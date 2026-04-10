Ngày 10/4, trang cá nhân của ca sĩ Thiện Nhân đăng tải bài viết dài hé lộ câu chuyện mâu thuẫn gia đình về tiền bạc, tài sản khiến dư luận chú ý.

Theo bài viết, Thiện Nhân đã nuôi chị gái học đại học suốt 4 năm và chu cấp cho anh trai. Một số tài sản giá trị của cô bao gồm nhà cửa, tiền, vàng... và fanpage gần 680 nghìn người theo dõi đều bị anh chị chiếm đoạt.

Suốt thời gian qua, nữ ca sĩ nhiều lần gọi về để yêu cầu gia đình hoàn trả nhưng chưa được. Cô lên tiếng mong “đòi lại những gì đã đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt”.

Trao đổi với VietNamNet, anh Cầm - anh trai ca sĩ nói đã đọc được các thông tin đăng tải từ mạng xã hội của Thiện Nhân. Tuy nhiên, anh đặt nghi vấn loạt bài viết này không phải do chính em gái mình viết.

"Cả nhà thời gian qua nỗ lực liên hệ em bằng nhiều cách nhưng không được. Rất mong em về nhà để gia đình nói chuyện trực tiếp hoặc livestream để mọi người yên tâm", anh nói. Về những thông tin tố cáo từ mạng xã hội của Thiện Nhân, anh Cầm phủ nhận.

Anh trai ca sĩ cũng khẳng định việc chủ động chia sẻ thông tin thời gian qua trên fanpage "là bước đi cuối cùng" trước khi gia đình đệ đơn lên cơ quan chức năng nhờ vào cuộc xác minh các sự việc dính líu đến pháp luật.

Vụ ồn ào ảnh hưởng nhiều đến gia đình Thiện Nhân. Cha nữ ca sĩ trải qua cú sốc nặng, dẫn đến suy tim phải uống thuốc điều trị hàng ngày, trong khi mẹ cô stress, khóc nghẹn nhiều đêm vì nhớ thương con.

"Nhân còn quá trẻ, dù thế nào vẫn là máu mủ ruột thịt của gia đình. Chúng tôi không muốn tương lai em bị đánh mất hoàn toàn nếu sự việc vỡ lở", anh nói thêm.

Hồi tháng 7/2022, Thiện Nhân gây chú ý khi công khai chuyện yêu đồng giới. Nữ ca sĩ bật khóc trên sóng livestream cho biết bị gia đình cư xử không tôn trọng khiến cô tổn thương về thể chất lẫn tinh thần. Đỉnh điểm khi cô về quê và xin phép chung sống, kết hôn đồng giới thì người thân phản đối kịch liệt.

Nữ ca sĩ do đó quyết định cắt đứt liên lạc, dọn ra ngoài ở riêng. Ở tuổi 20, Thiện Nhân nói cô có quyền được quyết định, lắng nghe bản thân mà không phải chịu sự chi phối, áp đặt từ ai.

Gia đình Thiện Nhân sau đó cũng gặp gỡ truyền thông, giải thích những khúc mắc xung quanh chuyện mâu thuẫn nội bộ.

Thiện Nhân sinh năm 2002 tại Bình Định, là Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa 2. Sau khi đăng quang, cô chuyển vào Sài Gòn sống với anh chị để có điều kiện học tập và phát triển năng khiếu ca hát. Cô được vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly - nhạc sĩ Minh Vy hỗ trợ, tạo điều kiện theo đuổi đam mê.

Thiện Nhân từng đoạt giải Mai Vàng lần thứ 20 cho hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, Quán quân Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng mùa đầu tiên. Nhiều video ca hát của cô đạt hàng triệu lượt xem như: Vùng lá me bay, Duyên phận, Chuyện đêm mưa...

