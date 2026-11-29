6 năm liên tiếp thế giới tiêu thụ nhiều bạc hơn lượng khai thác và tái chế có thể bù đắp, vậy mà giá bạc vẫn rơi gần 65% từ đỉnh. Nghịch lý này khiến cả Phố Wall lẫn nhà đầu tư nhỏ lẻ đau đầu.

Có một nghịch lý đang diễn ra trên thị trường bạc toàn cầu: dù nhu cầu dự kiến tiếp tục vượt nguồn cung năm thứ sáu liên tiếp, giá kim loại quý này lại giảm sâu.

Theo số liệu Silver Institute công bố ngày 12/11/2026, dẫn phân tích của Metals Focus, thị trường bạc năm nay dự kiến thiếu hụt khoảng 35 triệu ounce. Tổng nhu cầu ước đạt 1,08 tỷ ounce, giảm 5% so với năm 2025, trong khi tổng nguồn cung vào khoảng 1,045 tỷ ounce. Vậy mà giá bạc lại đang lao dốc không phanh.

Sau khi lập đỉnh 121,65 USD/ounce ngày 26/1, bạc giảm mạnh trong những tháng tiếp theo. Đến ngày 25/11, giá bạc giao ngay khoảng 40,05 USD/ounce, thấp hơn khoảng 67% so với mức đỉnh đầu năm. Riêng tuần 16-20/11, giá bạc giảm hơn 15%, lớn hơn đáng kể so với vàng trong cùng kỳ.

Vì sao thị trường vẫn thiếu bạc?

Có thể hình dung thị trường bạc như một hồ nước. Nước chảy vào hồ là bạc khai thác từ các mỏ và bạc thu hồi qua tái chế. Nước chảy ra là lượng bạc được sử dụng trong công nghiệp (làm pin mặt trời, điện tử, xe điện), chế tác trang sức, đồ bạc và nhu cầu đầu tư.

Giá bạc giao ngay lao dốc bất chấp thị trường đang thiếu hụt nguồn cung 6 năm liên tiếp. Ảnh: Bloomberg

Trong 6 năm liên tiếp, lượng nước chảy ra nhiều hơn lượng nước chảy vào. Năm 2026, mức chênh lệch này ước tính khoảng 35 đến 46 triệu ounce, tùy theo nguồn tính toán.

Phần thiếu hụt đó được bù đắp bằng cách rút từ kho dự trữ tích lũy nhiều thập kỷ. Kho dự trữ đó đang cạn dần.

Vấn đề nằm ở chỗ: cơ chế tự điều chỉnh thông thường của thị trường không hoạt động với bạc. Khi một thứ khan hiếm, giá tăng sẽ kích thích sản xuất thêm. Nhưng với bạc, điều đó không xảy ra.

Phần lớn bạc khai thác trên thế giới không đến từ các mỏ bạc chuyên dụng (chỉ đóng góp khoảng 26% tổng sản lượng khai thác năm 2025), mà là thứ "đi kèm" khi người ta đào đồng, chì hoặc kẽm.

Quyết định đào thêm hay dừng lại của những mỏ này phụ thuộc vào giá đồng, giá kẽm, chứ không phải giá bạc. Một mỏ kẽm sẽ không tăng sản lượng chỉ vì bạc tăng giá. Nguồn cung bạc gần như không thể phản ứng nhanh với tín hiệu giá.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu công nghiệp đối với bạc vẫn đáng kể nhờ những đặc tính như độ dẫn điện, dẫn nhiệt cao và khả năng ứng dụng trong nhiều thiết bị điện tử, phương tiện giao thông và hệ thống năng lượng.

Nhưng khi giá bạc lên quá cao, các nhà sản xuất pin mặt trời bắt đầu tìm cách cắt giảm. Nhu cầu bạc cho quang điện năm 2026 được dự báo giảm tới 19-21% so với năm trước, vì các nhà sản xuất chuyển sang dùng đồng hoặc giảm lượng bạc trong mỗi tấm pin. Đây là lý do tại sao tổng nhu cầu bạc năm 2026 dự kiến giảm 5%, xuống còn 1,08 tỷ ounce.

