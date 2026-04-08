Tại sao nên thay nhớt xe ô tô định kỳ?
Dầu nhớt đóng vai trò bôi trơn, làm mát và làm sạch động cơ. Sau một thời gian sử dụng, dầu sẽ bị biến chất, giảm hiệu quả bảo vệ. Việc thay dầu nhớt định kỳ là yếu tố then chốt giúp kéo dài tuổi thọ động cơ. Nếu không thay dầu nhớt đúng thời điểm, xe có thể gặp các vấn đề:
- Ma sát tăng, gây mài mòn động cơ
- Nhiệt độ vận hành cao hơn bình thường
- Cặn bẩn tích tụ, làm giảm hiệu suất
- Tăng nguy cơ hỏng hóc nghiêm trọng
Bao lâu thay nhớt ô tô là hợp lý?
Không có một con số cố định cho tất cả các dòng xe, nhưng theo khuyến nghị phổ biến:
- Dầu khoáng: 3.000 – 5.000 km
- Dầu bán tổng hợp: 5.000 – 7.000 km
- Dầu tổng hợp: 7.000 – 10.000 km (hoặc hơn tùy hãng)
Ngoài quãng đường, thời gian cũng là yếu tố quan trọng. Ngay cả khi xe ít sử dụng, bạn vẫn nên thay dầu nhớt sau khoảng 6–12 tháng. Một số trường hợp khác cần thay sớm hơn như:
- Thường xuyên di chuyển trong đô thị, tắc đường
- Xe chạy dịch vụ, tải nặng
- Điều kiện môi trường bụi bẩn, nhiệt độ cao
Cách nhận biết đã đến lúc cần phải thay dầu xe ô tô
- Động cơ kêu to, vận hành không êm
- Xe ì, tăng tốc kém
- Dầu chuyển màu đen sậm, đặc hơn bình thường
- Đèn cảnh báo dầu sáng trên bảng taplo
- Mùi khét nhẹ từ khoang động cơ
Một số lưu ý quan trọng khi thay nhớt xe ô tô
- Chọn đúng loại dầu: Theo khuyến cáo của nhà sản xuất
- Thay lọc dầu định kỳ: Thường sau mỗi 2 lần thay dầu
- Không trộn lẫn nhiều loại dầu khác nhau
- Kiểm tra mức dầu thường xuyên
- Thay tại gara uy tín hoặc trung tâm bảo dưỡng chính hãng