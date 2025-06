Ngày 30/6, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc thành lập, ra mắt Công an đặc khu Phú Quốc.

Theo đó, Công an đặc khu Phú Quốc gồm 5 tổ chuyên môn, nghiệp vụ chính: Tổ Tổng hợp, Tổ An ninh, Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm, Tổ Cảnh sát trật tự và Tổ Cảnh sát khu vực. Thượng tá Đinh Xuân Trường được chỉ định giữ chức vụ Trưởng Công an đặc khu.

Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc tặng hoa chúc mừng Ban chỉ huy Công an đặc khu. Ảnh: Xuân Mi

Phó chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc Nguyễn Lê Quốc Toàn cho biết, địa phương đang có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là chuẩn bị tổ chức APEC 2027. Để đảm bảo thành công của sự kiện mang tầm quốc tế này, đặc khu Phú Quốc và các đơn vị liên quan, trong đó có lực lượng công an, cần phải nỗ lực hết mình để hoàn thành các công trình, dự án và đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

"APEC 2027 sẽ mang lại cơ hội phát triển vượt bậc cho Phú Quốc, nhưng đòi hỏi công tác an ninh trật tự phải được đảm bảo tuyệt đối. Lực lượng công an sẽ luôn đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ an ninh, an toàn cho địa phương", Phó chủ tịch đặc khu Phú Quốc thông tin.