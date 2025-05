Private & Luxury - Phong cách sống của giới nhà giàu thế hệ mới

Ông Lin Chen H., một doanh nhân thành đạt người Đài Loan (Trung Quốc) đã sống và làm việc ở Việt Nam hơn mười năm. Vốn là doanh nhân thế hệ mới, ông ưa chuộng phong cách sống riêng tư, kín đáo, không phô trương về hình thức hay sự hào nhoáng bề ngoài.

Tủ thời trang của ông là những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền những lại đề cao phong cách tối giản, không họa tiết nổi bật song chất liệu phải thực sự cao cấp và thoải mái. Đồng hồ Patek Philippe hay giày da Berluti thủ công tinh xảo là những phụ kiện yêu thích của ông. Sự sang trọng của ông thể hiện ở sự am hiểu về chất lượng và những trải nghiệm văn hóa sâu sắc hơn là những biểu hiện vật chất bên ngoài.

Ông Lin Chen H. chính là điển hình của tầng lớp giàu có theo đuổi phong cách Private & Luxury. Những cá nhân theo phong cách này, thường có gu thẩm mỹ tinh tế và sự tự tin vào đẳng cấp của bản thân mà không cần phải chứng minh hay phô diễn trước bất kỳ ai.

Tình cờ biết đến dự án The Nelson Private Residences (The Nelson), ông Lin Chen H. và vợ đã bị thuyết phục ngay từ lần thăm quan dự án đầu tiên. Giống như cư dân The Nelson, vợ chồng ông được tiếp đón tại tiền sảnh bởi Door man mở cửa, lễ tân hướng dẫn nhiệt tình và đặc biệt là mùi tinh dầu sang trọng đánh thức các giác quan.

Đại sảnh của The Nelson được thiết kế sang trọng theo phong cách khách sạn 5 sao

Nổi bật là chiếc đàn dương cầm mang phong cách của giới thượng lưu, bộ sofa Ý tone màu Mocha Mousse, bàn đá Marble nhập khẩu và đèn chùm Diphy theo thiết kế hiện đại của châu Âu… Sự sang trọng mà tinh tế, sự lặng lẽ mà đẳng cấp là cảm nhận đầu tiên của hai vợ chồng ông về dự án. Đây cũng là phong cách sống mà gia đình ông Lin Chen H. đang theo đuổi và tìm kiếm.

Khi người giàu chọn chốn an nhiên

Ở Việt Nam và trên thế giới, giới nhà giàu có xu hướng lựa chọn chốn an cư không ở mặt phố thương mại sầm uất mà thường ẩn mình trong những không gian riêng tư với đầy đủ dịch vụ, tiện ích đặc quyền và an ninh đa lớp. “Nhà” của họ giống như một “ốc đảo” giữa lòng đô thị hiện đại, đủ để tách biệt khỏi sự hối hả và ồn ào song vẫn thuộc tâm điểm phố xá để thuận tiện trong di chuyển, kết nối với hệ tiện ích ngoại khu sôi động. Dù không ở mặt phố nhưng bất động sản ở các khu vực riêng tư và cao cấp này thường có giá trị cao và tiềm năng tăng trưởng tốt.

Giống như gia đình ông Lin Chen H., đa phần giới nhà giàu theo đuổi phong cách Private & Luxury không ưu tiên ở mặt phố bởi họ không coi trọng sự hào nhoáng bề ngoài mà luôn muốn tận hưởng sự riêng tư và không gian yên tĩnh cho cả gia đình, tránh sự hiếu kỳ của đám đông, đồng thời đảm bảo sự kín đáo và an toàn.

The Nelson - Tôn vinh sự riêng tư tuyệt đối của mỗi chủ nhân

Giữa nhịp sống sôi động của Hà Nội, dự án The Nelson nổi bật như một lựa chọn tối ưu - nơi triết lý sống Private & Luxury đạt đến đỉnh cao. Dự án tập trung vào những giá trị cốt lõi đến từ vị trí nội đô lịch sử; thiết kế kiến trúc tối ưu và đặc biệt là các tiện ích xa xỉ đặc quyền dành cho giới tinh hoa.

Không ồn ào hay phô diễn, The Nelson lặng lẽ kiến tạo một không gian sống tiện nghi, đẳng cấp và riêng tư

The Nelson sở hữu vị trí vàng, ẩn mình nơi góc phố Láng Hạ thuộc quận Ba Đình. Đây vốn được coi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của thủ đô ngàn năm văn hiến. Vị trí khiêm nhường của dự án vừa đảm bảo một không gian sống tách biệt khỏi những khói bụi, ồn ào, vừa trở thành tâm điểm kết nối đến những điểm nổi bật của Hà thành như: chỉ 15 phút đến hồ Gươm; 10 phút đến Tòa nhà Quốc hội Việt Nam; các đại sứ quán Mỹ, Úc, Nhật; trung tâm thương mại; các trường Đại học hàng đầu cả nước; các bệnh viện danh tiếng… Vị thế độc tôn này càng trở nên đắt giá khi ở thời điểm hiện tại, quỹ đất nội đô hầu như không còn để phát triển dự án mới tương tự.

Thiết kế kiến trúc của The Nelson là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp hiện đại và những nét chấm phá tinh tế, tối giản. Không gian sống tại The Nelson không chỉ là nơi để ở mà còn là một tác phẩm nghệ thuật thể hiện gu thẩm mỹ độc đáo của chủ nhân. Sự riêng tư được đảm bảo tối đa nhờ mật độ xây dựng thấp, chỉ 8 căn hộ/ mặt sàn và thiết kế thông minh, kiến tạo nên những không gian độc lập và yên tĩnh.

Phòng tiệc riêng tư - một tiện ích xa xỉ đặc quyền chỉ có tại The Nelson. Ảnh phối cảnh minh hoạ

Mặc dù bắt nguồn từ văn hóa và di sản của Hà Nội song The Nelson hướng tới một chuẩn sống đô thị quốc tế với không gian sống sang trọng, đẳng cấp, tiện ích riêng tư xa xỉ đặc quyền và dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao.

Gia đình ông Lin Chen H. đặc biệt thích thú với những tiện ích đặc quyền của dự án. Các tiện ích kín đáo tầng một như: phòng tiệc riêng tư, khu vực lounge thư giãn và giải trí, cafeshop, salon làm tóc cao cấp… sẽ là nơi cả gia đình ông có những phút giây giải trí vui vẻ và giao lưu thoải mái cùng các thực khách đến chơi nhà.

Vợ chồng ông cũng đánh giá cao các dịch vụ chăm sóc được cá nhân hóa như: dịch vụ đón tiếp tại sảnh, dịch vụ đặt xe, nhà hàng theo yêu cầu, dịch vụ dọn dẹp, giặt là, chăm sóc cây cảnh, hệ thống an ninh đa lớp 24/7, mọi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng để mang đến một cuộc sống tiện nghi và riêng tư bậc nhất.

The Nelson không đơn thuần là một dự án bất động sản, mà là một tuyên ngôn về phong cách sống "Private & Luxury" - nơi sự sang trọng và sự riêng tư được cảm nhận một cách sâu sắc, khẳng định vị thế và gu thẩm mỹ tinh tế của những chủ nhân xứng tầm.

Ngọc Minh