Ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.333 ở loại hình xổ số Power 6/55 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) diễn ra tối qua (16/4), hội đồng quay thưởng đã tìm thấy 1 tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá gần 91,9 tỷ đồng.

Tấm vé trúng giải Jackpot 1 của sản phẩm xổ số Power 6/55 trong kỳ quay vào tối 16/4 chứa dãy số 02- 07 - 15 - 22 - 47 - 52.

Tấm vé trúng độc đắc Vietlott gần 91,9 tỷ đồng được bán ra ở tỉnh Ninh Bình.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 1 này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương gần 9,19 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà người chơi trúng giải Jackpot này nhận về là hơn 82,7 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 1 trị giá gần 91,9 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.333 này, Vietlott cũng tìm được 19 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 979 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 22.169 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.