường thành có nguy cơ đổ sập.

Thành nhà Hồ được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397, còn gọi là Tây Đô (hay Tây Giai) để phân biệt với Đông Đô (Thăng Long - Hà Nội). Sau khi xây thành, Hồ Quý Ly đã dời đô từ Thăng Long về Tây Đô.

Tháng 6/2011, Thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới tại kỳ họp lần thứ 35 tổ chức tại Paris (Pháp).

Một số hình ảnh về Thành nhà Hồ.

Toàn cảnh khu nội Thành nhà Hồ.

Cổng phía Nam vào nội Thành nhà Hồ.

Cổng chính vào thành.

Đôi rồng đá mất đầu ở trong khuôn viên nội thành.

Tường Thành nhà Hồ là những khối đá to xếp thành từng lớp còn nguyên vẹn.

Đoạn tường thành bị sụt lún đang được gia cố, sửa chữa. Ảnh: Lê Dương

Đền thờ Bình Khương bên chân Thành nhà Hồ.

Xung quanh Thành nhà Hồ là khu dân cư hiện trạng.

Ảnh: Lê Dương