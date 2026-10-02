1. Điểm đến nào ở Việt Nam vào top 6 thành phố châu Á có tỷ lệ khách quay lại cao nhất?
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Đà Nẵng
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- Khánh Hòa0%
- TPHCM0%
- Hà Nội0%Chính xác
Dữ liệu đặt phòng trên Agoda trong nửa đầu năm 2026 cho thấy, Việt Nam tiếp tục nằm trong top đầu những điểm đến có khả năng thu hút du khách quay trở lại tại khu vực châu Á.
Trong đó, Đà Nẵng đứng thứ 6 trong danh sách thành phố châu Á có tỷ lệ khách du lịch quay lại cao nhất. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn bền vững của thành phố biển miền Trung, nổi bật với những bãi biển tuyệt đẹp, phố cổ Hội An - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận, cùng cảnh quan đa dạng và vị trí thuận lợi để kết nối, khám phá các điểm đến nổi tiếng trong khu vực.
2. Thành phố Đà Nẵng nằm bên dòng sông nào dưới đây?
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Sông Hương
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- Sông Hậu0%
- Sông Hàn0%
- Sông Vàm Cỏ0%Chính xác
Thành phố Đà Nẵng nằm bên dòng sông Hàn thơ mộng. Dòng sông được xem là "trái tim" của thành phố, là địa điểm mà du khách không thể bỏ lỡ khi đến với Đà Nẵng.
3. Đâu là cây cầu quay độc đáo của Đà Nẵng?
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Cầu Rồng
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- Cầu Sông Hàn0%
- Cầu Thuận Phước0%
- Cầu Trần Thị Lý0%Chính xác
Một năm sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1997), Đà Nẵng đã khởi công xây dựng cầu Sông Hàn - một công trình mang tính đột phá về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố lúc đó.
Đây là cây cầu quay đầu tiên do kỹ sư, công nhân Việt Nam tự thiết kế, thi công và đến nay vẫn là cây cầu quay duy nhất ở Việt Nam. Mục đích của việc xoay cầu sông Hàn là phục vụ giao thông đường thủy, khơi thông cho các tàu thuyền qua lại.
Ngày nay, cầu Sông Hàn không chỉ tạo thuận lợi cho giao thông vận tải, du lịch, khơi dậy tiềm năng kinh tế của một vùng đất rộng lớn ở phía đông thành phố mà còn là biểu tượng văn hóa độc đáo, niềm tự hào của riêng Đà Nẵng.
4. Địa điểm nào tại Đà Nẵng được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới?
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Ngũ Hành Sơn
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- Bán đảo Sơn Trà0%
- Rừng dừa Bảy Mẫu0%
- Cù Lao Chàm0%Chính xác
Cù Lao Chàm gồm 8 đảo lớn nhỏ, được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2009, nổi tiếng với hệ sinh thái biển phong phú và các trải nghiệm như tắm biển, lặn ngắm san hô, khám phá cuộc sống địa phương.
5. Du lịch Đà Nẵng giành bao nhiêu giải thưởng tại World Travel Awards 2026 dành cho khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương?
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10 giải thưởng
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- 11 giải thưởng0%
- 12 giải thưởng0%
- 13 giải thưởng0%Chính xác
Giải thưởng World Travel Awards lần thứ 33 năm 2026 dành cho khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương đã vinh danh các sản phẩm du lịch của TP Đà Nẵng ở 13 hạng mục, gồm 7 giải thưởng cấp châu Á và 6 giải thưởng cấp Việt Nam.
Ở nhóm giải thưởng cấp châu Á, Sun World Ba Na Hills giành hai danh hiệu Công viên chủ đề hàng đầu châu Á 2026 và Cáp treo hàng đầu châu Á 2026. Hoi An Memories Resort & Spa được vinh danh Khu nghỉ dưỡng văn hóa hàng đầu châu Á 2026; Hoiana Resort & Golf nhận danh hiệu Khu nghỉ dưỡng phức hợp tích hợp hàng đầu châu Á 2026; Shilla Monogram Danang được trao Khu nghỉ dưỡng phong cách sống hàng đầu châu Á 2026. Trong khi đó, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort giành hai danh hiệu Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á 2026 và Biệt thự khách sạn sang trọng hàng đầu châu Á 2026, dành cho Bai Bac Bay Villa.
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