Được sự đồng ý của UBND tỉnh Gia Lai, Đông A Media và DatViet VAC phối hợp thực hiện chương trình truyền hình thực tế “Say Hi Rực rỡ" nhằm quảng bá văn hóa, du lịch, con người, thiên nhiên của tỉnh Gia Lai và các hoạt động của tỉnh trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

“Say Hi Rực Rỡ" ra mắt với format sinh tồn thực tế dành cho idol Việt, đưa dàn Anh trai “Say Hi” bước vào hành trình trải nghiệm giữa thiên nhiên hoang dã.

Dàn Anh trai bắt đầu làm quen với không gian sinh tồn giữa rừng Kon Ka Kinh

Điểm đặc biệt của “Say Hi Rực Rỡ" nằm ở việc chương trình không khai thác các nghệ sĩ qua hình ảnh trình diễn quen thuộc, mà đặt họ vào môi trường thực tế để bộc lộ bản thân thông qua cách sinh tồn, thích nghi và kết nối với đồng đội. Từ những việc nhỏ như dựng trại, nấu ăn, di chuyển giữa địa hình hiểm trở đến việc phối hợp hoàn thành thử thách, tất cả đều trở thành chất liệu để khán giả nhìn thấy một phiên bản khác của các idol Việt - gần gũi, chân thật và giàu năng lượng tuổi trẻ.

Hai bối cảnh ghi hình chính của chương trình là Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh - những địa danh nổi bật với vẻ đẹp nguyên sơ và giàu bản sắc thiên nhiên Việt Nam. Một bên là hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng của Tây Nguyên, một bên là không gian biển đảo trong lành của miền Trung, tất cả góp phần tạo nên màu sắc điện ảnh riêng cho hành trình “Say Hi Rực Rỡ".

Thông qua ngôn ngữ hình ảnh giàu cảm xúc, chương trình không chỉ kể câu chuyện sinh tồn của các nghệ sĩ mà còn tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và con người của tỉnh Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai.

Tập 1 “Say Hi Rực Rỡ” phát sóng lúc 20h tối 7/6 trên HTV2, YouTube Dong Tay Promotion/ON - Vie Giải Trí và VieON; phát sóng lúc 20h30 trên HTV7 và phát lại trên YouTube Chạm Gia Lai.



Sau trailer gây tò mò với màu sắc điện ảnh, chương trình “Say Hi Rực Rỡ” tiếp tục hé lộ những hình ảnh đầu tiên của tập mở màn. Đây là chặng khởi đầu trong hành trình sinh tồn của dàn Anh trai tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai), nơi các thành viên phải tạm rời xa những tiện nghi quen thuộc để thích nghi với cuộc sống giữa thiên nhiên.

Ngay trong ngày đầu tiên, các Anh trai đã phải đối mặt với nhiều thử thách. Từ nơi trú ẩn, nguồn nước đến thức ăn, mọi nhu cầu sinh hoạt cơ bản đều phải tự tìm cách xoay xở. Trước khung cảnh núi rừng hùng vĩ nhưng cũng đầy thử thách, nhiều thành viên không giấu được sự choáng ngợp khi lần đầu bước vào môi trường sinh tồn thực tế…

Để dựng hai căn lều làm nơi nghỉ ngơi cho 10 thành viên, cả nhóm mất nhiều thời gian loay hoay. Từ việc chọn vị trí, lắp khung đến cố định các điểm neo, nhiều công đoạn phải làm đi làm lại.

Bên cạnh những thử thách sinh tồn, Đức Phúc trở thành nhân vật gây chú ý trong tập mở màn. Sự đối lập giữa vẻ căng thẳng của hành trình sinh tồn và phong thái thư thái của Đức Phúc mang đến nhiều tình huống giải trí. Giữa áp lực của ngày đầu tiên trong rừng, những màn tung hứng của nam ca sĩ góp phần giúp không khí nhẹ nhàng hơn, đồng thời tạo thêm màu sắc cho tập mở màn.

Theo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, "Say Hi Rực Rỡ" không chỉ là một chương trình truyền hình thực tế đơn thuần mà còn là hành trình để các nghệ sĩ bước ra khỏi vùng an toàn, sống thật hơn và kết nối thật hơn với nhau. Điều khiến chương trình khác biệt không nằm ở sự cạnh tranh mà là cách những người trẻ cùng nhau trưởng thành sau mỗi hành trình. Với sự kết hợp giữa yếu tố giải trí, trải nghiệm thực tế và vẻ đẹp thiên nhiên tại tỉnh Gia Lai, “Say Hi Rực Rỡ" hứa hẹn trở thành một trong những chương trình thực tế đáng chú ý nhất mùa hè 2026, đồng thời lan tỏa cảm hứng khám phá, kết nối và trải nghiệm đến khán giả trẻ.

An Nhiên