Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa tại thôn Tượng Liên 1 và thôn Tượng Sơn 3 (xã Thạch Quảng) có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra thực tế tại trang trại.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực phía Tây Bắc trạm xử lý nước thải khu D có đường dẫn nước thải và phân lợn chưa qua xử lý chảy trực tiếp ra bãi đất rộng hàng nghìn mét vuông.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố các đối tượng. Ảnh: CACC

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy khu vực tập kết chất thải có diện tích khoảng 7.307m², với tổng khối lượng chất thải chưa qua xử lý khoảng 8.544,5m³, tương đương gần 6 triệu kg chất thải.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã lợi dụng khu vực đồi và ao trũng nằm xa khu dân cư phía sau hệ thống xử lý nước thải để tập kết, xả thải trái quy định nhằm giảm tải cho hệ thống xử lý môi trường của trang trại.

Tại cơ quan điều tra, Huang Qi Lei (tức Hoàng Khởi Lôi, SN 1983, trú tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) – Giám đốc thiết bị môi trường của công ty – khai nhận do lượng nước thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi quá lớn, trong khi hệ thống xử lý xuống cấp, không đáp ứng công suất nên đã chỉ đạo bơm nước phân chưa qua xử lý từ hệ thống xử lý nước thải lên khu vực đồi khu D.

Khu vực xả chất thải ra môi trường. Ảnh: CACC

Theo điều tra, trong giai đoạn 2023–2024, Hoàng Khởi Lôi đã chỉ đạo Hà Thị Thục Huyền – quản lý bộ phận xử lý nước thải khu D và H – bơm nước thải, chất thải chưa qua xử lý từ hệ thống xử lý lên khu vực đồi khu D. Đến năm 2025, khi Huyền nghỉ sinh, Lôi tiếp tục chỉ đạo Lê Văn Quốc, công nhân bộ phận xử lý nước thải, trực tiếp thực hiện việc bơm, xả chất thải.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Khởi Lôi và Lê Văn Quốc (SN 1989) để phục vụ điều tra.

Đối với Hà Thị Thục Huyền (SN 1995), cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.