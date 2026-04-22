Quy hoạch đô thị tạo cấu trúc “dòng chảy”

Tọa lạc tại Bến Lức, Thanh Phú Centre Point sở hữu vị trí kết nối trực tiếp TP.HCM với miền Tây thông qua các trục hạ tầng lớn. Ngay từ bước quy hoạch, dự án không đi theo mô hình phân khu đơn thuần, mà được tổ chức theo một cấu trúc có chủ đích, với một trục đô thị trung tâm đóng vai trò dẫn dắt, kết hợp nhiều lớp không gian giao thương và cộng đồng.

Cấu trúc này được cô đọng trong định hướng phát triển: “01 trục đô thị - 03 tầng giao thương - 06 cộng đồng - 01 điểm đến toàn vùng”, nhằm tạo ra một hệ thống liên kết thay vì các phân khu chức năng rời rạc.

Theo đó, các cấu phần như tổ hợp thương mại quy mô lớn, công viên trung tâm gần 8ha hay hệ thống quảng trường, không gian sự kiện được bố trí như những “lõi hoạt động”, góp phần định hình dòng di chuyển và tương tác trong toàn khu.

Khác với cách tiếp cận chú trọng vào sản phẩm đơn lẻ, Thanh Phú Centre Point được phát triển với mục tiêu hình thành một điểm đến có khả năng thu hút và duy trì dòng người. Trong đó, tổ hợp thương mại quy mô khoảng 9,5ha được định vị là điểm hút chính, kết hợp với các không gian công cộng như quảng trường, sân khấu ngoài trời và khu vực sự kiện, tạo điều kiện để hình thành các hoạt động lễ hội, giải trí và giao thương thường xuyên.

Các tuyến phố thương mại, không gian ẩm thực và hệ tiện ích mở được thiết kế nhằm kéo dài thời gian lưu trú, từ đó chuyển hóa dòng người thành hoạt động tiêu dùng thực tế. Song song, hệ sản phẩm nhà phố, shophouse và biệt thự được bố trí đan cài trong tổng thể, đóng vai trò tạo nên cộng đồng cư dân hiện hữu, yếu tố duy trì nhịp sống hàng ngày cho toàn khu.

Thiết kế hướng tới khả năng vận hành thực

Một điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của dự án là yếu tố vận hành được đặt ra ngay từ giai đoạn thiết kế. Theo đơn vị tư vấn kiến trúc nổi tiếng Codinachs Architects, thay vì áp dụng một ngôn ngữ thiết kế đồng nhất, dự án được phát triển theo cấu trúc đa dạng nhưng có kiểm soát, trong đó mỗi loại hình sản phẩm phục vụ một nhu cầu sử dụng và hành vi khác nhau của người dùng.

Đối với các sản phẩm thương mại như shophouse, thiết kế “private passage” cho phép tách biệt luồng di chuyển giữa không gian kinh doanh và sinh hoạt, giúp tài sản có thể vận hành linh hoạt theo nhiều kịch bản: vừa ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê độc lập.

Ở nhóm sản phẩm nhà ở, các khoảng lùi sinh thái, không gian xanh và mặt nước được tích hợp xuyên suốt, góp phần tạo nên môi trường sống cân bằng giữa hoạt động đô thị và yếu tố nghỉ dưỡng.

Định hình một cộng đồng sống, kinh doanh, trải nghiệm

Thanh Phú Centre Point được phát triển với hơn 1.200 sản phẩm trong giai đoạn đầu, bao gồm nhà phố, biệt thự và shophouse, hướng tới nhóm khách hàng vừa có nhu cầu an cư, vừa có khả năng khai thác thương mại. Mật độ xây dựng chỉ khoảng 14%, cùng gần 48% diện tích dành cho không gian xanh và tiện ích, cho thấy định hướng ưu tiên trải nghiệm sống và không gian cộng đồng, thay vì tối đa hóa diện tích xây dựng.

BIM Land ưu tiên trải nghiệm sống và không gian cộng đồng tại Thanh Phú Centre Point.

Đáng chú ý, dự án tận dụng yếu tố cảnh quan tự nhiên như hệ sinh thái kênh rạch hiện hữu để phát triển các không gian mặt nước và hành lang xanh, qua đó tạo nên bản sắc riêng cho khu đô thị. Các tiện ích như hồ bơi trung tâm hơn 3.000m², làng thể thao, tuyến dạo bộ ven hồ, khu sự kiện ngoài trời… không chỉ phục vụ cư dân mà còn hướng tới việc thu hút khách từ khu vực lân cận, góp phần duy trì sức sống cho toàn khu.

Trong bối cảnh khu Tây đang chuyển từ giai đoạn phát triển hạ tầng sang hình thành các trung tâm đô thị thực, những dự án có khả năng tổ chức dòng người, duy trì hoạt động và vận hành thương mại sẽ dần trở thành yếu tố quyết định giá trị dài hạn.

Thanh Phú Centre Point, với cách tiếp cận từ quy hoạch đến vận hành, đang cho thấy định hướng này khi không chỉ phát triển không gian sống, mà hướng tới kiến tạo một cấu trúc đô thị có khả năng “giữ dòng” - nơi dòng người, tiêu dùng và hoạt động kinh tế có thể hình thành và phát triển tại chỗ.

