Bí quyết để xe luôn bền bỉ và vận hành êm ái

Với những người yêu xe, gu chọn xe cũng thể hiện chất riêng của mỗi người. Nếu đam mê tốc độ và những cung đường, các dòng xe thể thao, côn tay sẽ là lựa chọn hàng đầu, nếu yêu thích sự hiện đại và đa tiện ích, bạn có thể cân nhắc các dòng xe tay ga mới như Yamaha Grande, Yamaha Janus, Yamaha All New NVX, Max Series.

Chọn xe có gu, đúng chất riêng của mỗi người

Ngoài là phương tiện di chuyển, xe giống như người bạn đồng hành trong nhịp sống hối hả hàng ngày hay những chuyến phượt tự do đầy cảm hứng. Để bạn đồng hành ấy luôn vận hành bền bỉ, Yamaha đã đặc chế và phát triển Yamalube - Dầu nhớt chính hãng dành cho xe máy Yamaha.

Anh Duy Khánh (biệt danh Anh Da Ngăm) - một gương mặt quen thuộc trong cộng đồng mê xe thường xuyên sử dụng xe máy Yamaha chinh phục nhiều hành trình phượt - chia sẻ lý do luôn tin tưởng Yamalube: “Do thường xuyên đi phượt đường dài nên mình ưu tiên chọn dầu nhớt bán tổng hợp - Yamalube Sport được phát triển cho động cơ xe côn tay, xe thể thao. Nhờ vậy mà chiếc Yamaha Exciter của mình bốc hơn, mượt hơn và cho cảm giác lái tốt hơn trong mọi hành trình”.

Là một người thường xuyên rong ruổi trên những cung đường xa, chị Thúy Nguyễn - một nhà sáng tạo nội dung về phong cách sống rất chú trọng việc chăm sóc chiếc xe của mình. Chị chia sẻ: “Để xe luôn bền bỉ, mình đặc biệt quan tâm đến việc bảo dưỡng và thay nhớt Yamalube định kỳ, vì với mình, đó là cách tốt nhất để đảm bảo mỗi hành trình đều an toàn và êm ái”.

An tâm trên mọi cung đường với Yamalube

Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm mới với nhiều điều thú vị, Yamalube giúp động cơ xe luôn êm ái để người dùng chỉ cần tập trung tận hưởng phong cảnh mà không phải lo lắng nhiều về việc xe hoạt động quá công suất.

Để tối ưu hóa hiệu suất, phục hồi động cơ xe sau mỗi chuyến đi, Yamalube mang đến hệ sinh thái 6 dòng nhớt chính, mỗi loại mang đến những công năng chuyên biệt.

Các dòng sản phẩm dầu nhớt Yamalube

Yamalube Sport (dầu nhớt bán tổng hợp) và phiên bản cao cấp Yamalube Premium Sport (dầu nhớt tổng hợp) được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ dầu dành cho động cơ xe đua. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn JASO MA2 (đối với Yamalube Premium Sport) và tiêu chuẩn JASO MA (đối với Yamalube Sport) giúp hỗ trợ sang số mượt mà, tăng tốc độ vòng tua và cho khả năng bứt phá tốc độ lý tưởng; thích hợp cho mỗi chuyến phượt đường dài cùng các mẫu xe thể thao của Yamaha.

Yamalube Blue Core: Thiết kế riêng cho dòng xe tay ga hiện đại có sử dụng động cơ Blue Core, giúp xe tăng hiệu suất đốt cháy nhiên liệu tối đa, tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái.

Yamalube AT: Dành riêng cho các dòng xe ga phổ thông, bảo vệ động cơ trong điều kiện giao thông đông đúc, giảm thiểu ma sát, chống gỉ, giúp tẩy rửa và giảm tác động bởi áp suất trong động cơ.

Yamalube 4T và phiên bản cao cấp Yamalube 4T High Tech (có phiên bản 200 lít): Dầu nhớt động cơ 4 kỳ Yamalube dành cho xe số, sở hữu những lợi điểm vượt trội giúp xe sang số mượt mà, ổn định, bảo vệ và duy trì độ bền động cơ, thân thiện với môi trường.

Sản phẩm dầu nhớt được tinh chỉnh phù hợp với động cơ xe

Trong bối cảnh hàng giả tràn lan trên thị trường, Yamalube mang đến sự an tâm cho khách hàng vì là sản phẩm dầu nhớt chính hãng được Yamaha sản xuất. Khách hàng có thể xác thực hàng chính hãng ngay tại chỗ chỉ bằng một thao tác quét mã QR đơn giản được in trên vỏ chai.

Khách hàng hào hứng khi trải nghiệm dịch vụ tại Yamaha Town

Với việc hiểu rõ cơ chế cũng như tính năng của các dòng nhớt, khách hàng có thể chủ động trong việc mang xe đi kiểm tra và lựa chọn loại nhớt Yamalube phù hợp với xe Yamaha mà mình đang sử dụng.

(Nguồn: Yamaha)