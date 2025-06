UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Cảng vụ hàng không Thọ Xuân và các cơ quan ban ngành về việc tuyên truyền pháp luật và rà soát việc sở hữu, sử dụng thiết bị bay không người lái.

Theo báo cáo của Cảng hàng không Thọ Xuân và các cơ quan chức năng, thời gian gần đây ghi nhận nhiều trường hợp thiết bị bay không người lái (UAV, flycam, drone), diều dân gian xuất hiện tại các khu vực dân cư lân cận Cảng hàng không, sân bay, cơ sở Quốc phòng - An ninh mà chưa được cấp phép hoạt động. Những hoạt động bay này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Để đảm bảo tuyệt đối hoạt động an toàn và an ninh hàng không tại khu vực cảng hàng không, sân bay, các khu vực ảnh hưởng tới Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật về sở hữu, cấp phép sử dụng thiết bị bay (UAV, flycam, drone), khu vực được phép bay và trách nhiệm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Cảng hàng không Thọ Xuân. Ảnh: VietNamNet

Tuyệt đối không tự ý sở hữu, sử dụng các thiết bị bay không người lái nếu chưa được kiểm định, cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền. Không vận hành, điều khiển các thiết bị bay không người lái, thả diều dân gian vào các khu vực cảng hàng không, sân bay, khu vực an ninh, quốc phòng và khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch tỉnh cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thống kê tình hình sở hữu, sử dụng các thiết bị bay không người lái của các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các cơ sở kinh doanh thiết bị, cơ sở kinh doanh dịch vụ có sử dụng thiết bị bay).

Tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Trung đoàn Không quân 923 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cảng vụ hàng không Thọ Xuân, Cảng hàng không Thọ Xuân và các cơ quan chức năng, tiếp tục theo dõi và có phương án xử lý nhanh các tình huống phát sinh do thiết bay không người lái xâm phạm trái phép khu vực cảng hàng không, sân bay.

Trước đó, trong hai ngày 13-14/6, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện vật thể bay không người lái (drone) xâm nhập trái phép tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Hệ quả, một số chuyến bay từ TPHCM đã phải chuyển hướng hạ cánh đến sân bay Nội Bài thay vì Thọ Xuân. Một số chuyến khác bị chậm khởi hành, gây ảnh hưởng đến nhiều hành khách.

Sau sự cố phát trên, từ 18h (ngày 16/6) đến 6h ngày 17/6, sân bay Thọ Xuân sẽ ngừng tiếp nhận tàu bay vì lý do kỹ thuật.