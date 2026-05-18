Từ một trợ lý sản xuất tại hãng TVB đến vị thế tên tuổi hàng đầu của dòng phim hình sự Hong Kong, đạo diễn Đỗ Kỳ Phong (Johnnie To) sẽ mang tư duy điện ảnh của mình đến Đà Nẵng, trong vai trò Chủ tịch BGK hạng mục Phim Châu Á dự thi tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần IV (DANAFF IV).

Với hơn 4 thập kỷ làm nghề, đạo diễn Đỗ Kỳ Phong không chỉ là một nhà làm phim gạo cội mà còn là người góp công lớn trong việc bảo tồn bản sắc điện ảnh xứ Cảng Thơm, đưa dòng phim thể loại của khu vực này hiện diện tại các liên hoan phim lớn trên thế giới như Cannes, Venice hay Berlin.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm từng làm giám khảo tại các LHP danh tiếng như Cannes (2011), Venice (2008) và Berlin (2023) là bảo chứng chuyên môn mà ông mang đến LHP Châu Á Đà Nẵng lần này. Việc ông đảm nhận vai trò Chủ tịch BGK hạng mục Phim Châu Á dự thi tại DANAFF, góp phần nâng cao tính học thuật cho giải thưởng và mở rộng kết nối giữa điện ảnh Việt Nam với các nền điện ảnh khu vực.

Đỗ Kỳ Phong sinh năm 1955, bắt đầu sự nghiệp tại Television Broadcasts Ltd. (TVB) vào năm 1974. Giai đoạn này đóng vai trò như một trường học thực tế, nơi ông rèn luyện khả năng quản lý sản xuất và đạo diễn trong môi trường phim truyền hình khắc nghiệt về thời gian và kinh phí. Năm 1977, ông chính thức trở thành nhà sản xuất và đạo diễn phim truyền hình trước khi ra mắt phim đầu tay The Enigmatic Case.

Khác với nhiều đạo diễn cùng thời thường chỉ tập trung vào một phong cách nhất định, xuất phát điểm từ truyền hình giúp Đỗ Kỳ Phong có cái nhìn cực kỳ thực tế về thị trường. Ông hiểu rằng để duy trì cá tính nghệ thuật, trước hết nhà làm phim phải sống sót được bằng doanh thu phòng vé.

Năm 1996, trong giai đoạn điện ảnh Hong Kong đối mặt với sự sụt giảm doanh thu. Đỗ Kỳ Phong cùng các cộng sự thành lập hãng phim Ngân Hà Đồ Tượng (Milkyway Image). Đây là bước ngoặt quan trọng, định hình nên một phong cách làm phim không lẫn lộn: tiết tấu chặt chẽ, cấu trúc hình ảnh lạnh và sắc cùng cách dàn dựng hành động giàu tính tạo hình. Dưới mái nhà Ngân Hà, ông không đối lập thương mại với sáng tạo.

Ông quan niệm yếu tố thương mại là điều cần thiết để một công ty điện ảnh có thể tồn tại nhưng điều quan trọng là nhà làm phim phải tìm được điểm cân bằng giữa sức sống thị trường và cá tính nghệ thuật.

Điện ảnh của Đỗ Kỳ Phong không chỉ là những thước phim giải trí mà còn là những cuộc chiêm nghiệm sâu sắc về tình bằng hữu, hệ thống luật lệ ngầm và sự chi phối nghiệt ngã của số phận đối với mỗi cá nhân. Để hiện thực hóa thế giới quan đầy suy tưởng đó, ông đã kỳ công xây dựng một "hệ sinh thái" diễn viên đồng hành thân thiết qua nhiều thập kỷ, những người không chỉ đóng phim mà còn trở thành linh hồn trong các tác phẩm của ông.

