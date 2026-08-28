1. Thành phố nào có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước?
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Đà Nẵng
0%
- TPHCM0%
- Hà Nội0%
- Hải Phòng0%Chính xác
Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2025 của Cục Thống kê, Hà Nội là địa phương đứng đầu cả nước về mức thu nhập bình quân đầu người một tháng, với 8,374 triệu đồng. Mức này cao hơn mức bình quân cả nước khoảng 2,369 triệu đồng/người/tháng.
Khu vực có mức thu nhập thấp nhất tập trung tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong đó, khoảng cách thu nhập giữa địa phương cao nhất (Hà Nội) và thấp nhất (Điện Biên) chênh lệch hơn 3,2 lần.
2. Nhóm dân số giàu nhất tại thành phố này có thu nhập bình quân khoảng bao nhiêu?
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12 triệu đồng/tháng
0%
- 14 triệu đồng/tháng0%
- 16 triệu đồng/tháng0%
- 18 triệu đồng/tháng0%Chính xác
Tại Hà Nội, nhóm 20% dân số giàu nhất có thu nhập bình quân lên tới 16,085 triệu đồng/tháng, gấp 4,6 lần nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất với mức thu nhập đạt 3,5 triệu đồng.
3. Có bao nhiêu thành phố thu nhập bình quân đầu người trên 7 triệu/tháng?
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2
0%
- 30%
- 40%
- 50%Chính xác
Bốn thành phố có thu nhập bình quân đầu người một tháng trên 7 triệu đồng là Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Hải Phòng. Trong đó, TPHCM đứng thứ hai với 8,064 triệu đồng/người/tháng, theo sau là các thành phố được xem là cực tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ lớn như Đồng Nai với 7,174 triệu đồng/người/tháng, Hải Phòng với 7,139 triệu đồng/người/tháng.
4. Nhóm thu nhập cao nhất trên cả nước cao gấp mấy lần nhóm thấp nhất?
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4,6 lần
0%
- 5 lần0%
- 5,6 lần0%
- 6 lần0%Chính xác
Theo kết quả khảo sát, thu nhập bình quân đầu người của nhóm 20% dân số có thu nhập cao nhất đạt 11,8 triệu đồng mỗi tháng, cao gấp 5,6 lần nhóm 20% dân số có thu nhập thấp nhất, chỉ đạt khoảng 2,1 triệu đồng.
5. Thu nhập bình quân tại khu vực thành thị và nông thôn lần lượt là bao nhiêu?
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8,4 và 4,2 triệu đồng/tháng
0%
- 8,4 và 5,2 triệu đồng/tháng0%
- 7,4 và 4,2 triệu đồng/tháng0%
- 7,4 và 5,2 triệu đồng/tháng0%Chính xác
Phân theo khu vực, thu nhập bình quân tại khu vực thành thị đạt gần 7,4 triệu đồng/tháng (tăng 6,7% so với năm 2024). Khu vực nông thôn có tốc độ bứt phá mạnh hơn với mức tăng 14,5%, đạt gần 5,2 triệu đồng/tháng. Nhờ tốc độ tăng trưởng ở nông thôn cao hơn, khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn thu hẹp từ 1,5 lần (năm 2024) xuống còn 1,42 lần (năm 2025).
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