iPhone 7 Plus và iPhone 8 64G, 256GB vừa được Apple đưa vào danh sách “đồ cổ” (vintage). iPhone 7 Plus ra mắt năm 2016 là iPhone đầu tiên trang bị cụm camera kép phía sau. Thiết bị bị dừng phân phối vào ngày 10/9/2019, cùng ngày iPhone 11, iPhone 11 Pro, 11 Pro Max được giới thiệu.

iPhone 7 Plus là iPhone đầu tiên trang bị cụm camera kép phía sau. Ảnh: PhoneArena

Apple đánh giá một sản phẩm là “đổ cổ” khi dừng phân phối từ 5 năm đến 7 năm. Một khi sản phẩm không còn lên kệ sau hơn 7 năm, nó được phân loại là “lỗi thời”.

Công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa cho sản phẩm “đồ cổ” trong tối đa 7 năm miễn là vẫn còn linh kiện. Ngoài ra, iPhone cổ không được nhận cập nhật phần mềm thường xuyên, trừ khi xuất hiện lỗ hổng nghiêm trọng.

Theo Apple Insider, dòng iPhone 7 từng dính lỗi khó chịu liên quan đến IC âm thanh, khiến microphone dừng hoạt động, không thể nghe gọi.

Apple bị kiện dân sự vì lỗi này và đã dàn xếp vào tháng 1/2024. Người dùng iPhone 7 và iPhone 7 Plus trong khoảng thời gian từ ngày 16/9/2016 đến 3/1/2023 được bồi thường từ 49 USD đến 350 USD. Do iPhone 7 Plus trở thành “đồ cổ”, việc sửa chữa không dễ như trước và đôi khi chi phí sửa chữa còn cao hơn cả giá máy.

Hai sản phẩm “đồ cổ” khác là iPhone 8 bộ nhớ 64GB và 256GB. iPhone 8 là iPhone đầu tiên hỗ trợ sạc không dây, phát hành cùng iPhone X năm 2017. Trừ mẫu iPhone 8 128GB, hai mẫu nói trên bị dừng phân phối từ ngày 15/4/2020, khi iPhone SE 2 được giới thiệu.

Ngoài ra, iPad Air 2 và iPad mini 2 cũng được Apple phân loại “lỗi thời”, đồng nghĩa Apple và các đối tác được ủy quyền sẽ không cung cấp dịch vụ sửa chữa hay linh kiện cho hai máy tính bảng này. Đây không phải điều bất ngờ vì chúng đã được phát hành hơn một thập kỷ.

Danh sách các mẫu iPhone “đồ cổ”

Phone 4 (8GB), iPhone 5, iPhone 6s (16GB, 64GB, 128GB), iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 Plus, iPhone 8 (64GB, 256GB), iPhone 8 (PRODUCT)RED, iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED, iPhone X, iPhone XS Max

Danh sách các mẫu iPhone “lỗi thời”

iPhone, iPhone 3G (bản cho Trung Quốc đại lục) 8GB, iPhone 3G 8GB, 16GB, iPhone 3GS (bản cho Trung Quốc đại lục) 16GB, 32GB, iPhone 3GS (8GB), iPhone 3GS 16GB, 32GB, iPhone 4 CDMA, iPhone 4 CDMA (8GB), iPhone 4 16GB, 32GB, iPhone 4 GSM (8GB), Black, iPhone 4S, iPhone 4S (8GB), iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s (32GB), iPhone 6s Plus (32GB)

(Theo PhoneArena, Apple Insider)