Theo thống kê của Văn phòng Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam, trong năm 2025, lượng du khách từ Việt Nam tới Nhật Bản đạt 678.500 khách, tăng 109,2% so với năm 2024 và là năm thứ 3 liên tiếp đạt kỷ lục số khách cao nhất. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách Việt Nam tới Nhật Bản đã đạt 396.500 người. Hiện Việt Nam được đánh giá là thị trường khách lớn thứ 9 của Nhật Bản và đứng thứ 3 trong các thị trường ở khu vực Đông Nam Á. [ANTN(-C1]

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) giới thiệu thẻ ghi nợ quốc tế VPBank JCB J-GO với thông điệp “An tâm chi tiêu – Phiêu du trọn vẹn”, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích du lịch, học tập, công tác và khám phá thế giới, đặc biệt là Nhật Bản.

VPBank JCB J-Go – “An tâm chi tiêu – Phiêu du trọn vẹn”

Miễn phí chuyển đổi ngoại tệ tại Nhật Bản

Mang trọn nét đẹp biểu tượng của xứ sở Phù Tang vào thiết kế, thẻ ghi nợ VPBank JCB J-Go tạo dấu ấn thị giác mạnh mẽ, đồng thời, thể hiện thông điệp: “J-Go đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình, giúp mỗi trải nghiệm quốc tế trở nên thuận tiện, an tâm và trọn vẹn hơn”.

JCB J-GO có mức phí chuyển đổi ngoại tệ tại Nhật Bản là 0%, được xem là lợi thế nổi bật dành cho những người thường xuyên đến Nhật Bản du lịch, công tác hay thăm thân nhân, giúp tiết kiệm chi phí trong các giao dịch hàng ngày.

Tại các quốc gia khác, mức phí chuyển đổi ngoại tệ cũng được tối ưu chỉ 3%, tạo điều kiện để khách hàng chủ động hơn trong việc quản lý ngân sách và tận hưởng trải nghiệm thanh toán quốc tế thuận tiện. Nhờ đó, thay vì phải cân nhắc từng khoản chi tiêu nhỏ, khách hàng có thể tập trung vào những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình khám phá của mình.

Chi tiêu thông minh, tích điểm mỗi ngày

Bên cạnh giúp tiết kiệm chi phí, VPBank JCB J-Go còn mang tới giá trị cộng thêm cho mỗi giao dịch thông qua chương trình hoàn điểm LynkiD. Với các giao dịch chi tiêu ăn uống, du lịch và mua sắm, chủ thẻ được hoàn điểm LynkiD lên tới 2% giá trị giao dịch. Mỗi bữa ăn tại nhà hàng yêu thích, mỗi chuyến du lịch khám phá vùng đất mới hay mỗi lần mua sắm đều trở thành cơ hội tích lũy thêm giá trị. Hệ thống điểm thưởng giúp khách hàng vừa tận hưởng nhu cầu cá nhân vừa gia tăng lợi ích tài chính bởi khách hàng có thể quy đổi điểm LynkiD ra hàng ngàn voucher hấp dẫn để tái sử dụng cho các lần chi tiêu sau.

VPBank hoàn 300.000 đồng cho khách hàng mở thẻ mới thành công

Trong dịp ra mắt sản phẩm, VPBank sẽ hoàn 300.000 đồng cho khách hàng mở thẻ thành công và phát sinh tổng chi tiêu từ 1,5 triệu đồng trong tháng. Đây là món quà chào mừng thiết thực giúp khách hàng có thêm động lực trải nghiệm các tiện ích và ưu đãi hấp dẫn từ dòng thẻ mới.

Dù là chuyến du ngoạn ngắn ngày tại Tokyo, hành trình khám phá mùa lá đỏ Kyoto hay những trải nghiệm mua sắm, ăn uống giao lưu cùng bạn bè ngay tại Việt Nam, VPBank JCB J-Go sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp khách hàng an tâm chi tiêu, phiêu du trọn vẹn từng khoảnh khắc trên mọi hành trình.

Thông tin về sản phẩm: https://www.vpbank.com.vn/ca-nhan/dich-vu-the/the-ghi-no-quoc-te-jcb-j-go

(Nguồn: VPBank)