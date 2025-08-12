Theo phản ánh của người dân thôn Đá Hàn, xã Gia Viễn (Ninh Bình), thời gian qua họ phải sống chung với ô nhiễm mùi hôi do nước thải từ trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn xả thải trực tiếp ra môi trường.

“Tình trạng nước thải từ trang trại nuôi lợn chảy theo mương nước ra hồ Đầm Xanh đã nhiều năm nay, làm nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Không những thế, mỗi buổi chiều, khi họ xả thải, mùi hôi thối bốc lên không thể chịu nổi,” một người dân bức xúc nói.

Khu vực trang trại chăn nuôi lợn xả thải trực tiếp ra môi trường

Cũng theo người dân địa phương, do khu vực có ít hộ dân sinh sống nên trang trại này xả thải trực tiếp ra môi trường không qua bể chứa, nước chảy dọc mương nước qua một cống rồi chảy trực tiếp xuống hồ nước.

Người dân thông tin, trang trại này của gia đình ông Th. đã hoạt động chục năm nay, nuôi hàng nghìn con lợn.

Nước thải chảy trực tiếp ra mương nước

Ghi nhận của P.V VietNamNet, tại khu vực trại chăn nuôi lợn nhà ông Th. có con mương nước dài khoảng 500m chảy dọc từ trang trại qua tuyến đường bê tông đổ ra hồ Đầm Xanh. Nguồn nước thải có màu đục, váng đen xám nổi lên; nhiều bèo, cỏ ở hồ bị khô héo, chết...vì ô nhiễm nặng.

Cả con mương nước đen kịt bởi ô nhiễm

Trao đổi với PV, lãnh đạo xã Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết, đã tiếp nhận thông tin phản ánh và sẽ giao các phòng chuyên môn kiểm tra, có biện pháp xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Nước thải đổ về hồ Đầm Xanh khiến mặt hồ đổi màu, nước đen kịt, nổi váng

Được biết, không chỉ trang trại chăn nuôi lợn ở thôn Đá Hàn xả thải trực tiếp ra môi trường mà ở khu vực đầu thôn, người dân cũng phản ánh tình trạng nước thải từ trang trại 'đi thẳng' ra suối.

Nhiều bèo tây, cỏ ở khu vực dưới hồ bị chết