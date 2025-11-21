XEM CLIP:

Khởi công từ năm 2018, tòa lâu đài Hải Linh tọa lạc tại Khu 7, phường Việt Trì, trong khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông sát mặt đường Nguyễn Tất Thành.

Công trình nổi bật bên hồ công viên Văn Lang. Sự nguy nga và bề thế của tòa lâu đài khiến bất cứ ai đi qua cũng phải trầm trồ, ngước nhìn.

Toà lâu đài Hải Linh nổi bật ven hồ công viên Văn Lang. Ảnh: Đức Hoàng

Tòa lâu đài đồ sộ, bề thế mang phong cách tân cổ điển cầu kỳ, tỉ mỉ từng chi tiết. Đây là tài sản của ông chủ Công ty TNHH Hải Linh - một trong những thương nhân đầu mối xăng dầu của cả nước.

Ngày 20/11, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo công ty cho biết, tòa lâu đài vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Sau thời gian dài "đóng băng" vài tháng nay công trình đã có sự xuất hiện của công nhân đang hoàn thiện phần mái vòm trung tâm. Ảnh: Đức Hoàng

Nhiều người dân sống gần đó cho biết, suốt năm 2024, công trình gần như vắng bóng thợ xây. Hoạt động thi công chỉ mới tái khởi động vài tháng gần đây.

Đây được biết đến là một trong những tòa lâu đài có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam hiện nay.

Phần mái vòm trung tâm đã được phủ lên lớp sơn màu trắng. Ảnh: Đức Hoàng

Theo ghi nhận của PV, phần mái vòm trung tâm – hạng mục nổi bật nhất của tòa lâu đài – đã bị xỉn màu do mưa nắng nhiều năm.

Hiện hạng mục này đang được công nhân phủ lại lớp sơn màu trắng.

Lâu đài được xây dựng trong khuôn viên rộng gần 5.000m2 với mặt tiền kéo dài theo đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Đức Hoàng

Chia sẻ với PV, kiến trúc sư Phan Vượng – người thiết kế kiến trúc và nội thất – cho biết, lâu đài Hải Linh được xây dựng trong khuôn viên gần 5.000m2. Công trình gồm một tầng trệt và sáu tầng nổi, chiều cao 70m.

Theo ông Vượng, công trình được thiết kế theo hình thức "cuốn chiếu" liên tục từ năm 2019 đến nay. Đa số các chi tiết trên bản vẽ đều được thực hiện bằng tay.

Dự kiến, phải đến năm 2028, tòa lâu đài mới hoàn thành toàn bộ các hạng mục. Sau khi hoàn thiện, nơi đây sẽ được sử dụng làm trụ sở, văn phòng kinh doanh của Công ty TNHH Hải Linh.

Các chi tiết nghệ thuật trong và ngoài toà lâu đài được thi công hoàn toàn thủ công. Ảnh: Đức Hoàng

Theo KTS Phan Vượng, thời gian hoàn thiện kéo dài do các chi tiết hoa văn nghệ thuật nội, ngoại thất đều được thi công thủ công. Công đoạn này vừa phức tạp, vừa đòi hỏi tính nghệ thuật cao. Tại giai đoạn cao điểm, công trình phải huy động tới 80 thợ điêu khắc tay nghề cao làm việc liên tục.

"Mặc dù diện tích tầng trệt 2.350m² chưa phải lớn nhất Việt Nam, nhưng với tổng diện tích sàn lên tới 18.000m², đây sẽ là tòa lâu đài có diện tích sử dụng lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, điều này không quá quan trọng. Chúng tôi và chủ đầu tư tập trung chủ yếu vào giá trị thiết kế và chất lượng thi công hoàn thiện", KTS Phan Vượng chia sẻ.