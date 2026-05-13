Thiều Bảo Trâm chủ động trong "cuộc chơi tình yêu"

Thiều Bảo Trâm vừa chính thức phát hành MV Thỏ săn mồi - single mở màn cho mini album thứ 2 dự kiến ra mắt trong năm 2026. Ca khúc mang màu sắc pop R&B hiện đại, đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt so với Không lời - sản phẩm đậm chất nhẹ nhàng, đượm buồn từng gặt hái nhiều thành tích trên các bảng xếp hạng nhạc số năm 2025.

MV được xây dựng theo concept Rabbit hole, chia 2 hành trình tương phản: từ vẻ nữ tính, mềm mại dưới hoàng hôn đến hình ảnh sắc sảo, bản lĩnh và đầy quyền lực. Sự xuất hiện của CoolKid đóng vai trò năng lượng đối lập, đẩy MV lên cao trào. Tông màu cam, đỏ cùng các hiệu ứng gương đối xứng và kỹ thuật cắt dựng linh hoạt tạo nên trải nghiệm thị giác dồn dập nhưng tinh tế.

Thiều Bảo Trâm lý giải thông điệp cốt lõi: "Với tôi, đây không phải câu chuyện ai thắng ai trong tình yêu mà là việc mình không đánh mất bản thân trong một mối quan hệ". Cô cũng tiết lộ định hướng âm nhạc tới đây hướng đến phiên bản trưởng thành, cá tính hơn với "năng lượng trình diễn dồi dào và yêu đời".

Dương Domic và "Mất kết nối" xuất hiện tại đấu trường Nhật Bản

Trên đấu trường quốc tế, Dương Domic đang thu hút sự chú ý khi bản hit Mất kết nối lọt vào danh sách đề cử hạng mục Best of Listeners' Choice: International Song tại Music Awards Japan (MAJ) 2026 - giải thưởng được ví như "Grammy Nhật Bản", được bảo chứng bởi Hiệp hội thúc đẩy công nghiệp giải trí và văn hóa Nhật Bản CEIPA.

Đây là lần thứ hai Việt Nam góp mặt tại MAJ sau chiến thắng của Tùng Dương với Tái sinh ở hạng mục International Special Award năm 2025. Điểm đáng chú ý là Dương Domic đứng chung bảng đề cử với Lady Gaga, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, JENNIE và Doechii, minh chứng cho sức hút toàn cầu của Mất kết nối trên không gian số.

Lễ trao giải chính thức MAJ 2026 dự kiến diễn ra ngày 13/6.