Tại sao giá vẫn giảm khi cung chưa đáp ứng đủ cầu?

Một trong những nguyên nhân quan trọng nằm ở môi trường kinh tế và chính sách tiền tệ.

Ngày 16/9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên vùng 3,75-4%. Đồng USD mạnh lên cũng tạo thêm sức ép.

Đối với một tài sản không sinh lời như bạc, chi phí cơ hội của việc nắm giữ tăng vọt. Nhà đầu tư có thể kiếm lãi từ trái phiếu hoặc tiền gửi thay vì giữ kim loại quý trong két.

Thêm vào đó, bạc là một thị trường nhỏ. Quy mô của nó chỉ bằng khoảng 1/10 thị trường vàng. Khi dòng vốn tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro, bạc bị bán tháo mạnh hơn vàng vì thanh khoản mỏng hơn, dễ bị khuếch đại biến động hơn.

Khoảng 70-80% sản lượng bạc toàn cầu là sản phẩm phụ của các mỏ đồng, chì hoặc kẽm, khiến nguồn cung không thể tăng nhanh theo giá, trong khi nhu cầu công nghiệp vẫn lớn. Ảnh: Bloomberg

Có một chi tiết đáng chú ý: trong tuần bán tháo mạnh nhất, nhiều quỹ đầu tư đa tài sản nắm giữ cả cổ phiếu công nghệ lẫn kim loại quý đã buộc phải bán vàng và bạc để đáp ứng các lệnh gọi ký quỹ khi thị trường chứng khoán lao dốc.

Với đặc tính vừa là tài sản trú ẩn vừa là nguyên liệu công nghiệp, bạc bị ảnh hưởng nặng nề hơn.

Một điểm cần phân biệt là thâm hụt cung - cầu không đồng nghĩa toàn bộ lượng bạc trong các kho dự trữ đã cạn kiệt.

Theo Hiệp hội Thị trường Kim loại quý London (LBMA), cuối tháng 10/2026, các kho lưu trữ tại London có tổng cộng 28.889 tấn bạc, tương đương khoảng 928,8 triệu ounce. Nhưng phần lớn số bạc đó đã bị "khóa" trong các quỹ ETF hoặc đã được các ngân hàng trung ương, tổ chức nắm giữ.

Lượng bạc thực sự sẵn sàng để giao dịch trên thị trường tự do đã mỏng đi đáng kể sau sáu năm thâm hụt liên tiếp.

Điều này có nghĩa là thị trường bạc trở nên "dễ tổn thương" hơn trước những cú sốc nhu cầu. Chỉ cần một làn sóng mua vào bất ngờ, giá có thể nhảy vọt vì lượng bạc sẵn có để đáp ứng không nhiều.

Nhưng ngược lại, khi tâm lý thị trường xấu đi và dòng vốn rút ra, giá cũng có thể lao dốc nhanh chóng vì không có "người mua cuối cùng" đứng ra hấp thụ.

Nói cách khác, thâm hụt không đảm bảo giá tăng. Nó chỉ tạo ra điều kiện để giá biến động mạnh hơn, theo cả hai hướng.

World Bank dự báo giá bạc trung bình năm 2026 ở mức 70 USD/ounce, sau đó giảm xuống 62 USD/ounce vào năm 2027 và 58 USD/ounce vào năm 2028. So với mức hiện tại quanh 41-43 USD, dự báo này có vẻ lạc quan, nhưng nó phản ánh kỳ vọng rằng yếu tố vĩ mô sẽ dần bớt căng thẳng.

Điều đáng chú ý là ngay cả khi giá giảm, thị trường bạc vẫn được dự báo tiếp tục thâm hụt cho đến ít nhất năm 2028, khi nguồn cung tái chế tăng lên và nhu cầu công nghiệp tiếp tục điều chỉnh. Kho dự trữ sẽ tiếp tục cạn dần, nhưng chậm hơn.

Theo Silver Institute, Metals Focus, Financial Times, Mining Weekly, GoldSilver