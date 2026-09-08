Góp phần hình thành thói quen, xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Cuộc thi do Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) chủ trì, phối hợp với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Báo Dân trí tổ chức, hướng tới mục tiêu đưa kiến thức pháp luật giao thông đến đông đảo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, góp phần thay đổi nhận thức, hình thành thói quen và văn hóa giao thông an toàn.

Phát biểu tại buổi họp, Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an, khẳng định đây là một cuộc thi rất ý nghĩa, giúp người dân có thể tham gia tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Theo Đại tá Phạm Việt Công, công tác truyền thông cần làm nổi bật ý nghĩa cuộc thi để thay đổi tư duy và nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân. Cuộc thi không nên dừng lại ở việc tham gia mang tính hình thức, mà cần mang lại những giá trị thực tiễn lâu dài.

Tại cuộc họp, Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết, trong năm 2025, Cục CSGT đã phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức thành công Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ", thu hút gần 1 triệu người tham gia. Trong phần nội dung tổ chức cuộc thi, ban tổ chức đã thực hiện một cuộc tọa đàm với chủ đề trách nhiệm của các bên trong tai nạn giao thông. Báo Dân trí mong muốn sẽ tổ chức thêm một buổi tọa đàm nữa với sự tham gia của đại diện các đơn vị tổ chức cuộc thi.

“Buổi tọa đàm này để đánh giá, phân tích, bình luận sâu sắc hơn về những kết quả đạt được và tác dụng của cuộc thi khi áp dụng trong thực tiễn cuộc sống, giúp người dân tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông một cách tốt hơn", Nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ.

Tại phiên họp thứ nhất, ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, cho biết đơn vị nhất trí với các ý kiến của Cục CSGT và báo Dân trí. Ngoài ra, đơn vị này mong muốn tăng thêm số lượng giải thưởng để vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc đạt kết quả cao tại cuộc thi.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT, cho biết thời gian tới Cục CSGT sẽ phối hợp chặt chẽ với báo Dân trí và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tập trung vào việc thực hiện triển khai các nội dung của cuộc thi.

Mở rộng đối tượng, đổi mới nội dung thi

Một điểm mới của cuộc thi năm nay là mở rộng mạnh đối tượng và cách thức tiếp cận.

Thi trực tuyến dành cho đông đảo người dân: công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước; người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Tổ chức thi trực tiếp dành riêng cho học sinh THPT và sinh viên đại học, với các đội thi được lựa chọn tại Hà Nội và TP.HCM. Đây là điểm nhấn nhằm đưa giáo dục pháp luật giao thông đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Cuộc thi đổi mới nội dung theo hướng “biết luật - hiểu luật - vận dụng luật”, thông qua câu hỏi kiến thức, tình huống giao thông thực tế, các sản phẩm tuyên truyền sáng tạo và đề xuất giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Đưa bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trở thành một nội dung quan trọng của cuộc thi, giúp người dân hiểu đúng về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và giá trị của bảo hiểm - không chỉ là một quy định phải thực hiện mà còn là cơ chế chia sẻ rủi ro, hỗ trợ người bị thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn giao thông.

Với hình thức trực tiếp, các đội sẽ tranh tài qua 3 phần: “Đèn xanh xuất phát” - “Nhanh mắt - Chuẩn luật” - “Sân chơi giao lộ”, kết hợp kiến thức pháp luật, xử lý tình huống và sáng tạo sản phẩm tuyên truyền.

Đặc biệt, phần “Sân chơi giao lộ” khuyến khích học sinh, sinh viên truyền tải những thông điệp gần gũi về văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng ngừa tai nạn và nhận diện, phòng tránh hành vi vi phạm bằng các hình thức đa dạng, sáng tạo như video ngắn hoặc các hình thức sân khấu hóa.

Thu Loan