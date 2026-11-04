Sự kiện “A Legacy Unfolds” ngày 24/10 tại Ciputra Hà Nội mở đầu chuỗi trải nghiệm Windsor Society, với các hoạt động khắc gia ấn, thưởng trà và tham quan The Windsor Collection bằng xe mui trần cổ điển.

Dàn xe mui trần cổ điển đồng hành cùng hành trình tham quan The Windsor Collection

Sự kiện do Legacy Holdings phối hợp với chủ đầu tư dự án tổ chức, kiện diễn ra theo hình thức private, để chào đón các gia chủ tương lai.

Dấu ấn định danh cá nhân qua nghi thức khắc gia ấn

Nghi thức Khai Gia Ấn tại The Windsor Collection

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức Khai Gia Ấn. Ngay tại sự kiện, nghệ nhân khắc tên và biểu tượng của gia đình lên gia ấn bằng gỗ, gia chủ theo dõi từng đường khắc. Sau khi hoàn thiện, gia ấn được đặt trong hộp riêng và trao lại cho gia đình như một vật lưu niệm.

Theo Legacy Holdings, nghi thức này gắn với tinh thần “di sản” xuyên suốt The Windsor Collection: mỗi tuyển tác tư gia là nơi sinh sống, đồng thời là tài sản có thể truyền lại cho nhiều thế hệ.

Thưởng trà bên hồ và tham quan dự án bằng xe mui trần cổ điển

Không gian thưởng trà bên hồ trong khuôn khổ sự kiện

Sau nghi thức, gia chủ thưởng trà bên hồ cùng tiếng live saxophone, và trò chuyện riêng với đội ngũ chuyên gia của dự án về những lựa chọn trong bộ sưu tập.

Tiếp đó là hành trình private estate drive trên những chiếc xe mui trần cổ điển phong cách Anh Quốc, đi qua các không gian của dự án. Chương trình khép lại bằng phần quà trao tặng dành cho mỗi gia đình.

Màn trình diễn saxophone tại sự kiện (Ảnh: The Windsor Collection).

Không gian kiến trúc Anh Quốc giữa lòng Ciputra Hà Nội

Theo đơn vị phát triển của dự án - Legacy Holdings, The Windsor Collection có quy mô 95,4ha, mật độ xây dựng chỉ 14%, nằm trên hai bán đảo Bình Minh – Hoàng Hôn được ôm bởi mặt hồ 26ha và gắn với công viên trung tâm Ciputra Central Park rộng 66ha, dự án cách ga Nam Thăng Long của tuyến metro số 2 khoảng vài phút di chuyển.

Bộ sưu tập gồm ba phân khu: The Royal (phong cách Regency), The Hyde (cổ điển tinh giản, Refined Classical) và The Regent (nhà phố kiểu Anh, British Townhouse), được phát triển cùng P&T Group, 1508 London và LJ Group.

Gia chủ quan tâm các chương trình tiếp theo của Windsor Society có thể liên hệ hotline 1900 638 833.

(Nguồn: Legacy Holdings)