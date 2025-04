Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa tại cửa ngõ khu công nghiệp VSIP 1, dự án còn gây chú ý bởi tiện ích nội khu đẳng cấp, thiết kế đa dạng và đặc biệt là chương trình ưu đãi hấp dẫn nhân dịp mở bán sắp tới.

Dự án The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 đã hoàn thiện. Ảnh: VSIP - Sembcorp

Xu hướng dịch chuyển về đô thị vệ tinh

Thị trường bất động sản Bình Dương đang trở thành điểm sáng thu hút các nhà đầu tư nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng và quy hoạch các khu công nghiệp mới tại Bình Dương. Được ví như thỏi nam châm hút các nguồn vốn FDI, lực lượng lao động và chuyên gia tại khu vực này liên tục gia tăng trong những năm gần đây, tạo ra nguồn cầu nhà ở lớn. Dữ liệu thị trường của Batdongsan.com.vn ghi nhận trong 3 tháng đầu năm 2025, hàng loạt dự án căn hộ mới được ra mắt, tập trung tại trung tâm kinh tế của Bình Dương…

Sự nở rộ của nguồn căn hộ chung cư cho thấy tính hấp dẫn của phân khúc này trên thị trường. Trong bức tranh sôi động đó, The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 nổi lên như một điểm sáng nhờ vào vị trí đắc địa, pháp lý rõ ràng và chương trình ưu đãi hấp dẫn.

The Habitat Binh Duong, 3 cổng riêng biệt kết nối 3 trục đường lớn. Ảnh: VSIP - Sembcorp

Tọa lạc ngay đại lộ Hữu Nghị, ngay cửa ngõ khu công nghiệp VSIP 1, trung tâm Bình Dương, The Habitat Binh Duong sở hữu vị trí “vàng” với khả năng kết nối linh hoạt đến TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất chỉ trong vòng 45 phút thông tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 13, mang lại lợi thế vượt trội về khả năng kết nối. Hơn thế nữa, chỉ trong bán kính 3 km di chuyển, cư dân The Habitat Binh Duong đã có thể tiếp cận hàng loạt tiện ích cao cấp của khu vực như Aeon Mall, Lotte Mart, sân golf Sông Bé, bệnh viện quốc tế Becamex… Việc sở hữu vị trí liền kề hệ tiện ích ngoại khu hoàn chỉnh không chỉ mang đến trải nghiệm sống thuận tiện, tiết kiệm thời gian mà còn mở ra tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian.

Ưu đãi hấp dẫn và thanh toán linh hoạt

Theo đại diện chủ đầu tư, trong đợt mở bán sắp tới, The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 triển khai chương trình ưu đãi ấn tượng cùng các chính sách thanh toán linh hoạt. Đặc biệt, đối với các khách hàng dưới 35 tuổi thì đây là cơ hội để sở hữu căn hộ mơ ước nhờ chương trình đồng hành từ các ngân hàng với gói tín dụng 40.000 tỷ đồng tùy điều kiện. Mỗi khoản vay có lãi suất chỉ 5,5% cố định trong 3 năm, miễn trả gốc lên đến 5 năm và thời gian vay kéo dài tới 40 năm.

“Hiện dự án đã hoàn thiện và sẵn sàng để khai thác cho thuê, với vốn đầu tư ban đầu không cao kết hợp phương thức thanh toán giãn, khách hàng có thể nhận nhà sớm và nhận tiền thuê nhà hàng tháng để thanh toán dần khoản vay ngân hàng”, đại diện chủ đầu tư cho biết.

Tầng tiện ích trên cao hơn 4000 m2 với điểm nhấn là hồ bơi vô cực dài 50m. Ảnh: VSIP - Sembcorp

Chị Thanh Hà, khách hàng của dự án chia sẻ: “Tôi đã đi xem một số dự án ở trục Quốc lộ 13, Bình Dương, nhưng The Habitat Binh Duong khiến tôi thấy rất thích bởi không gian xanh hiếm có, tiện ích hoàn chỉnh và được xem căn hộ thực tế. Sau khi cân nhắc so sánh giá và vị trí, tôi đã quyết định chọn phương án nhận nhà sớm và cho thuê với The Habitat Binh Duong. Ở đây, khách thuê nhiều nên cũng vui khi chỉ thanh toán một phần nhỏ đã có thu nhập.” Quan điểm của chị Hà cũng giống với nhiều khách hàng hiện nay, lựa chọn những dự án đã hoàn thiện, có thể nhận nhà ngay, cho thuê ngay, sinh lợi ngay và không mất thời gian chờ đợi.

The Habitat Binh Duong với thiết kế căn hộ đa dạng từ 1PN, 2PN, 3PN đến Duplex, diện tích từ 51 - 137 m2, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Cùng với hệ thống tiện ích hiện đại như: hồ bơi vô cực 50m, vườn nhiệt đới, khu vui chơi trẻ em, công viên trung tâm, gym, yoga, BBQ, trường mầm non... The Habitat Binh Duong mang đến môi trường sống xanh, hiện đại và tiện nghi.

Thông tin dự án The Habitat Binh Duong:

Địa chỉ: Số 8, Đại Lộ Hữu Nghị, VSIP 1, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương

Email: sales@vsip-sembcorp.com.vn

Hotline: 0909 68 68 38

Website: https://thehabitatbinhduong.vn/

Bích Đào