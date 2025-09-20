Sau gần 1 tháng tranh tài, các thí sinh của Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 bước vào đêm chung kết diễn ra tối 19/9 tại vịnh Vĩnh Hy (tỉnh Khánh Hòa).

Tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo.

Tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 thuộc về thí sinh Nguyễn Thanh Thảo, Á hậu 1 thuộc về Phạm Thị Phương Vy sau phần thi ứng xử chung một câu hỏi cho top 2.

Câu hỏi ứng xử có nội dung: "Vì sao bạn xứng đáng trở thành Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025?"

Thí sinh Thanh Thảo trả lời: "Bất kỳ ngọn nến nào chúng ta có thể thắp lên nhưng để giữ cho ngọn nến ấy bừng sáng mãi mãi, chúng ta cần một người ở lại sẵn sàng dựng lên và bảo vệ ngọn nến đó, cũng giống như Hoa hậu Đại dương Việt Nam, để đó không chỉ là danh hiệu và vương miện mà đó còn là sự sẵn lòng đứng dậy vì Hoa hậu Đại dương Việt Nam và vì cộng đồng của chúng ta.

Và hơn thế nữa, đó còn là một tình yêu môi trường từ một cô sinh viên 23 tuổi mang trong mình những hy vọng có thể lan tỏa được tình yêu cũng như sự mạnh mẽ của một người phụ nữ hiện đại rằng em muốn cùng đồng hành với Hoa hậu Đại dương Việt Nam để lan tỏa dự án môi trường Một bước vì đại dương lan rộng hơn đến với bạn trẻ và tất cả người dân.

Bởi vì, em hy vọng đất nước ta sẽ có một môi trường thật sạch sẽ để cho thế hệ mai sau có thể tập trung học hành và đưa quốc gia ngày một tiến xa hơn trong kỷ nguyên vươn mình".

Thí sinh Phương Vy trả lời: "Để trở thành hoa hậu có những tiêu chí nhất định mà em nghĩ là chỉ có ban tổ chức và quý ban giám khảo cũng như tất cả khán giả ở đây mới có thể chấm được và quyết định được. Em nghĩ mình đã cố gắng thể hiện hết khả năng của mình và em mong sẽ nhận được sự yêu thương của quý ban giám khảo và các anh chị, ê-kíp, ban tổ chức chương trình và tất cả quý vị ở đây".

Phần thi ứng xử chung một câu hỏi:

Phần trả lời ứng xử top 2 có sự chênh lệch rõ rệt khi thí sinh Phương Vy hầu như không thể đưa ra thông tin, dữ liệu và lập luận cho câu hỏi. Nhiều khán giả bày tỏ ý kiến đây chưa thể gọi là câu trả lời của một phần thi ứng xử quan trọng để tranh ngôi vị cao nhất.

Trước đó, BTC công bố các danh hiệu á hậu 4, 3, 2 lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Khánh Huyền, Nguyễn Thị Diễm Châu, Nguyễn Ngọc Huyền Trân.

Với chủ đề Hơi thở đại dương, sân khấu của đêm chung kết được thiết kế theo tông màu xanh dương để tạo liên tưởng đến hình ảnh biển cả. Thành phần ban giám khảo gồm các tên tuổi: nhà thiết kế Võ Việt Chung; các hoa hậu: Lê Âu Ngân Anh, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Lê Hoàng Phương, Nguyễn Lê Như Vân...

Trong đêm chung kết, từ 30 thí sinh, ban giám khảo lần lượt chọn ra các top 20, top 15, top 10, top 5+1 (Thí sinh được yêu thích nhất) … Những người đẹp như Nguyễn Thị Diễm Châu, Nguyễn Thanh Thảo, Châu Tố Quyên, Lê Nguyễn Xuân Thảo... được đánh giá cao từ đầu cuộc thi đều có mặt trong các top.

Ngoài vương miện, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 còn có các giải phụ gồm: Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp biển, Người đẹp thời trang, Đại sứ Áo dài, Đại sứ Di sản, Đại sứ Văn hóa, Đại sứ Du lịch và Đại sứ Môi trường.

Minh Dũng

Ảnh, video: BTC