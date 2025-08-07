Ngày 7/8, lãnh đạo xã Trần Đề (TP Cần Thơ) cho biết, đã nắm được thông tin vụ một thiếu nữ bị nhóm người đánh hội xảy ra trên địa bàn.

Phía địa phương sau đó cử cán bộ đến thăm hỏi, đưa bé gái đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý vụ việc.

Thiếu nữ bị nhóm người đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip dài hơn 30 giây, ghi lại cảnh một nhóm 3-4 nữ giới đánh một thiếu nữ. Không chỉ đánh vào người, nhóm này còn chửi bới, dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên, bà T. xác nhận người bị đánh hội đồng trong clip trên là con bà, tên N. (14 tuổi). Người mẹ cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 6/8, nhóm phụ nữ đánh N. không thương tiếc.

Bà T. nói thêm, nguyên nhân có thể xuất phát từ mẫu thuẫn trong lời nói trước đó của con bà với nhóm người này.

“Họ là hàng xóm của gia đình tôi. Tháng trước, nhóm người này từng đánh, lột đồ của N.”, người mẹ bức xúc kể.

Chị N. – hàng xóm của bà T. thông tin, em N. đã nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

“N. còn nhỏ mà họ đánh cháu dã man vậy. Nhóm người đánh Nh. có đến nhà em nhưng không phải để xin lỗi mà ‘tạo áp lực’ để yêu cầu gỡ clip”, chị Nh. bày tỏ.