Tại Ngày hội tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Ngoại thương diễn ra sáng 29/3, bà Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo của Trường ĐH Ngoại thương cho hay, năm 2026, nhà trường tuyển sinh 28 ngành với 41 chương trình đào tạo và có tổng chỉ tiêu dự kiến là 4550 (tăng 390 chỉ tiêu so với năm 2025).

Mở thêm 10 ngành đào tạo mới

Năm nay, trường mở thêm 10 ngành đào tạo mới, phát triển 3 ngành từ chương trình hiện có và mở thêm 1 chương trình đào tạo mới từ ngành Quản trị kinh doanh.

Năm nay, trường tuyển sinh theo 4 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT; Xét tuyển có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển sử dụng chứng chỉ đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và đánh giá năng lực quốc tế.

Bà Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo của Trường ĐH Ngoại thương chia sẻ tại ngày hội

Đặc biệt, ở phương thức xét tuyển thẳng, điểm mới năm nay là trường mở rộng đối tượng với học sinh đạt giải cấp quốc gia. Cụ thể, thí sinh đạt từ giải Ba trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn trong tổ hợp môn xét tuyển của trường (gồm các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật) được xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo (có tính đến chỉ tiêu của từng chương trình đào tạo và loại giải).

Riêng với chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóa, trường mở rộng xét tuyển với thí sinh đạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận (đã tốt nghiệp THPT); thời gian đạt giải không quá 4 năm tính tới thời điểm được xét tuyển thẳng.

Các thí sinh đạt giải ở kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế năm nay sẽ chỉ nằm trong diện ưu tiên xét tuyển, tức là sẽ được cộng điểm chứ không được xét tuyển thẳng vào trường.

Với phương thức xét tuyển sử dụng chứng chỉ đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và đánh giá năng lực quốc tế, bà Hà cho hay, năm nay là lần đầu tiên nhà trường sử dụng chứng chỉ Đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội (để xét tuyển các chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành công nghệ gồm: Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu). Ngoài ra, Trường ĐH Ngoại thương cũng chấp nhận thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level. Cụ thể, đối với thí sinh xét tuyển sử dụng chứng chỉ A-Level dự thi trong tháng 6/2026 có thể nộp bản A-level Predicted Grades để đăng ký xét tuyển tạm thời. Thí sinh bắt buộc phải nộp chứng chỉ A-Level chính thức trước thời điểm xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT theo quy định để đủ điều kiện xét tuyển.

Đối với Chương trình chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Trung, thí sinh tham gia xét tuyển sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế năm nay không chỉ có chứng chỉ HSK mà còn phải đáp ứng thêm điều kiện về HSKK (kỹ năng nói hợp lệ) tương ứng theo cùng trình độ, do Trung tâm Hợp tác Giao lưu Ngôn ngữ giữa Trung Quốc và Nước ngoài (CLEC) cấp (không chấp nhận chứng chỉ HSK thi trực tuyến tại nhà). Cụ thể, HSK 4 đạt từ 280/300 điểm trở lên và HSKK Trung cấp đạt từ 60/100 điểm trở lên; HSK 5 đạt yêu cầu và HSKK Cao cấp đạt từ 60/100 điểm trở lên; HSK 6 đạt yêu cầu và HSKK Cao cấp đạt từ 60/100 điểm trở lên.

Tìm được con đường phù hợp nhất

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho hay, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và sự dịch chuyển không ngừng của nền kinh tế toàn cầu đang làm thay đổi cách học tập, làm việc và kết nối. Do đó, những ngành nghề của ngày hôm nay có thể sẽ rất khác trong 5–10 năm tới. Nhưng chính trong biến động ấy, cơ hội cũng rộng mở hơn bao giờ hết – dành cho những người sẵn sàng thích nghi, học hỏi và bứt phá.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương phát biểu tại Ngày hội tuyển sinh năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng. .

“Mỗi học sinh là một cá thể khác biệt. Không có một con đường thành công duy nhất, và cũng không có một khuôn mẫu chung cho tất cả. Điều quan trọng không phải là các em phải trở thành người giỏi nhất, mà có tìm được con đường phù hợp nhất với mình hay không. Đó là con đường mà các em được phát huy năng lực, nuôi dưỡng đam êm và khát vọng”, bà Hương nói.

Bà Hương cũng nhắn nhủ tới các học sinh lớp 12, điều quan trọng không phải là một quyết định hoàn hảo ngay từ đầu, mà là sự kiên trì theo đuổi và khả năng điều chỉnh khi cần thiết.

Các học sinh khối 12 đến từ nhiều trường THPT trên cả nước cùng thầy cô Trường ĐH Ngoại thương tại Ngày hội tuyển sinh năm 2026.

Tại ngày hội, các học sinh khối 12 đã được giải đáp các thắc mắc, tìm hiểu sâu hơn về chương trình đào tạo, điểm mới trong phương thức xét tuyển của Trường ĐH Ngoại thương. Đặc biệt, trường cũng tổ chức cho các học sinh được thử trải nghiệm “1 ngày làm sinh viên ĐH Ngoại thương”, qua đó cảm nhận môi trường học tập mở và linh hoạt, đa sắc màu qua các phòng học trải nghiệm trong 60 phút.