Chính xác

Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2025 của Cục Thống kê, Hà Nội là địa phương đứng đầu cả nước về mức thu nhập bình quân đầu người một tháng, với 8,374 triệu đồng. Mức này cao hơn mức bình quân cả nước khoảng 2,369 triệu đồng/người/tháng.

Khu vực có mức thu nhập thấp nhất tập trung tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong đó, khoảng cách thu nhập giữa địa phương cao nhất (Hà Nội) và thấp nhất (Điện Biên) chênh lệch hơn 3,2 lần.