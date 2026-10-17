Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết một siêu tàu chở dầu đã va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz, dẫn đến một vụ nổ lớn và hỏa hoạn.

Theo một tuyên bố được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đăng tải, con tàu này gặp nạn khi đang chở hơn 2 triệu thùng dầu thô và tìm cách đi qua tuyến đường thủy chiến lược nói trên.

Tàu chở dầu cháy dữ dội sau khi trúng thủy lôi. Video: Press TV

Hải quân IRGC ngày 16/10 mô tả đây là một tàu chở dầu "bất hợp pháp", đã tắt các hệ thống định vị và radar. Phía Iran cáo buộc tàu đã cố gắng lợi dụng sự hỗ trợ từ quân đội Mỹ để vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Tuyên bố không nêu rõ danh tính con tàu, chủ sở hữu hay quốc kỳ treo trên tàu. Hiện cũng không có thông tin nào về khả năng xảy ra thương vong hay mức độ thiệt hại sau vụ việc.

Trước đó, IRGC ngày 10/10 cho biết một siêu tàu chở dầu cũng va phải thủy lôi và phát nổ khi đang cố gắng rời eo biển Hormuz qua tuyến đường phía nam không được cấp phép.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Mỹ liên quan đến quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, một tuyến đường huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển dầu khí toàn cầu.

Hoạt động hàng hải qua tuyến đường này đã bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Iran vào ngày 28/2.