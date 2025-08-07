Chiều 7/8, Thể Công Viettel tiếp tục công bố các tân binh, gồm: Paulo Tadeu Viana Martins, Damian Vũ Thanh An, Kyle Colonna và Dương Thanh Tùng.

Paulo Tadeu Viana Martins đá vị trí tiền vệ phòng ngự. HLV Velizar Popov thể hiện sự hài lòng với tân binh cao 1m87: “Paulinho là mảnh ghép quan trọng. Cậu ấy có khả năng thích nghi nhanh và phù hợp với triết lý chơi bóng của Thể Công Viettel”.

4 tân binh chất lượng của Thể Công Viettel. Ảnh: Thể Công Viettel FC

Damian Vũ Thanh An là cầu thủ Việt kiều Ba Lan, có bố là người Việt Nam, mẹ người Ba Lan. Damian thi đấu chuyên nghiệp ở Ba Lan từ năm 16 tuổi, rất được kỳ vọng trong dàn tân binh gia nhập đội Thể Công Viettel.

Trong khi đó, Kyle Colonna là gương mặt không xa lạ với CĐV Việt Nam bởi mùa trước đầu quân cho Hà Nội FC. Cầu thủ cao 1m88 mang trong mình ba dòng máu Việt Nam – Mỹ - Ý là sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự bên cạnh Bùi Tiến Dũng.

Dương Thanh Tùng sinh năm 1999, sinh sống tại CH Czech, có bố mẹ đều là người Việt. Cầu thủ cao 1m85 trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Banik Most, CH Czech, từng thử sức tại V-League trong mùa giải trước.

Trước đó, Thể Công Viettel đã có được 5 chữ ký của Nguyễn Văn Việt, Đặng Văn Trâm, Đinh Viết Tú, Đinh Xuân Tiến và Lucao.

Theo lịch thi đấu V-League 2025/26, Thể Công Viettel đối đầu CLB CAHN ngay ở trận ra quân, lúc 19h15 ngày 15/8.