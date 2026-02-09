Chiều 9/2, UBND phường Nam Định đã tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần năm 2026.

Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban quản lý khu di tích phường Nam Định.

Tại buổi họp báo, Trưởng Ban quản lý khu di tích phường Nam Định Nguyễn Đức Bình cho biết theo nghi lễ cổ xưa, sau lễ khai ấn sẽ tiến hành phát ấn cho người dân. Tuy nhiên, khi lễ khai ấn đền Trần được phục dựng, không gian và phương án an ninh chưa đảm bảo nên phải lùi thời gian phát ấn đến tay người dân vào lúc 5h sáng ngày 15 tháng Giêng. Năm 2026, không gian đền Trần đã được mở rộng, phương án an ninh được đảm bảo nên sẽ phát ấn sớm hơn mọi năm.

Người dân xếp hàng xin ấn lộc đầu năm.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức lễ hội từ ngày 27/2-4/3 (tức ngày 11-16 tháng Giêng).

Ngày 11 tháng Giêng tổ chức Lễ rước kiệu Ngọc Lộ. Ngày 12 tháng Giêng tổ chức Lễ rước nước, tế cá. Ngày 14 tháng Giêng, từ 21h - 21h30 mời du khách và người không có nhiệm vụ ra ngoài khuôn viên đền Trần để BTC làm công tác chuẩn bị nghi lễ dâng hương, rước kiệu ấn và khai ấn; từ 23h15 thực hiện nghi lễ khai ấn.

Trong thời gian thực hiện nghi lễ khai ấn, để đảm bảo sự tôn nghiêm của nghi lễ truyền thống, BTC sẽ đóng cửa đền Thiên Trường.

Ngày 15 tháng Giêng, từ 2h sáng, BTC sẽ phát ấn cho người dân và du khách tại 3 điểm nhà Giải vũ, nhà Trưng bày và đền Trùng Hoa.

Ngày 16 tháng Giêng, tổ chức tế, lễ tiết Thượng nguyên, tế tiên tổ Triều Nhà Trần, thực hiện lễ dâng Chúc văn hoàn cung.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân trong dịp lễ này, Công an phường Nam Định xây dựng phương án phân luồng đường, chỉ dẫn giao thông, vị trí đỗ xe của các đoàn đại biểu, khách thập phương về dự lễ hội. Tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ tại các di tích trong quá trình tổ chức các nghi lễ.

Trong thời gian diễn ra lễ dâng hương, lễ khai ấn, tổ chức lực lượng bảo vệ, lập hàng rào, kiểm soát chặt chẽ khu vực hành lễ và các lối ra, vào đền Thiên Trường, bảo đảm sự trang nghiêm của nghi lễ truyền thống. Đồng thời, xây dựng và thực hiện phương án ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, phát hành, buôn bán ấn đền Trần, phù hiệu, giấy mời đại biểu, phù hiệu xe giả mạo hoặc trái quy định của BTC.