Sau 5 năm triển khai Chương trình MTQG 1719, những vấn đề cấp bách ở địa bàn “lõi nghèo” của cả nước đã cơ bản được giải quyết (Ảnh minh họa).

Nâng cao đời sống đồng bào DTTS

Ngay sau khi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Điện Biên đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân với quyết tâm đầu tư đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Tính đến hết tháng 4/2025, tổng nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại tỉnh Điện Biên đạt 4.510,168 tỷ đồng. Sau gần 5 năm triển khai Chương trình MTQG 1719, toàn tỉnh Điện Biên có 36.160 hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào DTTS được tạo việc làm hoặc tăng thu nhập. Các mô hình hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế bền vững được quan tâm, đẩy mạnh.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Điện Biên đã giảm từ 34,9% (năm 2021) xuống còn 21,29% (năm 2024). Đặc biệt, số hộ nghèo là đồng bào DTTS giảm từ 44,95% (năm 2021) xuống còn 27,39% (năm 2024), mức giảm 5,85%/năm, vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao là giảm 5%.

Một trong những địa phương đạt được nhiều thành tựu trong giảm nghèo ở khu vực Tây Nguyên là tỉnh Gia Lai. Trong giai đoạn 2022-2024, tỉnh Gia Lai được đầu tư trên 2.227 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Đến hết năm 2024, toàn tỉnh Gia Lai đã có trên 1.980 hộ được hỗ trợ nhà ở, 7.731 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt. Toàn tỉnh đã xây dựng 13 công trình cấp nước tập trung; triển khai 16 dự án “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết”; thực hiện 453 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng cho 6.254 hộ đồng bào DTTS...

Với sự vào cuộc quyết liệt, có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm, đồng tình, hưởng ứng của đồng bào các DTTS, đến nay, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành sớm một số chỉ tiêu của Chương trình MTQG 1719. Cụ thể, như: Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm từ 25,58% (năm 2021) xuống còn 12,66% (năm 2024); mức giảm bình quân hằng năm đạt trên 4,3%/năm; 97% hộ đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% thôn làng trong vùng đồng bào DTTS và miền núi có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa…

Tạo nền tảng để thực hiện thành công giai đoạn 2026-2030

Vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có bước chuyển mình nhờ Chương trình MTQG 1719.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính đến thời điểm 30/1/2025, kết quả giải ngân vốn ngân sách trung ương phân bổ thực hiện Chương trình MTQG 1719 trong giai đoạn 2022-2024 là 48.081,298 tỷ đồng (đạt 72,6% kế hoạch), trong đó giải ngân vốn đầu tư 29.977,455 tỷ đồng đạt 85,6%, vốn sự nghiệp 18.103,843 tỷ đồng đạt 58%.

Về tình hình giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025, ước giải ngân vốn đầu tư công (đã bao gồm vốn kéo dài từ các năm trước chuyển sang năm 2025) đến 30/6/2025 khoảng 5.331,803 tỷ đồng (đạt 36% kế hoạch). Kết quả giải ngân vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương (đã bao gồm kinh phí từ các năm được chuyển nguồn sang năm 2025) tính đến hết 31/5/2025 là 2.302,233 tỷ đồng (đạt 13,5% kế hoạch).

Có thể khẳng định, sau 5 năm triển khai Chương trình MTQG 1719, những vấn đề cấp bách ở địa bàn “lõi nghèo” của cả nước đã cơ bản được giải quyết, đời sống của đại bộ phận đồng bào DTTS đã được nâng lên, khoảng cách giữa các vùng miền từng bước được thu hẹp.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 cho thấy, tính đến tháng 3/2025, thu nhập bình quân của đồng bào DTTS đạt 43,4 triệu đồng/người/năm, tăng 3,1 lần so với năm 2020. Dự kiến hết năm 2025 đạt 45,9 triệu đồng tăng 3,3 lần so năm 2020 (mục tiêu của Chương trình MTQG 1719 đặt ra đến năm 2025 là tăng trên 2 lần so năm 2020).

Cùng với đó, trong 9 nhóm mục tiêu của Chương trình MTQG 1719, đến nay đã có 6 nhóm mục tiêu cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra. Hiện còn 3 nhóm mục tiêu chưa đạt, gồm: Cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; định canh, định cư, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất.

Những kết quả của Chương trình MTQG 1719 tới đây sẽ được Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tổng kết, đánh giá tại hội nghị toàn quốc. Đây sẽ là cơ sở để các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi rút kinh nghiệm, tạo nền tảng để thực hiện thành công Chương trình MTQG 1719 trong giai đoạn 2026-2030.