Chị Nguyễn Mỹ Trang thành viên Ban tổ chức 'Dạ hội Cựu Sinh viên Thủ đô' mùa 2 khẳng định chương trình không phải show giải trí để kinh doanh mà hàng trăm nghệ sĩ tham gia vì tình yêu lớn dành cho âm nhạc.

‘’Chúng tôi dành nhiều thời gian, tâm huyết để bàn bạc, luyện tập và sẵn sàng cháy hết mình trong đêm dạ hội sắp tới. Chúng tôi tin rằng, những đam mê của tuổi thanh xuân và sự sáng tạo trong nghệ thuật sẽ là ngọn lửa cháy mãi’’, chị Nguyễn Mỹ Trang chia sẻ.

Nhạc sĩ Quốc Trung cho biết không thể từ chối lời mời từ BTC vì thế hệ nghệ sĩ như anh khi hoạt động âm nhạc thời sinh viên cũng là tiền đề phát triển sự nghiệp âm nhạc sau này.

Ban nhạc Phương Đông của nhạc sĩ Quốc Trung thời xưa sẽ tái xuất ở dạ hội lần này cùng với sự tham gia của ca sĩ Thanh Lam. Về các tiết mục trình bày, nhạc sĩ Quốc Trung xin được giữ bí mật, chưa thể tiết lộ cụ thể.

‘’Dạ hội lần này là cơ hội để tôi gặp lại các bạn đồng nghiệp, cũng là sinh hoạt lành mạnh cho những người… lớn tuổi. Biết đâu đây là dịp gặp lại nhiều bạn gái cũ và có thể cả bạn gái mới khi tham gia chương trình’’ - nhạc sĩ Quốc Trung hóm hỉnh nói.

MC Long Vũ cho rằng càng lớn tuổi người ta lại càng hay hoài niệm về quá khứ, nhất là về những điều tốt đẹp, vui vẻ. Và thời sinh viên chính là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời.

“Dạ hội sinh viên cho ta trở lại với những tháng ngày sôi nổi và lãng mạn ấy. Tôi mong đợi ngày 12/4 với sự háo hức, hồi hộp. Gặp được cả ngàn bạn bè cũ cùng một lúc đâu phải là chuyện xảy ra hàng năm, hàng tháng đâu” - MC Long Vũ giãi bày.

Là một trong những nghệ sĩ góp mặt trong chương trình, MC Thảo Vân hào hứng đến mức nếu ban tổ chức đưa ra những ý tưởng mới lạ cũng sẵn sàng thực hiện theo, thậm chí ''lột xác'' về phong cách để là một Thảo Vân khác với mọi người thường thấy.

‘’Hình dung 20 năm sau, chúng ta sẽ lại cùng hồi tưởng lại khoảnh khắc trên sân khấu dạ hội lần này. Lúc đó chúng ta có thể đã già, tóc bạc nhưng sẽ nở nụ cười hạnh phúc và tự hào vì mình đã có những phút giây tuyệt vời” - MC Thảo Vân trải lòng.

Ngoài các tiết mục ca nhạc, chương Dạ hội Cựu Sinh viên Thủ đô 2025 còn có sự góp mặt của nhà thiết kế Anh Thư cùng phần trình diễn đặc biệt của diễn viên Hoàng Xuân, Á hậu Hà Nội Băng Giang, Á hậu Hà Nội Thu Hằng, siêu mẫu Hải Yến…

Trong quá trình luyện tập cho chương trình, các nghệ sĩ cùng nhau hòa giọng trong ca khúc We are the world với sự có mặt của nhiều giọng ca cựu sinh viên như: MC Đinh Tiến Dũng, ca sĩ Thanh Tâm, Đinh Lan Hương, Vân Sandra, Tùng John, Ngô Việt Khôi, Lê Quảng Hà, Nguyễn Võ Chánh, Long Vỹ, Nguyễn Đức Hiệp, nhóm ABBA Việt Nam…

Trong đêm diễn chính thức, ban tổ chức dự kiến sẽ trình diễn bài hát We are the world với sự tham gia hòa giọng live trên sân khấu của hơn 100 nghệ sĩ cùng sự cộng hưởng từ hàng ngàn khán giả sẽ tạo nên những khoảnh khắc kỷ niệm đáng nhớ…

