Khi nhu cầu nhân sự trở thành cơ hội phát triển

Giữa bối cảnh ngành F&B không ngừng mở rộng, nhu cầu nhân lực tại The Street cũng gia tăng nhanh chóng. Nhưng thay vì xem đây chỉ là bài toán tuyển dụng, The Street chọn cách nhìn khác: biến nhu cầu đó thành cơ hội để nuôi dưỡng và phát triển con người.

Từ những vị trí quen thuộc như nhân viên phục vụ, pha chế đến các vai trò vận hành, mỗi công việc đều được thiết kế như một “trạm dừng” trên hành trình trưởng thành. Điểm khác biệt trong chính sách nhân sự tại đây là việc duy trì ca làm việc cố định. Việc duy trì khung thời gian làm việc ổn định giúp nhân viên dễ dàng thiết lập kỷ luật, cân bằng giữa công việc và các dự định cá nhân.

Ở đó, công việc không còn là áp lực, mà trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống - nơi mỗi ngày đi làm là một ngày tiến gần hơn đến phiên bản tốt hơn của chính mình.

Từ tuyển dụng đến đào tạo - Hành trình tạo nên giá trị

Điều khiến The Street khác biệt không nằm ở việc họ cần bao nhiêu nhân sự, mà là cách họ đầu tư vào từng con người. Với định hướng rõ ràng trong đào tạo nội bộ, mỗi nhân viên đều có cơ hội được học hỏi, rèn luyện và phát triển theo năng lực cá nhân.

Những buổi đào tạo không chỉ truyền đạt kỹ năng chuyên môn, mà còn là nơi xây dựng tư duy nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích nghi - những yếu tố cốt lõi giúp người trẻ đứng vững trong bất kỳ môi trường nào.

Một buổi training bếp tại The Street

Tại đây, một nhân viên hoàn toàn có thể trở thành nhóm trưởng, quản lý, hoặc tiến xa hơn nếu đủ nỗ lực. Mỗi bước tiến đều được ghi nhận, mỗi cố gắng đều có cơ hội được đền đáp xứng đáng.

Môi trường làm việc - nơi người trẻ được là chính mình và lớn lên mỗi ngày

Trong ngành F&B - nơi mọi thứ vận hành với tốc độ nhanh và áp lực cao - môi trường làm việc không chỉ là “chỗ làm”, mà là yếu tố quyết định việc một người ở lại hay rời đi.

Hiểu được điều đó, The Street không xây dựng một môi trường theo khuôn mẫu, mà hướng đến sự trẻ trung, linh hoạt và cởi mở. Ở đó, người trẻ không chỉ làm việc theo quy trình, mà được trao quyền chủ động, được lắng nghe và được góp tiếng nói vào cách vận hành chung.

Chính sự tin tưởng này tạo nên một khác biệt: nhân sự không còn là “người thực hiện”, mà trở thành một phần của tập thể - nơi mỗi ý tưởng đều có giá trị, mỗi nỗ lực đều được ghi nhận.

Song song đó, lộ trình phát triển rõ ràng giúp người trẻ nhìn thấy tương lai của mình. Từ những vị trí khởi điểm, họ có thể từng bước tiến lên vai trò quản lý, không chỉ bằng thời gian, mà bằng năng lực và sự trưởng thành thực sự.

Tầm nhìn dài hạn: Khi tăng trưởng phải song hành cùng con người

Trong một thị trường lao động nhiều biến động, tăng trưởng không còn chỉ là câu chuyện mở thêm bao nhiêu chi nhánh, mà là xây dựng được một đội ngũ đủ vững để đi cùng doanh nghiệp bao xa. Với ngành dịch vụ, điều này càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bởi trải nghiệm khách hàng không đơn thuần nằm ở lý thuyết hay mô hình kinh doanh, mà thực chất được quyết định bởi thái độ và năng lực của đội ngũ nhân sự trực tiếp phục vụ. Chính con người là yếu tố then chốt biến những chiến lược khô khan thành sự hài lòng thực tế cho khách hàng.

Chính vì vậy, việc mở rộng hệ thống đi kèm với đầu tư vào đào tạo không chỉ là bước đi chiến lược, mà còn là một tầm nhìn dài hạn. Mọi sự tăng trưởng đều nên được xây dựng từ con người.

Tại The Street, định hướng này đang dần hình thành một lực lượng nhân sự ổn định, linh hoạt và có khả năng thích nghi cao. Họ không chỉ làm việc, mà đang cùng doanh nghiệp phát triển - từng bước, bền vững và có định hướng rõ ràng.

Và ở một góc nhìn rộng hơn, điều đó không chỉ mang lại lợi ích cho riêng doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng cao chất lượng lao động, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và tạo nên những thay đổi tích cực cho toàn ngành F&B.

Minh Hòa