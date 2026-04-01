Dự án phim ngắn âm nhạc Thị phi chính thức được giới thiệu tới công chúng, đánh dấu bước đi mới của Ngọc Khuê - vừa là ca sĩ thể hiện vừa là giám đốc sản xuất, phát hành bởi công ty giải trí do cô và Huy Ngô đồng sáng lập.

Ca sĩ Ngọc Khuê.

Mang màu sắc hài hành động, Thị phi khai thác chất liệu đời sống đô thị hiện đại, nơi ranh giới giữa đúng - sai, thật - giả trở nên mong manh. Phim sử dụng âm nhạc làm trục kể chuyện xuyên suốt, kết hợp ngôn ngữ điện ảnh nhằm tạo nên một trải nghiệm đa tầng, giàu cảm xúc, đồng thời phản chiếu những vấn đề xã hội đương đại.

Phần âm nhạc của Thị phi được xây dựng như một EP độc lập, song hành cùng hành trình của nhân vật đặc vụ chuồn chuồn do Ngọc Khuê thủ vai. Ba ca khúc tương ứng với ba giai đoạn tâm lý: lựa chọn - đối mặt - buông bỏ: Lựa chọn của em luôn là anh mở ra câu chuyện với những giằng xé giữa lý trí và cảm xúc. Thị phi đẩy cao năng lượng, phản ánh vòng xoáy định kiến và dư luận. Bạn đời khép lại hành trình bằng sự giải tỏa, hướng tới tình yêu và hy vọng.

Toàn bộ phần âm thanh được sản xuất theo công nghệ Dolby Atmos, mang đến trải nghiệm không gian đa chiều - một hướng tiếp cận còn khá mới với các dự án âm nhạc, điện ảnh tại Việt Nam hiện nay.

NSƯT Minh Vượng.

Bên cạnh yếu tố âm nhạc, Thị phi còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Lan Hương, NSƯT Minh Vượng, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Hồ Phong.

Bối cảnh phim đặt tại một khu tập thể cũ giữa lòng thành phố, nơi những con người bình dị mang trong mình những câu chuyện riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa chiều về xã hội hiện đại - nơi thị phi không chỉ là lời đồn mà còn là hệ quả của lựa chọn và định kiến.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, Ngọc Khuê cho biết Thị phi không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn gắn với dấu mốc cá nhân đặc biệt.

"Từ khi bắt đầu làm nghề, tôi gần như chưa có một MV đúng nghĩa. Vì thế, khi có cơ hội thực hiện dự án lần này, tôi và ê-kíp đã rất quyết tâm. Dự án được ấp ủ từ khi tôi mang bầu bé Dino và đến khi con được 4 tháng tuổi, chúng tôi bắt đầu bấm máy”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Vợ chồng NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ.

Theo cô, quá trình sáng tạo không tránh khỏi những tranh luận, thậm chí căng thẳng khi mỗi người có một góc nhìn riêng. Tuy nhiên, đó cũng là cách để ê-kíp tìm được hướng đi tối ưu cho sản phẩm.

"Có những lúc chúng tôi tranh cãi khá gay gắt, nhưng cuối cùng vẫn tìm được tiếng nói chung. Tôi nghĩ điều đó là cần thiết để hoàn thiện một sản phẩm tốt", cô nói.

Một điểm đáng nhớ trong hành trình thực hiện Thị phi là sự đồng hành của con trai nữ ca sĩ - bé Dino.

"Thời điểm quay, bé mới 4 tháng tuổi nhưng vẫn theo mẹ đến trường quay. May mắn là con rất hợp tác, ăn ngủ đúng giờ nên không ảnh hưởng nhiều đến ê-kíp. Đó là kỷ niệm tôi sẽ luôn trân trọng", Ngọc Khuê kể.

Trong thời gian tới, nữ ca sĩ cho biết sẽ cùng cộng sự tiếp tục theo đuổi hướng kết hợp âm nhạc - điện ảnh.

