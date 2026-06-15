Tuy nhiên, AI không làm thay công việc của người học. Học sinh vẫn phải lựa chọn thông tin, kiểm chứng dữ liệu, xây dựng lập luận và trình bày theo cách của riêng mình. Điều AI mang lại là khả năng rút ngắn thời gian cho những công việc mang tính kỹ thuật, để người học tập trung nhiều hơn vào tư duy, sáng tạo và phát triển kỹ năng.

AI đang mở ra nhiều cơ hội để học sinh chủ động học hỏi và phát triển kỹ năng. Ảnh: Midjourney

Sự xuất hiện của AI đang tạo ra một trong những thay đổi lớn nhất đối với giáo dục trong nhiều năm qua. Nếu trước đây việc học tập chủ yếu xoay quanh sách giáo khoa, bài giảng trên lớp và thời gian tương tác với giáo viên, thì giờ đây học sinh có thể tiếp cận tri thức theo cách chủ động hơn rất nhiều.

Chỉ với một câu hỏi, các em có thể nhận được lời giải thích phù hợp với trình độ của mình. Nếu chưa hiểu, các em có thể tiếp tục đặt câu hỏi, yêu cầu ví dụ minh họa hoặc đề nghị giải thích theo một cách đơn giản hơn. Quan trọng hơn, việc học không còn bị giới hạn bởi thời gian hay không gian. Từ toán học, khoa học, ngoại ngữ đến công nghệ, nghệ thuật hay kỹ năng mềm, học sinh có thể tự khám phá những lĩnh vực mình yêu thích bất cứ lúc nào.

Báo cáo "Global Education Monitoring" của UNESCO cho thấy hơn 60 quốc gia đã đưa hoặc đang xây dựng chiến lược tích hợp AI vào giáo dục. Điều này phản ánh xu hướng toàn cầu trong việc sử dụng công nghệ để cá nhân hóa việc học và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho người học.

Nhưng giá trị của AI không chỉ nằm ở việc giúp tìm kiếm câu trả lời nhanh hơn. Điều đáng chú ý hơn là khả năng hỗ trợ người học đào sâu vấn đề. Thay vì chỉ ghi nhớ một đáp án có sẵn, học sinh có thể yêu cầu AI phân tích nguyên nhân, so sánh các quan điểm khác nhau hoặc liên hệ với những tình huống thực tế. Quá trình trao đổi liên tục này khuyến khích người học đặt câu hỏi nhiều hơn, từ đó hiểu bản chất của vấn đề thay vì chỉ học thuộc kiến thức.

Sự khác biệt không nằm ở AI, mà ở cách mỗi học sinh sử dụng AI để phát triển bản thân. Ảnh: Midjourney

Đây cũng là những năng lực ngày càng được đánh giá cao trong thế kỷ 21. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, kiến thức vẫn quan trọng nhưng không còn là yếu tố duy nhất quyết định thành công. Các kỹ năng như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp và khả năng học tập suốt đời đang trở thành những lợi thế cạnh tranh quan trọng của mỗi cá nhân.

Một nghiên cứu của Đại học Harvard công bố năm 2025 cho thấy sinh viên sử dụng AI như một công cụ đối thoại để đặt câu hỏi, phân tích và phản biện có mức độ hiểu sâu vấn đề cao hơn so với nhóm chỉ sử dụng AI để tìm câu trả lời trực tiếp

AI có thể hỗ trợ học sinh tìm kiếm ý tưởng cho một dự án, nhưng các em phải tự đánh giá đâu là phương án phù hợp. AI có thể đưa ra câu trả lời, nhưng người học cần biết cách kiểm chứng thông tin và đối chiếu với những nguồn đáng tin cậy. AI có thể hỗ trợ xây dựng nội dung, nhưng việc lựa chọn thông điệp và cách thể hiện vẫn thuộc về con người. Chính trong quá trình đó, học sinh học được cách phân tích, đánh giá và đưa ra quyết định thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều.

Một thay đổi đáng chú ý khác là AI đang giúp học sinh chuyển từ vai trò người tiếp nhận kiến thức sang vai trò người sáng tạo. Với sự hỗ trợ của các công cụ mới, nhiều em đã có thể thiết kế poster, sản xuất video, xây dựng bài thuyết trình, viết nội dung truyền thông, lập trình ứng dụng đơn giản hoặc phát triển các dự án cá nhân của riêng mình. Những công việc từng đòi hỏi nhiều kỹ năng chuyên môn và nguồn lực nay trở nên dễ tiếp cận hơn, tạo cơ hội để học sinh khám phá năng lực và sở trường từ rất sớm.

Dù vậy, AI không thể thay thế quá trình học tập và rèn luyện của con người. Khi công nghệ ngày càng phổ biến, sự khác biệt không còn nằm ở việc ai có quyền tiếp cận AI, mà nằm ở cách mỗi người khai thác công cụ này để phát triển bản thân.

Nếu Internet từng mở rộng khả năng tiếp cận thông tin của nhân loại, thì AI đang đưa giáo dục tiến thêm một bước bằng cách cá nhân hóa việc học và trao cho mỗi học sinh một người đồng hành gần như luôn sẵn sàng hỗ trợ.

AI không phải đích đến của giáo dục. AI chỉ là công cụ. Nhưng nếu được sử dụng đúng cách, công cụ ấy có thể giúp người học đi xa hơn trên hành trình khám phá tri thức.

(Nguồn: VLAB Innovation)