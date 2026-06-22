F2 gia đình Bầu Thụy lộ diện, nắm 11.400 tỷ đồng

Sự xuất hiện của thế hệ kế cận trong gia đình doanh nhân Nguyễn Đức Thụy đang thu hút sự chú ý của giới tài chính khi CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với quy mô lớn.

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị, LPBS đã phân phối thành công hơn 141,75 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cổ phiếu, thu về hơn 4.256 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên trên 14.086 tỷ đồng, gia nhập nhóm các công ty chứng khoán có vốn điều lệ vượt 10.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn cả là danh sách cổ đông lớn sau IPO. Hai người con của ông Nguyễn Đức Thụy là Nguyễn Xuân Thái và Nguyễn Ngọc Mỹ Anh mỗi người sở hữu hơn 190 triệu cổ phiếu LPBS, tương đương gần 13,5% vốn điều lệ. Tổng cộng, hai người nắm giữ hơn 380 triệu cổ phiếu, có giá trị khoảng 11.400 tỷ đồng tính theo giá IPO.

Đây là lần đầu tiên thế hệ F2 của gia đình đại gia Nguyễn Đức Thụy xuất hiện với quy mô tài sản đủ lớn để trở thành một trong những nhóm cổ đông cá nhân đáng chú ý trên thị trường chứng khoán.

Không chỉ sở hữu tài sản lớn, cả hai cũng bắt đầu tham gia vào bộ máy quản trị doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Thái (sinh năm 2003), dù mới 23 tuổi, đã đảm nhiệm nhiều vị trí tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái gia đình. Ông từng được đề cử vào Hội đồng quản trị LPBS, là thành viên Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng - đơn vị chủ quản CLB bóng đá Ninh Bình, đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Sacom (SCEX).

Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001) từng là Tổng giám đốc ThaiSpace, hiện giữ cương vị Chủ tịch CLB bóng đá Ninh Bình. Đầu tháng 6 vừa qua, cả hai tiếp tục gia nhập Ngân hàng Sacombank (STB) khi ông Nguyễn Xuân Thái được bổ nhiệm làm trợ lý Hội đồng quản trị, còn bà Mỹ Anh đảm nhiệm vị trí trợ lý Tổng giám đốc.

Việc đồng thời sở hữu lượng cổ phần rất lớn và xuất hiện tại các vị trí quản trị cho thấy thế hệ thứ hai của gia đình Bầu Thụy đang được chuẩn bị cho vai trò lớn hơn trong hệ sinh thái kinh doanh.

Ông Nguyễn Xuân Thái, con trai đại gia Nguyễn Đức Thụy. Ảnh: STB

Cuộc chuyển giao quyền lực của các đại gia Việt tăng tốc

Sự xuất hiện của hai người con ông Nguyễn Đức Thụy cũng phản ánh xu hướng chuyển giao thế hệ đang diễn ra ngày càng rõ trong giới doanh nhân Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Thụy là một trong những doanh nhân nổi bật của thế hệ sáng lập. Ông từng là Chủ tịch ThaiGroup, Thaiholdings, LPBank và hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Sacombank. Trong hơn hai thập kỷ kinh doanh, ông xây dựng dấu ấn trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản, ngân hàng, chứng khoán đến bóng đá.

Gia đình ông hiện có ảnh hưởng tại nhiều doanh nghiệp lớn. Bên cạnh vai trò lãnh đạo của ông tại Sacombank, hệ sinh thái còn mở rộng sang LPBS, SCEX, nhiều CLB bóng đá cùng loạt doanh nghiệp liên quan. Đặc biệt, SCEX đang nằm trong nhóm doanh nghiệp được xem xét tham gia chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa của Việt Nam - lĩnh vực được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh khi hành lang pháp lý dần hoàn thiện.

Việc hai người con của ông Thụy đồng thời nắm lượng cổ phần trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng và đảm nhiệm các vị trí quản trị cho thấy quá trình chuyển giao không chỉ dừng ở việc chuyển giao tài sản mà đã bắt đầu mở rộng sang quyền điều hành.

Xu hướng này cũng diễn ra tại nhiều tập đoàn và ngân hàng lớn.

Tại ACB, Chủ tịch Trần Hùng Huy là ví dụ tiêu biểu về thế hệ F2 trực tiếp điều hành và dẫn dắt ngân hàng sau giai đoạn tái cấu trúc.

Ở Vingroup, tỷ phú Phạm Nhật Vượng những năm gần đây cũng từng bước đưa thế hệ kế cận tham gia vào hệ sinh thái, bên cạnh đội ngũ quản trị chuyên nghiệp.

Tại TPBank và DOJI, các con của ông Đỗ Minh Phú đã tham gia cơ cấu sở hữu. Gia đình ông Hồ Hùng Anh tại Techcombank cũng chuyển giao lượng cổ phần rất lớn cho hai người con, mỗi người nắm giữ khối tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, gia đình ông Đỗ Quang Hiển đã chứng kiến ông Đỗ Quang Vinh đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch SHB, còn tại SeABank, bà Lê Thu Thủy là nhân sự chủ chốt gắn với gia đình doanh nhân Nguyễn Thị Nga.

Việc thế hệ F2 ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các tập đoàn tư nhân lớn cho thấy quá trình chuyển giao quyền lực tại doanh nghiệp gia đình Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới. Thay vì chỉ nắm giữ tài sản, thế hệ kế cận được trao cơ hội tham gia điều hành từ sớm để tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị tiếp quản những doanh nghiệp có quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng trong tương lai.