Ngay từ giai đoạn rực rỡ cuối thập niên 1980, tác phẩm A Lang đích cố sự (All About Ah-Long, 1989) với sự tham gia của ngôi sao Châu Nhuận Phát và nữ diễn viên Trương Ngải Gia đã trở thành một biểu tượng của dòng phim tâm lý. Bộ phim không chỉ là bài học về sự chuộc lỗi đầy đau đớn mà còn gặt hái thành công vang dội tại phòng vé với doanh thu hơn 30 triệu HKD, chiếm giữ vị trí thứ 4 trong danh sách các phim ăn khách nhất năm đó. Đây cũng là bệ phóng đưa Đỗ Kỳ Phong nhận đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng, khởi đầu cho hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Bước sang cuối thập niên 1990, Đỗ Kỳ Phong thực hiện một cuộc cách mạng trong ngôn ngữ phim hành động với The Mission (Súng Hỏa, 1999). Được thực hiện với kinh phí thấp và thời gian quay vỏn vẹn 19 ngày, bộ phim đã trở thành một kiệt tác mẫu mực của dòng phim hình sự noir. Với sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như Ngô Trấn Vũ, Huỳnh Thu Sinh, Nhậm Đạt Hoa, Trương Diệu Dương và Lâm Tuyết, tác phẩm đã tái định nghĩa khái niệm anh hùng qua sự tĩnh lặng và nghĩa khí ngầm.

Thăng hoa trong thập niên 2000, series Hắc xã hội (Election I & II, 2005-2006) tiếp tục khẳng định vị thế của ông như một nhà xã hội học. Với dàn tài tử hùng hậu như Lương Gia Huy, Cổ Thiên Lạc, Nhậm Đạt Hoa, Trương Gia Huy, Trương Triệu Huy và Lâm Gia Đống, bộ phim lột tả sự tha hóa của quyền lực trong giới xã hội đen Hong Kong một cách trần trụi. Tác phẩm không chỉ chinh phục khán giả nội địa mà còn đưa tên tuổi Đỗ Kỳ Phong vươn tầm quốc tế khi chính thức được chọn tranh giải tại LHP Cannes danh giá.

Sự đa năng của Đỗ Kỳ Phong còn được minh chứng qua các dự án hài lãng mạn vốn là đặc sản của điện ảnh xứ Cảng Thơm. Ông cùng cặp đôi vàng Lưu Đức Hoa và Trịnh Tú Văn đã tạo nên những "cơn sốt" phòng vé không thể quên, tiêu biểu là Cô nam quả nữ (Needing You..., 2000) với doanh thu 35 triệu HKD, hay tác phẩm đầy lôi cuốn Thám tử mù (Blind Detective, 2013). Không dừng lại ở đó, bộ phim Đơn thân nam nữ (Don't Go Breaking My Heart) với sự góp mặt của Cổ Thiên Lạc và Cao Viên Viên cũng đạt mốc doanh thu ấn tượng hơn 100 triệu NDT tại thị trường đại lục.

Sự khắc nghiệt và thực tế trong tư duy điện ảnh của ông được đẩy lên đỉnh điểm trong Độc chiến (Drug War, 2012). Khi kết hợp cùng tài tử đại lục Tôn Hồng Lôi và cộng sự lâu năm Cổ Thiên Lạc, Đỗ Kỳ Phong đã lột trần bản năng sinh tồn và sự trống rỗng của nhân tính trước vòng xoáy phản bội khôn lường. Với hơn 50 tác phẩm đạo diễn và 70 dự án sản xuất, sự nghiệp của ông là sự đan xen giữa những bản noir lạnh lẽo, những thước phim tình cảm duyên dáng và những bài học nhân sinh giá trị, tạo nên một di sản điện ảnh đồ sộ và đáng kính nể.

Bên cạnh hoạt động làm phim, Đỗ Kỳ Phong còn có nhiều đóng góp cho hệ sinh thái điện ảnh qua việc hỗ trợ các nhà làm phim trẻ. Ông từng giữ vai trò quan trọng trong Hội đồng Phát triển Nghệ thuật Hong Kong và khởi xướng cuộc thi phim ngắn Fresh Wave nhằm tìm kiếm những tiếng nói mới cho thế hệ kế tiếp. Với ông, điện ảnh là một dòng chảy cần sự tiếp nối liên tục.

Là một nhà làm phim có kinh nghiệm phong phú ở cả sáng tác, sản xuất và thương mại, góc nhìn của ông trong vai trò Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục Phim Châu Á dự thi tại DANAFF sẽ giúp tìm ra những tác phẩm không chỉ có giá trị nghệ thuật, mà còn có khả năng kết nối với khán giả yêu điện ảnh.