Đa dạng phương thức xét tuyển, tăng cơ hội cho thí sinh

Theo kế hoạch tuyển sinh 2026 vừa công bố, Trường Đại học Thăng Long mang đến nhiều đổi mới đáng chú ý có lợi cho thí sinh.

Thí sinh hưởng lợi từ 6 phương thức xét tuyển của Trường Đại học Thăng Long

Nhằm mở rộng cơ hội trúng tuyển, giúp các bạn trẻ tự tin theo đuổi ngành học yêu thích, nhà trường áp dụng 6 phương thức xét tuyển linh hoạt:

Bên cạnh đó, Nhà trường triển khai lợi thế cộng điểm ưu tiên dành cho các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Thang điểm cộng từ 0,5 - 1,5 điểm dựa theo từng cấp độ giải thưởng và điểm chứng chỉ, tạo lợi thế vượt trội cho thí sinh.

Lợi thế vượt trội về điểm cộng dành cho thí sinh có thành tích đặc biệt hoặc chứng chỉ ngoại ngữ

Với hệ thống phương thức xét tuyển đa dạng cùng lợi thế cộng điểm ưu tiên, thí sinh có thể linh hoạt lựa chọn phương thức phù hợp nhất với thế mạnh của bản thân, tối ưu hóa lợi thế cá nhân, tăng khả năng trúng tuyển vào ngành học mong muốn.

25 chương trình học bám sát thị trường, 2 chương trình đào tạo hội nhập quốc tế

Chương trình đào tạo của Trường Đại học Thăng Long luôn được thiết kế bám sát nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Năm nay, trường tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu với 25 chương trình học trải dài trên nhiều lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực cao, cơ hội nghề nghiệp rộng mở như: công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, kinh tế - quản lý, truyền thông đa phương tiện, ngôn ngữ, du lịch, khách sạu…

Một tiết học của sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trung tâm thực hành tài chính

Đặc biệt, năm nay trường mở thêm 2 chương trình đào tạo mới mang tính hội nhập quốc tế, mở ra cơ hội cho những thí sinh mong muốn phát triển sự nghiệp trong các tập đoàn đa quốc gia.

- Chương trình Kế toán định hướng chứng chỉ quốc tế ACCA: Được thiết kế theo khung năng lực của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA), 9 học phần cốt lõi của chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sinh viên không chỉ học kiến thức mà còn được thực hành trên phần mềm kế toán chuẩn quốc tế, tham quan và thực tập tại các doanh nghiệp, công ty kiểm toán, tổ chức thuộc Trung tâm Tài chính Quốc tế. ACCA là chứng chỉ gần như bắt buộc nếu muốn làm việc tại các công ty kế - kiểm toán. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có lợi thế lớn khi ứng tuyển vào các công ty kiểm toán quốc tế (Big4), doanh nghiệp FDI hoặc tiếp tục chinh phục các chứng chỉ quốc tế như ACCA, CPA, CMA… để phát triển sự nghiệp toàn cầu.

- Chương trình Quản trị kinh doanh định hướng chuẩn nghề nghiệp quốc tế: Với mục tiêu 100% sinh viên có cơ hội thực tập tại các tập đoàn đa quốc gia, chương trình học tập trung vào quản trị số và quản trị bền vững - những xu hướng tất yếu của kỷ nguyên 4.0. Với 15 học phần chuyên sâu bằng tiếng Anh và các học phần Capstone, trực tiếp tham gia hoạt động tại doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, sinh viên sẽ được rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ, quản trị thực tiễn và làm việc trong môi trường đa quốc gia. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí như chuyên viên quản lý kinh doanh, phát triển thị trường… tại các doanh nghiệp FDI, tập đoàn nước ngoài; khởi nghiệp với doanh nghiệp riêng hoặc chinh phục các trình độ sau đại học như Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), Thạc sĩ Quản trị chiến lược…

Lộ trình học tập rút ngắn, học phí không đổi suốt quá trình học

Trường Đại học Thăng Long xây dựng chương trình đào tạo được thiết kế hợp lý, tối ưu hóa lộ trình học tập. Sinh viên có thể hoàn thành chương trình đại học chỉ trong 3 - 3,5 năm giúp tiết kiệm chi phí và tiếp cận cơ hội nghề nghiệp sớm hơn.

Sinh viên Thăng Long hoá “chiến thần chốt đơn” trong học phần Marketing tích hợp (IMC)

Đáng chú ý, Nhà trường năm nay cam kết không thay đổi mức học phí trong suốt quá trình học tập đối với lộ trình học phí chi tiết (dự kiến) đã công bố, mang lại sự an tâm về tài chính cho phụ huynh và thí sinh.

Mang tinh thần “Vươn lên đón đầu cơ hội - Rise Beyond Changes”, mùa tuyển sinh 2026 của Trường Đại học Thăng Long truyền đi thông điệp ấn tượng “Own Your Future - Chủ động kiến tạo tương lai”, khẳng định mỗi thí sinh chính là người định hình tương lai của mình và nhà trường sẽ luôn đồng hành giúp các bạn trẻ tự tin bứt phá trên hành trình ấy.

Bích Đào