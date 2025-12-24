Năm 2015, Đức Vĩnh từng tạo nên cơn sốt lớn trên truyền hình khi hóa thân nhân vật Thị Mầu lẳng lơ tại Vietnam’s Got Talent.

Màn trình diễn mang đậm màu sắc dân gian giúp cậu bé khi ấy giành ngôi vị quán quân, trở thành một trong những gương mặt tài năng nhí được khán giả cả nước biết đến.

Đức Vĩnh từng gây ấn tượng với nhân vật Thị Mầu trong Vietnam’s Got Talent.

Sau 10 năm, Đức Vĩnh của hiện tại có nhiều thay đổi đáng chú ý. Từ một cậu bé gắn liền với hình ảnh dân ca, dân gian, Đức Vĩnh nay xuất hiện với diện mạo khác biệt.

Cậu được nhận xét chín chắn, phong cách ăn mặc chỉn chu, cùng ngoại hình sáng và thần thái tự tin. Song song với sự thay đổi về hình ảnh, hướng đi âm nhạc của Đức Vĩnh cũng có bước chuyển rõ rệt.

Người đồng hành cùng Đức Vĩnh trong giai đoạn chuyển mình này là giảng viên thanh nhạc Nguyễn Đức Quang, giảng viên Khoa Âm nhạc Ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long.

Trong suốt 3 năm làm việc, thầy Quang đã giúp Đức Vĩnh mở rộng tư duy âm nhạc, chuyển đổi kỹ thuật và cảm xúc biểu diễn, từ chất giọng dân gian đặc trưng sang phong cách pop ballad phù hợp với thị hiếu đương đại.

Đức Vĩnh có ngoại hình điển trai, chững chạc khi trưởng thành.

Đức Vĩnh bày tỏ biết ơn thầy vì đã kiên nhẫn đồng hành, giúp anh hiểu rõ hơn về giọng hát của mình và dám bước ra khỏi vùng an toàn.

"Từ dân gian sang ballad là một chặng đường không dễ, nhưng nhờ sự định hướng và động viên của thầy, tôi có thêm niềm tin để làm mới bản thân", ca sĩ chia sẻ.

Giảng viên Nguyễn Đức Quang nhận xét Đức Vĩnh có nền tảng giọng hát tốt và bản năng âm nhạc rõ ràng. Việc ca sĩ chuyển từ dân gian sang pop ballad không phải đánh mất bản sắc, mà là để mở rộng không gian biểu đạt cảm xúc.

Thời gian qua, những bản cover và clip dạy hát của hai thầy trò được đăng tải trên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem, cho thấy sự quan tâm của khán giả đối với hình ảnh mới của Đức Vĩnh.

Đức Vĩnh được sự đồng hành của thầy Nguyễn Đức Quang. Nam giảng viên được đánh giá mát tay, có nhiều học trò ghi dấu ấn tại các cuộc thi ca hát, mạng xã hội.

Sự trưởng thành về kỹ thuật, cảm xúc cùng ngoại hình ngày càng hoàn thiện giúp nam ca sĩ trẻ nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Đức Vĩnh đang chuẩn bị debut chính thức với vai trò ca sĩ pop ballad trong thời gian tới. Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường trưởng thành sau một thập kỷ kể từ thời điểm đăng quang Vietnam’s Got Talent.

Đức Vĩnh ấp ủ nhiều kế hoạch trở lại với hình ảnh ca sĩ pop ballad.

Với sự đồng hành chuyên môn bài bản và định hướng rõ ràng, Đức Vĩnh được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh mới mẻ nhưng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc trong âm nhạc.

Đức Vĩnh cover "Đi để trở về"

Ngọc Mai

Ảnh, clip: NVCC