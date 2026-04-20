Ngày 20/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải độc đắc đến anh Đ.Đ.D - người chơi may mắn đã trúng giải thưởng độc đắc Jackpot gần 80 tỷ đồng.

Qua kiểm tra trên hệ thống và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng giải Jackpot ở sản phẩm Mega 6/45 tại kỳ quay số mở thưởng 1.495 thuộc về anh Đ.Đ.D - thuê bao Viettel tại Thành phố Hồ Chí Minh - được mua trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS). Giá trị giải thưởng là 79.267.740.000 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Anh Đ.Đ.D là một thanh niên Gen Z, hiện sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Đ.Đ.D là nhân viên văn phòng.

Anh cho biết đã tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott trong thời gian dài và xem việc mua vé như một hình thức giải trí, cầu vận may. Anh cũng cho biết mẹ anh cũng là một người chơi thường xuyên các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott.

Anh Đ.Đ.D nhận giải Jackpot với giá trị giải thưởng gần 80 tỷ đồng

Theo chia sẻ của anh Đ.Đ.D, thay vì mua cố định, anh thường có xu hướng chờ giá trị Jackpot tăng cao rồi mới tham gia dự thưởng để tăng thêm phần hấp dẫn, tính giải trí. Anh chủ yếu mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott do tính tiện lợi, có thể mua vé mọi lúc mọi nơi, phù hợp với đặc thù công việc văn phòng.

Tại thời điểm mua tấm vé trúng độc đắc Jackpot gần 80 tỷ đồng, anh cho biết vẫn giữ thói quen mua vé như một hình thức giải trí khi giá trị Jackpot của sản phẩm Mega 6/45 đạt giá trị cao. Khi đó, anh bất chợt muốn lựa chọn mua 1 vé bao 8 thay vì cách chơi cơ bản như thường mua.

Bộ số mà anh lựa chọn là các con số mang ý nghĩa cá nhân như ngày, tháng, năm sinh, kết hợp với một vài số mà anh đã tham khảo qua kết quả các kỳ quay trước trên ứng dụng Vietlott SMS. Kết quả bộ số này đã mang lại may mắn giúp anh trúng giải Jackpot.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, anh Đ.Đ.D cho biết vào buổi tối hôm đó, khi đang làm các công việc thường ngày thì nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng. Ban đầu, anh chưa tin đây là sự thật nên đã nhờ mẹ kiểm tra lại thông tin trên các kênh chính thức và báo chí. Sau đó, anh tiếp tục đăng nhập vào ứng dụng Vietlott SMS để kiểm tra lại nhiều lần và xác nhận mình chính là người trúng giải Jackpot với giá trị gần 80 tỷ đồng. Ngay sau khi chắc chắn thông tin, gia đình anh đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Sau khi nhận thưởng, anh dự định vẫn sẽ tiếp tục công việc văn phòng vì đây là công việc mà anh yêu thích. Bên cạnh đó, anh cũng lên kế hoạch sử dụng giải thưởng để giúp đỡ gia đình cũng như có cuộc sống tốt hơn.

Theo quy định, anh Đ.Đ.D có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 7,9 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) tại Thành phố Hồ Chí Minh - địa phương đăng ký tham gia dự thưởng - và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.