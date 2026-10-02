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Dữ liệu đặt phòng trên Agoda trong nửa đầu năm 2026 cho thấy, Việt Nam tiếp tục nằm trong top đầu những điểm đến có khả năng thu hút du khách quay trở lại tại khu vực châu Á.

Trong đó, Đà Nẵng đứng thứ 6 trong danh sách thành phố châu Á có tỷ lệ khách du lịch quay lại cao nhất. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn bền vững của thành phố biển miền Trung, nổi bật với những bãi biển tuyệt đẹp, phố cổ Hội An - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận, cùng cảnh quan đa dạng và vị trí thuận lợi để kết nối, khám phá các điểm đến nổi tiếng trong khu vực.