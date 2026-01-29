Chiều 28/1, Cục CSGT (Bộ Công an) và báo Dân trí đã phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025” cho các tác giả đạt giải.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, bảo đảm trật tự an toàn giao thông luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ, được thể hiện qua nhiều chương trình, nghị quyết, kế hoạch hành động cụ thể. Trong đó, việc huy động trí tuệ xã hội, sáng kiến của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhất cuộc thi. Ảnh: BTC

"Mùa giải năm nay đã rất thành công. Cuộc thi này đã mở ra cơ hội để người dân đóng góp tiếng nói tới cơ quan quản lý nhà nước, biến những ý tưởng trở thành hiện thực trong đời sống của người dân", Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh.

Sau 3 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được gần 600 bài thi với ba chủ đề gần gũi, phản ánh thực tế giao thông tại Việt Nam hiện nay gồm: “Lướt mạng - Mất mạng”, “Điền vào chỗ trống” và “Trao chìa vội vàng - Hậu quả ngỡ ngàng”.

Cuộc thi đã thu hút sự tham gia rộng rãi của nhiều thí sinh, đặc biệt là học sinh, sinh viên, giới trẻ - đối tượng mục tiêu của chương trình.