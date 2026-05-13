Trao đổi với PV VietNamNet, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thế Thịnh - Khoa Ngoại tiết niệu - Nam khoa, Bệnh viện E (Hà Nội), cho biết ông vừa tiếp nhận nam sinh viên N.N.V (20 tuổi, Hà Nội) nhập viện lúc gần sáng vì đau bụng âm ỉ.

Nghi ngờ mình bị viêm ruột thừa, quyết định vào viện cấp cứu

Theo lời kể, khoảng 3h, khi đang ngủ, V. bất ngờ thấy đau quanh rốn. Cơn đau không quá dữ dội, không sốt, không buồn nôn nhưng kéo dài dai dẳng khiến cậu không thể ngủ tiếp.

Do thường xuyên theo dõi các nội dung sức khỏe trên TikTok, Facebook và tham khảo thêm thông tin từ AI, nam sinh nghi ngờ mình bị viêm ruột thừa nên quyết định vào thẳng Khoa Cấp cứu lúc sáng sớm.

Các kiến thức trên mạng rất nhiều, mọi người cần tham khảo có chọn lọc. Ảnh: Hoa Linh.

Khi thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân đau đúng điểm ruột thừa ở vùng bụng dưới bên phải nên yêu cầu nhịn ăn để theo dõi và làm xét nghiệm. Kết quả sau đó xác định bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp và được chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu.

“Ca mổ diễn ra thuận lợi, ruột thừa đã sưng to như ngón tay út. Nếu để muộn hơn có thể dẫn tới biến chứng nguy hiểm”, bác sĩ Thịnh cho biết.

Nhờ quyết định sớm vào viện, nam sinh V. đã được điều trị kịp thời. Nếu chủ quan, bệnh nhân tự mua thuốc uống có thể dẫn đến biến chứng viêm ruột thừa.

Xem cảnh báo bệnh tật trên mạng, chủ động đi khám nhưng đừng lo quá mức

Cũng trong buổi sáng 11/5, bác sĩ Mai Văn Lực, Khoa Ngoại tiết niệu - Nam khoa (Bệnh viện E) còn tiếp nhận thêm một nam thanh niên 23 tuổi đến khám trong trạng thái đầy lo lắng.

Vừa ngồi xuống ghế, cậu đã vội hỏi: “Bác sĩ ơi, em xem TikTok thấy bảo đi tiểu ra bọt là dấu hiệu suy thận giai đoạn cuối. Sáng nay, em nhìn vào bồn cầu thấy bọt thật… Có phải em sắp phải chạy thận không?”.

Sau khi thăm khám, bác sĩ không phát hiện dấu hiệu bất thường nào. Tuy nhiên, theo bác sĩ Lực, đây không phải trường hợp hiếm gặp.

“Gần đây có rất nhiều người trẻ đến khám chỉ vì thấy mình có bệnh giống như các triệu chứng khi xem các video cảnh báo bệnh thận trên mạng xã hội”, bác sĩ cho biết.

Theo bác sĩ Lực, các nội dung trên TikTok hay Facebook có thể mang lại thông tin hữu ích nhưng cũng vô tình khiến người xem rơi vào trạng thái lo âu quá mức trước những biểu hiện rất bình thường của cơ thể.

Với trường hợp của chàng trai 23 tuổi trên, tiểu có bọt không đồng nghĩa với suy thận và phần lớn trường hợp chỉ là hiện tượng sinh lý.

Bác sĩ Mai Văn Lực mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Một nguyên nhân phổ biến là cơ thể thiếu nước. Khi bạn uống quá ít nước, nước tiểu trở nên cô đặc, nồng độ ure và creatinine tăng lên khiến độ nhớt thay đổi và dễ tạo bọt hơn. “Trong trường hợp này, chỉ cần uống đủ khoảng 2-2,5 lít nước mỗi ngày thì nước tiểu sẽ trong hơn và hiện tượng tiểu bọt cũng giảm dần”, bác sĩ nói.

Tuy nhiên, bác sĩ cũng cảnh báo không nên chủ quan với tình trạng này. Nếu thận bị tổn thương, protein có thể rò rỉ vào nước tiểu, tạo ra lớp bọt mịn, trắng xóa và lâu tan giống bọt xà phòng.

Qua các trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên hoảng loạn vì những thông tin "giật gân" trên mạng xã hội nhưng cũng không được chủ quan trước các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Một số video trên mạng xã hội với đặc trưng là ngắn, truyền tải thông tin nhanh và dễ tiếp cận, đang trở nên phổ biến, nhưng người dân nên thận trọng, theo dõi triệu chứng một cách tỉnh táo. Sau đó có thể đi khám để tránh bỏ sót bệnh lý nguy hiểm nhưng cũng không nên nghe theo quảng cáo mua sản phẩm khi chưa kiểm chứng từ bác sĩ lâm sàng.

