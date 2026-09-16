Với “một nút thang máy”, cư dân Tháp Mùa Xuân dễ dàng kết nối với hệ tiện ích nghỉ dưỡng và thương mại ở tầng 1 và 2. Ảnh minh họa: Sun Property.

Tháp Mùa Xuân FourS Tower – “Căn hộ resort” cho đa thế hệ

Các nghiên cứu của Knight Frank về xu hướng sống và bất động sản hạng sang cho thấy: ngày càng nhiều gia đình lựa chọn căn hộ dựa trên những tiêu chí về sự riêng tư, sức khỏe, trải nghiệm và đặc biệt là quỹ thời gian được “trả lại” cho chủ nhân.

Trong xu hướng ấy, khoảng cách từ cửa nhà tới phòng gyms, hồ bơi hay khu vui chơi trẻ em được rút ngắn, để dành thêm quỹ thời gian quý giá bên gia đình. Hệ tiện ích khép kín với chuỗi trải nghiệm liền mạch chính là giá trị vượt trội của loại hình căn hộ cao cấp.

Nằm trong khu đô thị sinh thái Sun Riverpolis, Tháp Mùa Xuân (tòa F2 thuộc dự án FourS Tower) được kiến tạo nhằm đáp ứng những xu hướng sống quốc tế với chuẩn mực sống cao cấp.

Dự án dành trọn tầng 2 cho hệ tiện ích theo tinh thần nghỉ dưỡng, đưa một phần trải nghiệm resort về gần với nhịp sống thường nhật của cư dân. Buổi sáng, ông bà có thể bắt đầu ngày mới bằng những vận động nhẹ nhàng; cha mẹ dành thời gian cho gym hoặc hồ bơi bốn mùa trước khi bắt đầu công việc. Buổi chiều, Kids Club trở thành khoảng trời riêng để trẻ vui chơi, khám phá. Khi ngày chậm lại, thay vì phải di chuyển ra ngoài tòa tháp, cả gia đình có thể tìm đến không gian sinh hoạt chung hoặc tầng đế thương mại.

Dự án đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình. Ảnh minh họa: Sun Property.

Mỗi căn hộ F2 tựa như một “resort thu nhỏ” của gia đình, nơi nhu cầu nghỉ ngơi của ông bà, nhu cầu tái tạo năng lượng của cha mẹ và nhu cầu khám phá của trẻ nhỏ cùng hiện diện chỉ qua một nút bấm thang máy.

Đặc biệt, dòng căn hộ sân vườn tiếp tục mở rộng trải nghiệm bằng những khoảng xanh riêng tư giữa tầng không. Một tách trà bên ban công, khoảng lặng nhìn về sông Đô Tỏa, danh thắng Ngũ Hành Sơn, biển Mỹ Khê và bán đảo Sơn Trà – những trải nghiệm vốn cần một chuyến đi xa nay được kéo lại gần qua ban công căn hộ

Và khi bước ra khỏi tòa tháp, FourS Tower mở rộng không gian sống với hệ tiện ích cảnh quan đã hình thành tại khu đô thị sinh thái Sun Riverpolis: công viên Hyde Park rộng 50 ha quy mô lớn bậc nhất miền Trung, các không gian thể thao, cảnh quan ven sông, bến du thuyền và những tuyến giao thông thuận tiện kết nối tới biển Sơn Thủy, danh thắng Ngũ Hành Sơn, sân bay quốc tế… đều mở ra trước mắt cư dân.

Tháp Mùa Xuân sở hữu tầm nhìn kết hợp không gian đô thị và cảnh sắc thiên nhiên. Ảnh minh họa: Sun Property.

“Nếu tiện ích dưới chân nhà giúp cư dân tiết kiệm thời gian trong những nhu cầu thường nhật, thì hệ sinh thái đô thị mở rộng chất lượng đời sống. Cư dân có thể ở trong một căn hộ nhưng tận hưởng không gian sống với quy mô của cả một đô thị nghỉ dưỡng”, đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) chia sẻ.

Tài sản truyền đời

Ở phân khúc bất động sản cao cấp, giá trị căn hộ không chỉ thể hiện ở hệ tiện ích, mà còn nằm ở thời gian “đồng hành” cùng chủ nhân và yếu tố “lưu truyền” qua nhiều thế hệ.

Khi thời gian sở hữu căn hộ không bị giới hạn, giá trị tài sản được nhìn rộng hơn nhu cầu ở hiện tại: từ không gian sống của một cặp vợ chồng trẻ, trở thành nơi cha mẹ nghỉ ngơi khi tuổi tác thay đổi, rồi tiếp tục là tài sản gia đình được nắm giữ cho thế hệ kế tiếp.

Tuy nhiên, quyền sở hữu lâu dài chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng những nền tảng đủ tốt để tài sản duy trì sức sống theo thời gian. Đó là vị trí, hệ sinh thái tiện ích, năng lực phát triển và vận hành của chủ đầu tư.

Theo ông Bùi Đăng Nghĩa, Tổng Giám đốc SRT Việt Nam: “Với vị trí ngã tư vàng của FourS Tower, dự án được Sun Property (thành viên Sun Group) kiến tạo trọn vẹn nhu cầu sống của cư dân, từ làm việc, học tập, vui chơi, chăm sóc sức khỏe đến kết nối với các trung tâm hành chính và điểm đến du lịch”.

Vị trí “kim cương” càng giá trị hơn khi khu vực Nam trung tâm Đà Nẵng trở thành cực phát triển mới của thành phố, với sự hiện diện của các trục kết nối, hệ thống tiện ích, giáo dục, thương mại, cảnh quan và du lịch. Một căn hộ vì thế không chỉ được đánh giá bằng những gì tồn tại bên trong bốn bức tường, mà còn bởi chất lượng đời sống đang thành hình quanh nó.

Nam trung tâm Đà Nẵng trên đà trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố. Ảnh: Ánh Dương.

Với đặc quyền “all-in-one”: những trải nghiệm được kiến tạo dưới chân nhà; bước ra khỏi cửa là “1.001” tiện ích của đại đô thị, cùng nhịp sống sôi động tại Nam trung tâm thành phố chờ đón. Dự án mở ra cơ hội tốt cho người mua ở thực hay tích sản, đầu tư lưu trú, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

(Nguồn: Sun Property)