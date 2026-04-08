Dầu nhớt đóng vai trò bôi trơn, làm mát và làm sạch động cơ. Sau một thời gian sử dụng, dầu sẽ bị biến chất, giảm hiệu quả bảo vệ. Việc thay dầu nhớt định kỳ là yếu tố then chốt giúp kéo dài tuổi thọ động cơ. Nếu không thay dầu nhớt đúng thời điểm, xe có thể gặp các vấn đề:

Bao lâu thay nhớt ô tô là hợp lý?

Không có một con số cố định cho tất cả các dòng xe, nhưng theo khuyến nghị phổ biến:

Dầu khoáng: 3.000 – 5.000 km

Dầu bán tổng hợp: 5.000 – 7.000 km

Dầu tổng hợp: 7.000 – 10.000 km (hoặc hơn tùy hãng)

Ngoài quãng đường, thời gian cũng là yếu tố quan trọng. Ngay cả khi xe ít sử dụng, bạn vẫn nên thay dầu nhớt sau khoảng 6–12 tháng. Một số trường hợp khác cần thay sớm hơn như: